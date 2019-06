SVP-Ständerat dementiert Anschuldigungen wegen sexistischer Beleidigung

Der Thurgauer SVP-Ständerat weist Anschuldigungen zurück, er habe während des Frauenstreiks von seiner Berner Wohnung aus eine Gruppe von Frauen mit eindeutig obszönen Gesten beleidigt. Eberle erklärte am späten Abend, er habe seine Wohnung in Bern schon Ende April aufgelöst und sei am Tag des Frauenstreiks gar nicht in Bern gewesen.

Eine Gruppe von Teilnehmerinnen am Frauenstreik hatten zuvor in einem vor Eberles Wohnung gedrehten Video den SVP-Ständerat bezichtigt, er habe sie von seiner Berner Wohnung aus mit Wasser übergossen und mit obszönen Gesten beleidigt. Eine der Frauen hat die Anschuldigungen auf Anfrage wiederholt und gesagt, sie seien in einer Gruppe von vier Frauen und einem Mann am Frauenstreiktag in Bern unterwegs gewesen. Vor der Wohnung Eberles aus habe sie ein Mann mit Wasser übergossen und sexistische Gesten gegen sie gemacht. Den Mann habe man eindeutig als Eberle erkannt. Eine Verwechslung hätten Sie ausgeschlossen, weil eine der Frauen, eine Thurgauerin, Eberle kenne.

Ständerat Roland Eberle hatte zunächst auf entsprechende Nachfragen nicht reagiert. Erst nach Mitternacht wies er die Anschuldigungen per SMS zurück und sprach von einer «erstunkenen und erlogenen» Geschichte. (Redaktion Tamedia)