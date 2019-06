SVP-Ständerat soll Frauen mit obszönen Gesten beleidigt haben

Eine Gruppe von Teilnehmerinnen am Frauenstreik bezichtigen Ständerat Roland Eberle, sie von seiner Berner Wohnung mit Wasser übergossen und mit obszönen Gesten beleidigt zu haben. Eine der Frauen schildert den Vorfall auf einem Video, das am Tag nach dem Frauenstreik aufgenommen wurde. Das Video liegt der «SonntagsZeitung» vor.

Auf Anfrage bestätigt Simone Näf, eine zweite beteiligte Frau, gegenüber der «SonntagsZeitung» den Vorfall: Sie seien in einer Gruppe von vier Frauen und einem Mann am Frauenstreiktag in Bern unterwegs gewesen. «In der Gerechtigkeitsgasse zupften wir von einem grossen Strauch in einem Topf vier Blüten ab. In diesem Moment schüttete jemand vom ersten Stock Wasser über uns.»

Sie hätten Ständerat Roland Eberle sofort erkannt, sagt Näf. «Meine Kollegin hat ihm dann Kusshände zugeschickt. Als Reaktion machte Roland Eberle obszöne Gesten. Er schlug mit der flachen Hand auf die Faust der anderen Hand. Das ist das Fick-Zeichen», so Näf weiter.

Verwechslung wird ausgeschlossen

Für die Frauen ist ein «solches Verhalten unverschämt und für einen Ständerat im Kontext des Frauenstreiks jenseits von Gut und Böse. Es unterstreicht einmal mehr die Dringlichkeit, dass etwas geschieht gegen Sexismus.» Die Frauen wollen, dass die Sache öffentlich wird und sind daran, das Video weiterzuverbreiten.

Die Frauen schliessen eine Verwechslung aus: Da Nicole Ziegler, die Frau auf dem Video, Thurgauerin sei, habe sie Eberle eindeutig erkannt. Ständerat Eberle konnte trotz mehrer Versuche nicht für eine Stellungnahme erreicht werden. (Redaktion Tamedia)