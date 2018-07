Rohani: «Wir haben auch über die WM gesprochen»

Unter Leitung von Bundespräsident Alain Berset und seinem iranischen Amtskollegen Hassan Rohani haben die Delegationen beider Länder am Dienstagvormittag in Bern offizielle Gespräche geführt. Vorgesehen war die Unterzeichnung eines Abkommens und zweier Absichtserklärungen.

Die Absichtserklärungen betreffen Gesundheitswesen und Wissenschaft, wie ein Sprecher von Bersets Departement des Innern gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Zum Abkommen wollte er nichts sagen.

WM wurde thematisiert

Ebenfalls am Vormittag wurde in Bern ein Forum zum Thema Innovation und Industrie mit Fokus auf Nahrungsmittel und Gesundheit eröffnet, wie aus einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hervorgeht.

Veranstaltet wurde das Forum, auf dem Berset wie auch Rohani eine Rede hielten, von der Wirtschaftskammer Schweiz-Iran und der Schweizerisch-Iranischen Handels- und Industriekammer.

Im Rahmen des offziellen Programms sei jedoch auch Zeit geblieben, um über die Leistungen des iranischen sowie schweizerischen Nationalteams an der WM in Russland zu sprechen, erzählt Rohani mit einem Schmunzeln an der Pressekonferenz.

Atomabkommen im Fokus

Zentrales Thema während des Besuches von Rohani, der am Montagnachmittag in Zürich gelandet war, soll aber die jüngste Entwicklung rund um das vor drei Jahren geschlossene Iran-Atomabkommen sein.

Seit dem Ausstieg der USA aus dem Abkommen vor bald zwei Monaten bemüht sich die Staatengemeinschaft, das Vertragswerk zu retten. Immerhin vertritt die Schweiz als Schutzmacht die konsularischen und diplomatischen Interessen der USA im Iran. Das von US-Präsident Donald Trump verteufelte Vertragswerk enthält Bestimmungen zur Kontrolle des iranischen Atomprogramms und im Gegenzug die Aufhebung internationaler Sanktionen gegen den Iran.

Nach dem Schweiz-Besuch wird Rohani nach Österreich weiterreisen. In Genf war seinerzeit das Atomabkommen ausgehandelt und in Wien dann unterzeichnet worden.