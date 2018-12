SVP und SP bejubeln «ihre» neuen Departemente

Die SVP begrüsst den Wechsel ihres Bundesrats Guy Parmelin vom Verteidigungs- ins Wirtschaftsdepartement (WBF). So sei die «Weiterführung einer klar bürgerlichen Politik sichergestellt», teilte die Partei auf Anfrage mit.

Dies sei vor allem jetzt wichtig, wo sich eine Abschwächung der Wirtschaft abzeichne, hiess es bei der SVP am Montag. Die Partei wertet es zudem als positiv, dass das Departement von Parmelins Erfahrung als Landwirt profitieren könne.

Auch bei der SP ist man zufrieden mit der Departementsverteilung.

Departementsverteilung. SP mit EDI und Uvek. Gratulation. Gut gemacht — Leutenegger Oberholz (@SusanneSlo) December 10, 2018

Umwelt, Energie, Verkehr, Service public oder Medien sind zentrale Dossiers, in denen die @spschweiz grosse Kompetenzen hat. Wir freuen uns deshalb sehr, dass das @Uvek neu von #SimonettaSommaruga geführt wird. Herzliche Gratulation und danke für Deine Arbeit im @EJPD! pic.twitter.com/BUUqieRUBo — SP Schweiz (@spschweiz) 10. Dezember 2018

Die Grünen sind glücklich über die neue Uvek-Chefin.

DER Lichtblick der heutigen Departements-Verteilung im #Bundesrat: Mit #SimonettaSommaruga im Uvek gibt es mehr Schub für die Energie-, Umwelt- und Alpenschutzpolitik und für eine demokratierelevante Medienpolitik. Sogar für die "Lex Beznau" gibt es wieder Hoffnung! @GrueneCH — Regula Rytz (@RegulaRytz) December 10, 2018

In die erste Schweizer Verteidigungsministerin gibt es grosse Hoffnungen. Sie soll es besser machen, als ihre Vorgänger.

Departementsverteilung zum Zweiten: Und Viola Amherd kann beweisen, dass die Frauen das VBS besser führen als die Vorgänger-BR Maurer und Parmelin, die nach kurzer Zeit die Flucht ergriffen haben. — Leutenegger Oberholz (@SusanneSlo) December 10, 2018

Die CVP nimmt die Herausforderung des Verteidigungsdepartementes (VBS) an. Kommunikationschef Manuel Ackermann sagte am Montag nach der Departementsverteilung, die CVP sei «nicht enttäuscht», dass ihrer neugewählten Bundesrätin Viola Amherd das VBS zufalle. «Das ist eine willkommene Aufgabe», sagte Ackermann. Sicherheit sei ein wichtiges Thema für die CVP. Zudem gebe es in jedem Departement Herausforderungen zu meistern. (sda)