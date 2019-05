Kein Maulkorb für Patienten des Berner Starchirurgen

Der Berner Arzt und Professor Max Aebi muss vor Obergericht eine Niederlage einstecken. Gegen ihn laufen im Rahmen des Implantateskandals Ermittlungen. Ende Dezember 2018 hatte er bei der Berner Staatsanwaltschaft erwirkt, dass alle Beteiligten, vor allem aber die betroffenen Patientinnen und Patienten mit einer Stillschweigepflicht ­belegt wurden. Sie sollten sich insbesondere gegenüber Medien nicht äussern dürfen. Die ­Beschwerde einer Patientin und ihres Anwalts dagegen hat das Berner Obergericht am 12. März aber gutgeheissen. Der Entscheid wurde erst jetzt öffentlich.

Das Tamedia-Recherchedesk machte Ende November 2018 ­publik, dass Max Aebi bei der Entwicklung der künstlichen Bandscheibe Cadisc-L der britischen Firma Ranier mitgewirkt hatte. Er sass, zusammen mit einem weiteren Schweizer Professor, im wissenschaftlichen Beirat der Firma. Das Implantat kam auf den Markt, obwohl sich in Tests an Affen Probleme gezeigt hatten.

Implantat zersetzte sich

Später verursachte die Prothese bei Patienten zum Teil höllische Schmerzen, weil sie sich im Rücken der Betroffenen zersetzte. Ärzte in Deutschland, Holland und Belgien mussten die Scheibe in gegen 90 Fällen wieder ­herausoperieren. Dasselbe passierte auch bei mindestens einer Patientin in der Schweiz. Aebi hatte das Implantat nach eigenen Angaben zwischen 2010 und 2014 am Berner Salem-Spital der Hirslanden-Gruppe bei sieben Betroffenen eingesetzt.

Nachdem der Skandal publik geworden war, eröffnete die Berner Staatsanwaltschaft am 14. Dezember 2018 ein Strafverfahren gegen den Orthopäden. Sie ermittelt unter anderem wegen schwerer Körperverletzung. Für Aebi gilt die Unschulds­vermutung.

Um weitere Medienberichte zu verhindern, verlangte Aebi für alle Parteien ein Mitteilungsverbot. Er begründete seinen Antrag damit, dass für ihn die Unschuldsvermutung gelte und er eine für die Medien besonders interessante Person sei.

Das Obergericht liess die Argumente von Aebi und der Staatsanwaltschaft nicht gelten.

Die zuständige Staatsanwältin hiess ein bis Mitte Juni 2019 befristetes Verbot gut, aber nicht aus den Gründen, die Aebi vorbrachte, sondern um das Verfahren zu schützen. Sie will verhindern, dass der Starchirurg durch eine unsachliche Berichterstattung vorverurteilt wird und das Auswirkungen auf einen allfälligen Prozess haben könnte – bis hin zu einer reduzierten Strafe.

Das Obergericht liess die Argumente von Aebi und der Staatsanwaltschaft nicht gelten. «Die wenigsten Menschen sehen oder hören gerne negative Schlagzeilen u?ber sich in den Medien. ln vielen Fällen ziehen solche Schlagzeilen sowohl persönliche als auch wirtschaftliche Folgen fu?r die Betroffenen mit sich», hält das Gremium, bestehend aus zwei Richterinnen und einem Richter, fest. Es treffe zwar zu, dass die mediale Aufmerksamkeit in diesem Fall höher sei als bei anderen Strafuntersuchungen. Der Chirurg vermöge aber nicht zu erklären, warum sich seine Interessen unterscheiden würden von denen anderer Beschuldigter, die in den Fokus der Medien gerieten.

Zeugen nicht beeinflusst

Wenn man zum Schutz seiner Interessen eine Stillschweigepflicht zulassen würde, müsste das folgerichtig in jedem Fall möglich sein, über den in den Medien berichtet werde, argumentieren die Richter. Dies würde jedoch «die Gewährleistung eines Täterschutzes bedeuten, den das Gesetz so nicht vorsieht».

Zudem könne man die ­Unschuldsvermutung nicht über das Grundrecht der Meinungsäusserungsfreiheit stellen. Das sei nur in einer ganz besonderen Situation denkbar. «Solche ausserordentlichen Umstände liegen hier nicht vor», urteilten die Richter.

Auch das Argument der Staatsanwältin, Zeugen könnten durch Medienberichte beeinflusst werden, akzeptiert das Gericht nicht. Die Patienten hätten «teils nur in einzelnen Punkten, teils in grösserem Umfang belastende Aussagen zu Protokoll gebracht». Gleichzeitig hätten sie auch entlastenden Angaben gemacht. Es sei nicht zu erwarten, dass sich dies in weiteren Befragungen ändere. «Insgesamt scheinen die Aussagen sehr wenig von der Presse beeinflusst», heisst es. Das Urteil ist rechtskräftig.

(Redaktion Tamedia)