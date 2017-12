Sanierung der SBB-Tankanlagen verzögert sich

Nicht alle Züge auf dem Schienennetz der SBB fahren mit Strom. Unterhalts- und Rettungsfahrzeuge werden mit Diesel oder hybrid betrieben und brauchen daher separate Betankungsanlagen. Doch wie die SBB 2013 in ihrem «Netzzustandsbericht» einräumen mussten, erfüllte damals keine einzige ihrer Anlagen die neuen gesetzlichen Auflagen. Zwei davon erwiesen sich gar als «akut sicherheitskritisch»: jene in Bussigny bei Lausanne und in Bern-Wylerfeld. Die SBB legten sie sofort still, und sie stellten zudem in Aussicht, die restlichen Anlagen zurückzubauen oder zu sanieren, und zwar bis 2015.

Seit jener Ankündigung hat das Thema keine Wellen mehr geschlagen. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit haben die SBB ihren Sanierungsfahrplan inzwischen aber korrigiert. Zwar haben sie 76 Anlagen wie zugesichert zurückgebaut, doch bei der eigentlichen Sanierung sind sie im Verzug. Von den 68 Anlagen, welche die SBB weiterhin benötigen, mussten 23 einem neuen Modell weichen. Bei den restlichen 45 arbeiten die SBB an einer Sanierung oder an einem Ersatz. Abschliessen wollen sie diese Arbeiten 2019 – «planmässig», wie Sprecher Reto Schärli betont. Indes, der Jahresbericht zur SBB-Infrastruktur 2016 nennt als Zieljahr noch 2018. Damit kommt es abermals zu einem Aufschub.

34 Millionen budgetiert

Die SBB betonen, aus freien Stücken zu handeln. Alle Anlagen hätten zum Zeitpunkt der Erstellung den damals geltenden gesetzlichen Vorgaben entsprochen und dürften deshalb heute legal weiter betrieben werden, vergleichbar mit einem alten Auto, das ohne Sicherheitsgurten gebaut wurde. Dieser Wagen könne auch heute noch ohne Sicherheitsgurten gefahren werden, ohne gesetzliche Auflagen zu verletzen, sagt Schärli.

Der Rückbau und die Sanierung der Anlagen gehen ins Geld. Die SBB haben dafür 34 Millionen Franken budgetiert. Doch es sind nicht etwaige Finanzierungsprobleme, die den Prozess verzögern, wie die SBB versichern. Die Sanierungen würden sich vielmehr deshalb hinziehen, weil die SBB gewisse Aufträge öffentlich ausschreiben müssten. Dabei gelte es,? ?verschiedene Fristen einzuhalten, so Schärli; dies brauche Zeit.

Seit dem 1. Januar 2015 ist es nur noch erlaubt, erdverlegte, also ortsfeste Tankanlagen zuzulassen, die mit einer Doppelwand ausgestattet sind und von einem Leckwarngerät überwacht werden. Das ist ein Fortschritt gegenüber den einwandigen Vorgängern, die aus den 1950- und 1960er-Jahren stammen. Durchbrüche durch Korrosion oder Lochfrass sind bei diesen alten Modellen nicht selten und bleiben oft unbemerkt, wie der Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich (UGZ) 2012 dargelegt hat. Die SBB haben eigenen Angaben gemäss alle einwandigen Tanks ausser Betrieb genommen, die letzten vor bald vier Jahren.

Gleichwohl wollen nun Augenzeugen ein Leck und Treibstoff, der zu Boden tropft, bemerkt haben, und zwar bei der Betankungsanlage im Güterbahnhof Winterthur.

Kritik an Standort Winterthur

SBB-Sprecher Schärli weist diese Darstellung zurück: «Wir haben eine solche Situation bei der Zustandserhebung bei keiner der Tankanlagen festgestellt.» Beim Modell im Güterbahnhof Winterthur handelt es sich um einen sogenannten Baustellentank, also einen mobilen Tank, der mitunter im Strassenbau eingesetzt wird. Wird in Winterthur ein Bauzug betankt, kommt eine mobile Auffangwanne zum Einsatz, wie Schärli sagt. «Als zusätzliche Sicherheitsmassnahme.» Dadurch werde eine umweltgerechte Betankung gewährleistet, was auch regelmässig kontrolliert werde. Auf Nachfrage ergänzt Schärli, es handle sich dabei um Überprüfungen von internen Fachleuten.

Eingeschaltet in den Fall haben sich aber auch externe Stellen, namentlich das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft. Die Fachleute von Baudirektor Markus Kägi (SVP) haben «Mängel» festgestellt und die SBB aufgefordert, bis zum Frühling ein Sanierungskonzept mit Zeitplan einzureichen, wie ein Sprecher bestätigt. Verletzt haben die SBB die Vorschrift, wonach ein Baustellentank nur bis zu einer bestimmten Menge Diesel benutzt werden darf. Ist diese Grenze überschritten, was in Winterthur der Fall war, muss er durch einen fest installierten Tank ersetzt werden.

Die SBB haben sich nun aber entschieden, die Anlage stillzulegen. Als Eingeständnis, erst auf Druck gehandelt zu ­haben, wollen sie dies nicht gewertet sehen. In der Sanierungskampagne hätten die SBB von Beginn weg «absichtlich externe Fachstellen mit einbezogen». Sie würden technisch sogar weiter gehen, als es in einigen Kantonen beim Tankstellenbau üblich sei.

