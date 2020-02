SVP-Zentrale blamiert eigene Aussenpolitiker

Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats hat am Montag ein brisantes Thema besprochen – die Mitgliedschaft der Schweiz beim umstrittenen UNO-Migrationspakt. Das Thema wurde in der Schweiz 2018 hitzig diskutiert, denn der Bundesrat wollte den Pakt unterzeichnen, ohne dass das Parlament darüber hätte entscheiden können.

Angesichts des Widerstands aus dem Parlament verzichtete der Bundesrat vorerst auf seine Unterschrift. Das Thema schwelt seither im Hintergrund aber weiter. So stand die Frage, wie es mit dem Pakt weitergehen soll, auf der Traktandenliste für den ersten Sitzungstag der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats. Dort kam es zu skurrilen Szenen – eine Geschichte in drei Akten:

1. Akt: Das Communiqué

Das SVP-Generalsekretariat in Bern nahm die Kommissionssitzung zum Anlass, das Thema am selben Tag mit einer Medienmitteilung öffentlich zu befeuern.

Sie schrieb dazu am Montagnachmittag: «Die SVP reicht morgen in der nationalrätlichen Aussenpolitischen Kommission den Antrag ein, den Entscheid über den UNO-Migrationspakt dem fakultativen Referendum zu unterstellen.» Nur so könne die Bevölkerung darüber entscheiden, ob sie künftig «die ungebremste Zuwanderung von Wirtschaftsmigranten – insbesondere aus Afrika» – wolle oder nicht.

2. Akt: Die überrumpelte Kommission

Dumm nur, dass zu diesem Zeitpunkt das Thema in der Kommission bereits besprochen war und die SVP-Vertreter in der Kommission den von der Zentrale erwünschten Antrag gar nicht eingereicht hatten: Offenbar wurden die SVP-Aussenpolitiker um Roger Köppel von der Ankündigung aus dem eigenen Sekretariat überrascht, berichten Insider.

Der Grund dafür ist einfach. Die Diskussion in der Kommission lief anders, als sich dies die SVP-Zentrale vorgestellt hatte, als sie ihre Medienmitteilung vorfertigte. Mit den Stimmen der SVP entschied sich die Kommission nämlich, eine Subkommission ins Leben zu rufen. Diese solle mit vier Stände- und sechs Nationalratsmitgliedern besetzt werden. Der Auftrag der Unterkommission: Sie soll die Folgen des Pakts für die Schweiz vertieft abklären. Beleuchten soll sie auch, wer am Schluss über die Mitgliedschaft der Schweiz beim UNO-Pakt entscheiden soll – das Parlament oder das Stimmvolk. Erst nach der Arbeit der Unterkommission sollen die Gesamtkommissionen beider Kammern Antrag an die Räte stellen, wie es mit dem Pakt weitergehen soll.

3. Akt: Der Rettungsversuch

Das überraschend verbreitete Communiqué aus der SVP-Zentrale sorgte dem Vernehmen nach für Aufregung unter der SVP-Abordnung in der Kommission. Roger Köppel habe noch versucht, die Kommunikationspanne ungeschehen zu machen, indem er den Forderungen in der Pressemitteilung nachkommen wollte. Der Zürcher SVP-Nationalrat zog in Erwägung, am Dienstag, dem zweiten Tag der Kommissionssitzung, den öffentlich angekündigten Antrag noch zu stellen.

Doch damit hätte er den Kommissionsentscheid vom Montag unterlaufen, die Subkommission solle sich in Ruhe über das Dossier beugen. Die SVP-Abordnung sah dann schliesslich davon ab. Die Partei verfehlte so auch ihr Ziel, die Vertreter von CVP und FDP unter Druck zu setzen. Denn gemäss Mitteilung erwartete die SVP von den anderen bürgerlichen Parteien, dass diese die SVP-Forderung beim Migrationspakt unterstützen.