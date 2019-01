Schallende Ohrfeige für Erich Hess

Erich Hess (SVP) wird nicht Zweiter Vizepräsident des Berner Stadtrats. Der Stadtparlament hat mit 51 von 72 gültigen Stimmen dessen Parteikollegen Kurt Rüegsegger gewählt. Die SVP-Fraktion hatte Erich Hess vorgeschlagen, doch davon wollte die Ratsmehrheit nichts wissen.

In geheimer Wahl gaben sie Hess' Parteikollege Kurt Rüegsegger den Vorzug. Rüegsegger bekam 51 Stimmen, Hess bloss 21. Wer wie gestimmt hatte, blieb zunächst unklar. Nur die Freie Fraktion hatte sich offen gegen Hess ausgesprochen, der aufgrund rassistischer und sexistischer Äusserungen als «höchster Berner» nicht in Frage komme.

Die Mitte-Fraktionen GLP und BDP/CVP wollten Hess zumindest eine Chance als zweiter Vize geben. Die FDP hatte Stimmfreigabe beschlossen. Die Fraktion SP/JUSO, GFL/EVP und GB/JA äusserten sich vor der geheimen Wahl nicht und landeten dann einen eigentlichen Überraschungscoup.

Rüegsegger hat die Wahl angenommen. «Es ist zwar die Usanz, dass bei den Wahlen ins Stadtratspräsidium der von der Partei vorgeschlagene Kandidat gewählt wird. Dennoch nehme ich die Wahl an», sagte er.

Tadel vom Fraktionschef

Erich Hess nahm die Bekanntgabe des Wahlergebnisses stoisch entgegen. Aber im Video-Interview zeigte er sich verärgert:« Die anderen Parteien wollten der SVP eines auswischen. Sie wollten nicht jemanden wählen, der ein klares SVP-Profil vertritt.» Der Entscheid seines Parteikollegen Kurt Rüegsegger, die Wahl anzunehmen, enttäuschte ihn: «Kurt Rüegsegger liess sich von den anderen Parteien einspannen, was aus meiner Sicht nicht ganz kollegial gegenüber der Partei ist. Vor allem wenn er weiss, dass er innerhalb der Fraktion keine Unterstützung gehabt hat», sagte er.

Sauer aufgestossen ist Hess vor allem die Tatsache, dass die FDP Stimmfreigabe beschlossen hat: «Da stellt sich die Frage, ob sie SVP mit einem solchen Partner, der unsere Partei nicht unterstützt, in die nächsten Wahlen gehen soll. Wir werden diese Diskussion sicher öffnen müssen.»

SVP-Fraktionschef Alexander Feuz hatte vergeblich für den offiziellen Kandidaten geworben. «Erich Hess weiss, dass er als Präsident einen anderen Hut trägt denn als Parlamentarier», sagte Feuz. Er sei initiativ und einsatzfreudig - «und wir kennen ihn alle: Harte Schale, weicher Kern.»

Nach der Wahl übte Feuz harte Kritik an Rüegsegger. Dass dieser die Wahl angenommen habe, sei «nicht loyal». Er werde aber nicht «das Foltereisen hervornehmen», sagte Feuz im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es sei an den Wählerinnen und Wählern, 2020 das Urteil zu sprechen.

Philip Kohli wird neuer Stadtratspräsident

Geräuschlos über die Bühne gegangen war die Wahl des 27-jährigen Juristen Philip Kohli zum «höchsten Berner». Der BDP-Politiker ist der jüngste Berner Stadtratspräsident der Geschichte. Das Parlament wählte ihn am Donnerstag einstimmig ins Amt, das im Jahresrhythmus neu vergeben wird. Der Jurist gehört dem Stadtrat seit sieben Jahren an. Seine Mutter Vania Kohli war 2011 die «höchste Stadtbernerin» und gehört mittlerweile dem Grossen Rat an.

2020 dürfte Barbara Nyffeler (SP) das Amt bekleiden. Ihre Fraktion schlug sie am Donnerstag als erste Vizepräsidentin vor. Die SVP möchte ihrerseits Erich Hess zum zweiten Vizepräsidenten wählen lassen. Nicht alle Stadträte trauen ihm aber zu, dass Amt des «höchsten Berners» 2021 angemessen ausüben zu können.

Die Wahl des zweiten Vizepräsidenten wird auf Antrag einiger Stadtratsmitglieder geheim erfolgen, wie die scheidende Stadtratspräsidentin Regula Bühlmann (GB) zu Beginn der Sitzung bekanntgab. (tag/flo/sda) (tag/sda)