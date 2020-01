Pfister kritisiert Reform der zweiten Säule

Der Sozialpartner-Kompromiss für eine Reform der zweiten Säule verliert an Rückhalt. CVP-Präsident Gerhard Pfister beurteilt die Chancen des Vorschlags als «nicht sehr gross». Am Dreikönigs-Mediengespräch vom Montag verwies Pfister auf die Kritik aus der Wirtschaft.

Die von den Gewerkschaften und dem Arbeitgeberverband ausgearbeitete Lösung sei mindestens ebenso teuer wie die 2017 gescheiterte Reform der Altersvorsorge. Der Vorschlag, der sich derzeit in der Vernehmlassung befindet, sieht eine Rentensenkung und verschiedene Ausgleichsmassnahmen vor.

Der CVP-Präsident scheint diesen Sozialpartner-Kompromiss bereits abgeschrieben zu haben: «Es liegt nun am Parlament - an der CVP - eine mehrheitsfähige Lösung zu finden», sagte er. Ein Vorschlag mit einem ähnlich breiten Rückhalt liegt derzeit allerdings nicht vor.

Die Altersvorsorge ist nur eines von mehreren Themen, das die CVP im nächsten Jahr beschäftigen wird. Am Wochenende hatte Pfister eine neue Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe angekündigt. Anders als die Vorgänger-Initiative soll diese keine Ehedefinition enthalten. «Über das Kernanliegen, die Abschaffung der Heiratsstrafe, soll sich das Volk noch einmal äussern können», sagte Pfister. Lanciert werden soll die neue Initiative gegen Ende 2020.

Zuvor will die Parteispitze an einer neuen Strategie arbeiten. Die CVP habe die Wahlen nicht gewonnen, von den Bundesratsparteien bloss am wenigsten verloren, rief Pfister in Erinnerung. «Wir brauchen Reformen». Dazu gehört unter anderem die Diskussion um das «C» im Parteinahmen. Derzeit läuft eine Analyse, ob und wie weit sich die CVP von ihren katholischen Wurzeln lösen soll.

Ans Eingemachte geht es auch bei der Diskussion über eine neue Zauberformel, die die Parteien im Laufe der nächsten Monate aufnehmen wollen. Ziel sei es, dass mindestens 80 Prozent der Wählenden im Bundesrat vertreten seien, sagte Pfister. Illusionen mache er sich nicht: «Es wird kompliziert. Jede Partei wird ihre Sitze behalten wollen.» (red/sda)