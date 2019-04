Proteste der Klima-Jugend zeigen Wirkung

Nach den Klimaprotesten von Schülern und Studenten, die auch gestern Samstag wieder rund 50'000 Menschen auf die Strassen der Schweizer Städte lockten, sollen Flugreisen stark eingegrenzt oder ganz verboten werden – und zwar ausgerechnet an den Schulen. Im Kanton Zürich fordern grüne Kantonsräte vom Regierungsrat in einem Vorstoss, «Regelungen einzuführen, sodass an den Volksschulen, Berufsfachschulen und Mittelschulen grundsätzlich auf Flüge verzichtet wird».

Tausende Gymnasiasten, Berufsschüler und Lehrer wären von einem solchen Grounding betroffen. Doch damit nicht genug: Auch das kantonale Personal, Behördenmitglieder und Studenten sollen nur noch für Strecken über 1200 Kilometer ins Flugzeug steigen dürfen. Erste Gymnasien in Kantonen wie Bern, Basel und Zürich haben bereits freiwillig Flugverbote für Lehrer und Schüler eingeführt. Hier geht es zum ausführlichen Artikel zu den Massnahmen an den Schulen.

Reiseveranstalter klagen über «Greta-Effekt»

Auch andernorts zeigen die anhaltenden Demonstrationen Wirkung: Autofahrer wechseln vermehrt zum Elektromobil, wie die Neuimmatrikulationen zeigen. Jedes zwanzigste Modell, das im ersten Quartal dieses Jahres eingelöst wurde, fährt mit Strom. 2018 war es erst jedes dreissigste. Mehr über diese Entwicklung auf dem Automarkt können Sie hier nachlesen.

Weniger Freude am «Greta-Effekt» haben die Reiseveranstalter. Grosse Anbieter wie Hotelplan, TUI oder DER Touristik Suisse (Kuoni) klagen über weniger Buchungen für das wichtige Sommergeschäft. Den ganzen Artikel zur Reisebranche finden Sie hier.

(SonntagsZeitung)