Parmelins Triumph stirbt mit den Wäldern

Unpassender hätte es nicht kommen können. Ausgerechnet an dem Tag, an dem sich vier europäische Staaten und der südamerikanische Wirtschaftsraum Mercosur endlich auf ein Freihandelsabkommen einigen konnten. Ausgerechnet an jenem Freitagmorgen stellte der französische Premierminister Emanuel Macron ein analoges Abkommen zwischen der EU und Mercosur infrage – wegen der Waldbrände im Amazonasgebiet.

Und plötzlich sah sich Bundesrat Guy Parmelin am Tag danach vor eine Strafaufgabe gestellt. Der Waadtländer steht unter Beobachtung; als Chef des Wirtschaftsdepartements hat er noch kaum Pflöcke eingeschlagen. Und nun, da endlich ein grosser Erfolg zu feiern gewesen wäre, musste Parmelin in Verteidigungshaltung vor die Presse treten, inmitten dichter Rauchschwaden von den Waldbränden im Amazonasgebiet. Dabei wollte der Wirtschaftsminister vor allem belobigen, dass der Schweizer Exportindustrie Zolleinsparungen von 180 Millionen Franken winken dank des Abkommens zwischen den vier Efta-Staaten und den Mercosur-Ländern Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay.

Überrascht von Tweet

Erschwert wurde ParmelinsAuftritt dadurch, dass er einer kommunikativen Notfallübung gleichkam. Zwar war im Vornherein ausgemacht gewesen, dass die Efta eine Einigung noch am Freitag mitteilen würde. Überrascht wurden die Europäer und insbesondere die Schweizer, weil der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro mit einer Twitter-Meldung die Sperrfrist brach und das Verhandlungsergebnis als seinen Erfolg verkündete.

Danach wollte auch Parmelin möglichst schnell vor die Medien treten – obwohl er sich noch auf dem Rückflug aus der russischen Stadt Kazan befand, wo er die Berufsweltmeisterschaften besucht hatte. Dem Vernehmen nach wurde Parmelin im Flugzeug über Zürich auf eine Geduldsprobe gestellt, bis endlich die Landeerlaubnis eintraf. Schliesslich eilte der Bundesrat direkt vom Rollfeld zur Pressekonferenz im Zürcher Flughafengebäude.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Foto: Keystone

Trotz der Eile war Parmelin darauf vorbereitet, dass der Zeitpunkt der Einigung den Kritikern Auftrieb verleihen würde. Doch lässt sich ein Verhandlungstross mit acht beteiligten Ländern kaum um solch kurzfristige politische Ereignisse herummanövrieren, auch nicht auf Bestreben der Schweiz, die das am meisten betroffene Land und damit auch stark in die Verhandlungen involviert ist.

Im Wahljahr reagieren die Parteien zudem heftiger, um sich zu profilieren: Die Grünen drohten umgehend mit dem Referendum, das sie noch diese Woche beschliessen wollen, die SP fordert ultimativ Verbesserungen, der Bauernverband und einzelne Bauernvertreter bis in die SVP äusserten sich ablehnend.

Parmelin zählt jedoch auf den Zahn der Zeit: Bis zum definitiven Abschluss der Verhandlungen werden noch einige Monate vergehen, und über eine Ratifikation wird dann erst das neue Parlament entscheiden. Zuvor noch wird Parmelin im Bundesrat viel Überzeugungsarbeit zu leisten haben: insbesondere bei Simonetta Sommaruga. Die Umweltministerin hatte sich auf Twitter über die Waldbrände «entsetzt» gezeigt, wobei sie zum Mercosur-Abkommen vielsagend schwieg.

Rahmen für Umweltanliegen

Eine Beschwichtigung der Kritik erhofft sich Parmelin auch von der Veröffentlichung der Details des Abkommens, das erst in groben Zügen vorliegt, in den nächsten Monaten. Dann wird sich zeigen, inwiefern zum Beispiel die Kontrollmechanismen der Nachhaltigkeitsziele für die SP griffig genug sind. «Nachhaltigkeitskapitel in Freihandelsabkommen sind nur flaues Papier, wenn sie nicht angewendet und rechtlich verbindlich durchgesetzt werden können», sagt SP-Nationalrätin Claudia Friedl. «Davon sind wir im Fall Brasilien weit entfernt.»

Beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) heisst es, die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung würden dem Streitbeilegungsverfahren unterstehen. Ein neuer Dialog über nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft soll die Verbindlichkeit der Verpflichtungen erhöhen. «Somit trägt das Abkommen dazu bei, dass künftig auch Umweltanliegen besser mit den Mercosur-Staaten diskutiert werden können», sagt Seco-Sprecher Fabian Maienfisch.

Die Bauern schliesslich will Parmelin mit der Aussicht auf Exporte ködern. So hat die Schweiz höhere zollfreie Fleischkontingente akzeptiert, um im Gegenzug mehr Käse ausführen zu dürfen. Mehr Fleisch soll unter dem Strich nicht in die Schweiz gelangen – nur entfiele darauf neu kein Zoll mehr.