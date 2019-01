«Pierre, du hast uns verraten»

Tritt Anwalt Christian Lüscher in Genfer Gerichtssälen auf, ist verbales Trommelfeuer garantiert. Am Dienstagabend setzte er seine rhetorischen Fähigkeiten zurückhaltender ein. Was er an der ausserordentlichen Parteiversammlung der FDP Genf sagte, war wie ein Abschiednehmen von einem treuen Freund: Staatsrat Pierre Maudet. 600 Freisinnige lauschten ihm im voll besetzten Hörsaal der Universität, rund 300 weitere in einem Nebensaal, zugeschaltet per Videokonferenz. Die einzige Frage, die die Besucher an diesem Abend zu beantworten hatten: «Vertrauen Sie Pierre Maudet noch?»

«Nein», sagte Nationalrat Christian Lüscher. Er sprach Pierre Maudet in seiner Rede direkt an: «Es ist nicht im Interesse von Genf, dass du Staatsrat bleibst.» Lüscher sprach im Ton einer Abdankungsfeier. «Du warst der Beste unter uns. Du hast unsere Partei in die Höhe der Stratosphäre geführt», so Lüscher. Er wünsche ihm nur das Beste in der aktuellen Strafuntersuchung, und vor allem unschuldig daraus hervorzugehen. Die FDP Genf und Maudet, so Lüscher, das sei eine Liebesgeschichte gewesen, doch wenn Maudet die Partei wirklich liebe, dann müsse er zurücktreten.

Lüscher erinnerte nochmals an die diversen Vorwürfe gegen den Staatsrat. Die Lügen um seine Reise nach Abu Dhabi, versteckte Konten, Überweisungen von Zehntausenden von Franken von Geldgebern auf sein Bankkonto. Die Schweiz spreche nicht mehr über den Politiker Maudet, sondern über die «Affäre Maudet».

Matt und Angeschlagen

Doch an Rücktritt denkt Pierre Maudet nicht. Er mahnte Lüscher in seiner Rede, er solle nicht den Staatsanwalt spielen. Der 40-Jährige versuchte energetisch zu wirken und sich als Mann der Visionen und Reformen zu präsentieren. Doch er wirkte matt und angeschlagen wie nie in seiner politischen Karriere und wiederholte mehrmals, man soll seinen Auftritt nicht als Akt der Arroganz sehen. Er beteuerte, nie in Geschäfte des Flughafens oder in Immobilienangelegenheiten eingegriffen und den Fiskus betrogen zu haben. Und er betonte: «Ich klammere mich nicht ans Amt, um eine lebenslange Rente zu bekommen.»

Doch in der Folge zeigte sich: Die Mehrheit der Freisinnigen im Saal scheint das Vertrauen in Pierre Maudet verloren zu haben. Alexandre de Senarclens gebrauchte markige Worte. «Nicht wir haben dich verraten, du hast uns verraten, Pierre!», rief der Präsident der FDP Genf in den Saal. Ein Parteimitglied sagte: «Sie sind ein Lügner, treten Sie zurück.» Jacques-Simon Eggly, Alt-Nationalrat und ehemaliger Präsident der Genfer Radikalen, rief in Erinnerung: «Die Lüge in der Politik funktioniert nicht mehr.» Er riet Maudet zum sofortigen Rücktritt und zu einer Wiederkandidatur. Nur so werde er sehen, wie viel Rückhalt er in der Bevölkerung noch habe, ergänzte Eggly.

Grosser Andrang: Pierre Maudet kämpft an der Uni Genf um sein politisches Überleben. Foto: Olivier Vogelsang

Mit Alt-Nationalrätin Martine Brunschwig Graf meldete sich gegen Ende der über zwei Stunden dauernden Redeschlacht eine weitere gewichtige Stimme zu Wort. Sie habe sich eigentlich nicht äussern wollen, versicherte Brunschwig Graf. Doch komme sie nicht umhin, eine Feststellung zu machen, bevor sie den Saal verlasse. «Wir haben mehrfach gehört, dass es normal sei, dass Magistraten lügen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht normal.» Man erwarte von einfachen Beamten Ehrlichkeit, umso wichtiger sei es, dass Magistraten die Wahrheit sagten. Eine Freisinnige ermahnte Maudet: Er sei Sicherheitsdirektor. Als Verantwortlicher für die Polizei erwarte er von seinen Beamten Ehrlichkeit. Nach allem, was passiert sei, könne Maudet nicht mehr als seriöser Chef vor seine Polizisten stehen.

Maudet wiederum versicherte, diese Parteiversammlung sei wichtig für seine Entscheidfindung. Klar wurde: Er denkt nicht an Rücktritt. Er rief in Erinnerung, erst gerade letzte Woche sei eine Strafuntersuchung gegen ihn eingestellt worden, jene wegen einer angeblich von ihm angeordneten Abhörung von französischen Gepäckabfertigern am Genfer Flughafen, die als Terrorismusverdächtigte eingestuft wurden. Maudet sagte, diese Anschuldigungen hätten sich in Luft aufgelöst. Dasselbe könnte in der laufenden Strafuntersuchung geschehen.

Neue Enthüllungen

Während die Parteiversammlung lief, präsentierte das Deutschschweizer Fernsehen SRF in der Nachrichtensendung «10 vor 10» neue Enthüllungen über Maudet. Gemäss SRF eröffnete Maudet 2012 seine Kandidatur als Genfer Regierungsrat mit einer grossen Wahlparty. 37'000 Franken soll sie gemäss SRF gekostet haben. Diese Rechnung wie seine späteren Feiern zum 40. Geburtstag beglich gemäss SRF nicht Maudet selbst, sondern Freunde von ihm. Mit zwei Vertrauten gründete Maudet im Frühjahr 2012 den «Unterstützerverein für Pierre Maudet». Er selbst wirkte im Verein als Sekretär.

SRF hatte Einblick in die Vereinsbuchhaltung. Gemäss dem Sender sammelte der Verein in weniger als einem halben Jahr über 200'000 Franken für Maudet und erhielt auch in den folgenden fünf Jahren Zuwendungen von Geldgebern. Das Problem ist: Dem Fiskus war der Verein nicht bekannt, Steuern zahlt er keine, obwohl er dies gemäss Experten hätte tun müssen. Als Vereinspräsident wirkte Salvatore Vitanza, der Chef der internen Kontrolle des Kantons Genf, der in seiner Funktion das gute Funktionieren der Kantonsverwaltung verantwortet.

SRF schreibt: «2012 bezeugte Vitanza gegenüber den Behörden ausdrücklich, die Kampagne von Pierre Maudet sei ‹ausschliesslich durch die FDP finanziert› worden. Dabei hatte der von ihm präsidierte Verein 170000 Franken für einen zweimonatigen Wahlkampf Maudets ausgegeben.» Salvatore Vitanza schweigt. Der Anwalt von Pierre Maudet erklärte auf Anfrage von SRF, das Gesetz über die politischen Rechte verpflichte die Vereine nicht dazu, sich bei den Behörden zu melden.

(Redaktion Tamedia)