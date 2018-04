Niemand will etwas gewusst haben

Die Schäden für die öffentliche Hand und für Private gehen in die Millionen. Mit illegalen Absprachen haben Unterengadiner Baufirmen jahrelang festgelegt, welches Unternehmen den Zuschlag für ein Projekt erhält, und zugleich den Angebotspreis bestimmt. Wie die Wettbewerbskommission (Weko) gestern mitteilte, fanden die Absprachen von 1997 bis 2008 an sogenannten Vorversammlungen statt, die der Graubündnerische Baumeisterverband (GBV) organisierte. Betroffen waren rund 400 Bauprojekte, das Beschaffungsvolumen übersteigt 100 Millionen Franken klar. Bei solchen Absprachen liegen die Preise laut Weko durchschnittlich über 45 Prozent höher.

Nach intensiven Ermittlungen büsst die Weko sieben Firmen mit total 7,5 Millionen. Dagegen kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden. Beim Fall handelt es sich um die grössten illegalen Bauabsprachen, die die Weko bisher untersuchte. Dies machte die «NZZ am Sonntag» im März publik, und das Onlinemagazin «Republik» hat die Machenschaften des Kartells diese Woche umfassend beschrieben.

Alles organisiert, nichts gewusst

Eine besondere Rolle spielte der GBV: Er organisierte die Sitzungen, an denen die Absprachen stattfanden. Der Verband bestimmte Ort und Datum der Versammlungen und stellte die Sitzungsleiter. Bereits 2003 wies die Weko den Verband darauf hin, dass solche Versammlungen mutmasslich unzulässig seien. Trotzdem wurden sie bis 2008 weitergeführt. Damit war der GBV laut Weko «Mitverursacher der unzulässigen Abreden». Weil er als Verband nicht gebüsst werden kann, auferlegt ihm die Weko die Verfahrenskosten von rund 40 000 Franken.

Geschäftsführer des GBV ist seit 2008 Andreas Felix, von 2001 bis 2008 war er stellvertretender Geschäftsführer. Nun kandidiert der kantonale BDP-Präsident für einen Sitz in der Bündner Regierung. Fragt sich, was Felix von den Machenschaften wusste. Adam Quadroni, der Whistleblower, der alles ins Rollen brachte, sagte der «Republik», er habe Felix dreimal an Vorversammlungen gesehen – einmal sogar als Sitzungsleiter. Felix weist dies als «Fake News» zurück: «Ich war einmal an einer Vorversammlung, als es um die Bereinigung technischer Grundlagen von Offerten ging. Nie nahm ich an einer Sitzung teil, an der Preisabsprachen getätigt wurden.»

Felix erklärt, der Verband sei für acht Regionalsektionen zuständig. In einer sei es zu Absprachen gekommen: «Im Nachhinein müssen wir uns vorwerfen, dort zu wenig genau hingeschaut zu haben.» Man habe zu gutgläubig darauf vertraut, dass alle Beteiligten die reglementarischen Vorgaben einhalten. Trotzdem kandidiere er weiterhin für die Regierung: «Glauben Sie mir, der Verband und ich haben eine neue Sensibilität gegenüber solchen Fragen entwickelt.»

«Zu dürftige Beweislage»

Auch BDP-Regierungsrat Jon Domenic Parolini will am 10. Juni gewählt werden. Er räumt ein, 2009 als Gemeindepräsident von Scuol vom Whistleblower auf die Preisabsprachen hingewiesen worden zu sein. Wie Quadroni der «Republik» sagte, habe er Parolini Dokumente übergeben wollen, die die Absprachen belegen. Parolini habe sie jedoch nicht entgegennehmen wollen.

Der BDP-Regierungsrat weist dies zurück. Er erklärt, er habe Quadroni um die Herausgabe der Dokumente gebeten, dieser habe jedoch abgelehnt. Parolini hat die Sache darauf im Gemeindevorstand thematisiert, wegen der «zu dürftigen Beweislage» aber von einer Anzeige bei der Weko abgesehen. Vom nun bekannt gewordenen Ausmass zeigt sich Parolini «schockiert». Aus heutiger Sicht hätte er dem Fall nachgehen sollen.

Dass Parolini und Felix von der Affäre tangiert sind, belastet die BDP. Graubünden ist eine ihrer letzten Hochburgen, hier stellt sie zwei Regierungsräte. Doch nun kommt es zu Kampfwahlen. Für die zwei vakanten Sitze kandidieren neben Felix SVP-Polizeichef Walter Schlegel sowie die Grossräte Marcus Caduff (CVP) und Peter Peyer (SP). Parolini wird als Bisheriger den Sitz wohl verteidigen. Für Felix dürfte es nach den neusten Enthüllungen indes knapp werden.

Unterlagen blieben liegen

«Konsterniert über das Ausmass der Machenschaften» zeigte sich gestern die Bündner Regierung. Der Kanton werde gegen fehlbare Firmen vorgehen, etwa mit Schadenersatzforderungen und Auftragsverboten. Nach der 2012 eingeleiteten Weko-Untersuchung habe man zudem eine Whistleblower-Stelle eingerichtet. Der nun konsternierte Kanton war indes bereits 2009 von Quadroni über die Absprachen dokumentiert worden – unternahm aber nichts. Die Unterlagen blieben im Tiefbauamt liegen.

Der damals zuständige Regierungsrat Stefan Engler (CVP) ist heute Ständerat. Er habe während seiner Amtszeit nichts vom Fall erfahren, sagt Engler. Seit 2011 ist er Verwaltungsratspräsident der Lazzarini AG, einer der sieben von der Weko gebüssten Firmen. Engler sagt, er habe bei der Amtsübernahme nicht gewusst, dass die Firma früher in ein Kartell involviert war. Hält er es mit dem Amt als Ständerat vereinbar, weiterhin Verwaltungsratspräsident bei der gebüssten Firma zu bleiben? «Ich laufe vor den Problemen nicht davon und werde das beurteilen, sobald der Weko-Entscheid rechtskräftig ist», sagt Engler.

Auch sein Nachfolger, CVP-Regierungsrat Mario Cavigelli, erklärt, erst nach der Einleitung des Weko-Verfahrens vom Fall erfahren zu haben. Ausgelöst wurde es schliesslich durch Adam Quadroni, der sich an die Weko wandte, nachdem ihm in Graubünden niemand Gehör geschenkt hatte. Quadroni, früher selbst Teil des Kartells, musste für sein Handeln teuer bezahlen: Er wurde bedroht, erhielt kaum mehr Aufträge, und seine Firma ging in Konkurs. Zudem hat ihn die Polizei aufgrund einer Gefährdungsmeldung wie einen Schwerverbrecher verhaftet. Nach der Feststellung seiner Ungefährlichkeit konnte Quadroni wieder nach Hause – um dort festzustellen, dass ihn seine Frau mit den drei Kindern verlassen hatte.

