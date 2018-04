Neuer Hüter für militärisches Erbe gesucht

Die Kritik ist klar, und die Konsequenzen sind weitreichend. Beim Sammeln von historischem Armeematerial liege vieles im Argen: So urteilt die Eidgenössische Finanzkontrolle. Und weil dem so ist, wird der Leistungsvertrag mit der Stiftung Historisches Material der Schweizer Armee (HAM) aufgekündigt und neu ausgeschrieben: So entschied das VBS. Die insgesamt 17 Hüter des militärischen Erbes, die in Burgdorf und Thun arbeiten, stehen somit vor einer unklaren Zukunft.

Nur: Was tut die HAM überhaupt? Der Augenschein vor Ort zeigt rasch: Zu den musealen Sammlerobjekten gehören längst nicht nur Panzer und anderes schweres Gerät. So ist etwa Andreas Laubacher hier am Werk – und geht leicht gebeugt zwischen Tausenden von Uniformen der Schweizer Armee hin und her. Er sortiert aus, ordnet, archiviert und bürstet die Uniformen, wenn nötig, sauber. Er bewahrt die Stücke für die Nachwelt. Seit rund 10 Jahren sammelt die Stiftung hier in Thun historische Objekte der Schweizer Armeegeschichte.

Vom Abzeichen bis zum Panzer

Während Laubacher weiter die militärische Garderobe der Schweiz pflegt, fährt HAM-Geschäftsführer Stefan Schärer auf dem Waffenplatz Thun vor. Dort liegt auch das Panzermuseum und somit ein Teil des musealen Guts. Gelangweilte Soldaten salutieren Schärer, der selbst Oberst in einem Spezialdetachement der Armee war. Damals noch zuständig für die Archivierung der Daten.

Das Panzermuseum im Thuner Militärkomplex ist eindrücklich. Ausgestellt sind nebst gepanzerten Fahrzeugen aus schweizerischen Beständen auch deutsche, amerikanische und britische aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Mehr als einfach bloss herumstehen tun die schweren Dinger nicht. Schärer: «An diesen Panzern haben wir in den letzten sechs Jahren keinen Pinselstrich vorgenommen.» Die Sammlung in Thun ist bemerkenswert gross und umfasst zwei Gebäude und zusätzlich eine Halle.

Das erste Gebäude ist unter anderem Laubachers Reich. Nichts, was je ein Schweizer Armeeangehöriger getragen hat, fehlt. Nebst Uniformen lagern hier Waffen, Abzeichen, Schuhe. Laubacher spricht fachmännisch über die Pflege, die Raumtemperatur und die Gründe, warum es trotz des vielen Stoffs nicht muffig riecht.

Der Auftrag des VBS sei laut Sammlungskonzept klar, sagt Geschäftsleiter Schärer: «Von jedem Objekt werden in der Regel zwei Stück in die Sammlung aufgenommen.» Es gibt Ausnahmen: Bei Fahrzeugen beschränke man sich oftmals auf ein Exemplar. Doch am Standort Thun wird nicht nur gesammelt. Museale Stücke müssen auch konserviert und instand gestellt werden. So wird ein Labor geführt, das korrosionsgefährdete Bleistücke mit einem speziellen Verfahren stabilisieren kann. Und eben ist ein Mitarbeiter im Begriff, eine Sanitätskiste zu vervollständigen, die unter anderem gefährliche Stoffe beinhaltet hatte.

Schärer schreitet zum nächsten Gebäude. Es handelt sich um eine ehemalige Reithalle. Im riesigen Raum ist es kalt und still, schier einschüchternd. Hier werden unter anderem Artilleriegeschütze gelagert – von der einfachen Kanone bis hin zur Schweizer Artillerie der Neuzeit.

«Zehn Jahre lang gekrampft»

Das ganze mächtige Waffenarsenal verhilft den Mitarbeitenden derzeit nicht zum Gefühl von Arbeitsplatzsicherheit. Wie es weitergeht, ist ungewiss. Das trifft Schärer, habe man doch «zehn Jahre lang gekrampft». In ihrem Jahresbericht zeichnet die Stiftung ein dunkles Bild: Falls es bei der Kündigung des Leistungsvertrages durchs VBS bleibe, «müssen wir unsere 17 Mitarbeiter auf Ende 2018 entlassen».

Sehr gesellig mutet der HAM-Arbeitsalltag nicht an. Wer hier arbeitet, arbeitet meistens alleine. Das bedeute, dass die Mitarbeitenden ihre Aufgabe natürlich «mehrheitlich auf Vertrauen hin» erfüllten, sagt Schärer. Anders «geht es auch nicht». Und ganz anders als die Finanzkontrolle schätzt er die Lage ein. So gelte es zu berücksichtigen, dass viele Stücke historische Unikate seien: «Wenn bei uns ein Fahrzeug in Bearbeitung genommen wird, kann man nicht im Voraus sagen, wie lange der Vorgang dauert.» Wenn das Fahrzeug in gutem Zustand sei, gehe es schneller, in schlechtem Zustand eben länger. Schärer: «Unsere Arbeit ist nicht so einfach messbar.»

Betriebswirtschaftliches Konzept

Genau darauf zielt das VBS aber jetzt ab. Zwar sagt Jürg Reusser, der Chef der dem VBS angegliederten Zentralstelle für historisches Material der Schweizer Armee (ZSHAM): «Ich bin mit der Arbeit der Stiftung HAM grundsätzlich zufrieden.» In der neuen Ausschreibung stünden aber betriebswirtschaftliche Konzepte stärker im Vordergrund als bisher. «Ich persönlich wünsche mir aber auch in Zukunft eine Zusammenarbeit mit der HAM», sagt Reusser, zumal er die Kritik der Finanzkontrolle nicht in allen Punkten teile. Man liquidiere nach wie vor historisches Armeematerial aus den grossen Beständen, die sich über 170 Jahre hinweg angesammelt hätten. Der Abschluss der Inventarisierung sei noch nicht abgeschlossen – gerade weil die Menge des Materials sehr gross sei. «Dies ist einer der Gründe für die Unstimmigkeiten mit der Finanzkontrolle», sagt Reusser. (Der Bund)