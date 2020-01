Scharia-Scheidung gilt auch in der Schweiz

Er habe extra seine Harley-Davidson verkauft. Nur, um seiner Ex-Frau eine Abfindung bezahlen zu können, beteuerte der Mann vor dem Zürcher Bezirks­gericht. Jetzt sollte er auch noch Unterhalt für zwei Kinder entrichten. Doch dagegen wehrte sich der Schweizer im vergangenen Jahr. Dabei berief er sich nicht etwa auf hiesige Paragrafen – sondern auf die Scharia.

Das islamische Recht mag in vielen Köpfen finstere Bilder auslösen: Kinder werden vermählt, untreue Frauen mit Peitschenhieben bestraft, Dieben die Hand abgehackt. Das sind allerdings nur extreme Ausprägungen. Genauso regelt die Scharia auch Fragen zu Scheidungen, Steuern oder Erbe.

Alltägliche Gerichtsentscheide. Aber was passiert, wenn Betroffene diese vor die Schweizer Justiz ziehen? Gilt ein Scharia-Urteil auch bei uns? Diese Frage stellte sich nun im Fall des Vaters, der keinen Unterhalt zahlen wollte.

Bundesgericht drückte sich bisher vor klarer Antwort

Ursprünglich lebte die Familie in Malaysia, der Heimat der Frau. Gemeinsam reichten die Eheleute dort im Jahr 2010 die Scheidung ein. Amtlich getrennt wurden sie im Bezirk Hulu Langat, wo das Scharia-Gericht zuständig ist. Also erfolgte ein Urteil nach islamischem Recht. Es enthielt keinerlei Angaben zum Unterhalt für die beiden Kinder im Vorschulalter.

Damit war die Malaysierin nicht einverstanden. Wie auch ihr Mann lebt sie heute in der Schweiz. Hier ging sie vor Gericht und verlangte monatliche Beiträge für den Nachwuchs. Ihr Ex wehrte sich laut Urteil damit, «dass das islamische Recht beziehungsweise das im Koran vorgeschriebene Recht klar sei». Und keine monatlichen Beiträge vorsehe. Eine absurde Argumentation für einen Schweizer.

Stefan Suter, Anwalt der Malaysierin, liess das nicht durchgehen. «Wir haben verlangt, dass das Scharia-Urteil um Unterhaltsbeiträge nach schweizerischem Recht ergänzt wird», sagt der renommierte Basler Jurist. Er übernahm den Fall aus persönlichem Interesse. «Mir war kein vergleichbarer Fall bekannt. Es hat mich gereizt, die Gültigkeit einer Scheidung nach islamischem Recht zu klären.»

Klares Verdikt des Bezirksgerichts

Tatsächlich verursachten die beiden Geschiedenen unversehens eine Grundsatzdiskussion. Denn ein ausländisches Urteil kann nur dann ergänzt werden, wenn es anerkannt ist. Also musste sich das Gericht die Frage stellen, ob das Scharia-Urteil hierzulande gültig ist.

Das Bundesgericht befasste sich zwar schon mit ähnlichen Entscheiden aus muslimischen Ländern, bezog aber jeweils keine klare Stellung. Etwa, als sich ein Libanese gegen seine Ausschaffungshaft wehrte. Er sei mit einer Schweizerin verheiratet, gab er an, getraut von einem Scharia-Gericht. Die Richter liessen offen, ob eine solche Ehe gültig ist. Denn selbst dann sei die Haft gerechtfertigt.

Gleich war das Resultat, als ein Landsmann seinen Sohn in die Schweiz holen wollte. Schliesslich habe ihm ein Scharia-Gericht das alleinige Sorgerecht übertragen. Ob dieser Entscheid hierzulande gültig ist, klärten die Richter nicht. Der Libanese habe generell zu wenig Gründe für den Familiennachzug vorgelegt. Also blitzte er ab.

Relevant war laut Urteil das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG).

Zu einem klaren Verdikt gelangte nun das Zürcher Bezirksgericht. Beide Parteien seien ursprünglich mit dem Entscheid in Malaysia einverstanden gewesen, steht im Urteil. «Verweigerungsgründe sind keine ersichtlich.» Also sei die Scheidung anzuerkennen.

Neben Anwalt Suter sprechen auch andere Experten von einem Novum. «Eine solche Anerkennung eines Scharia-Urteils gab es meines Wissens noch nicht», sagt Markus Müller-Chen, Professor für internationales Privatrecht an der Universität St. Gallen.

Relevant war laut Urteil das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG). Darin steht: «Eine im Ausland ergangene Entscheidung wird in der Schweiz nicht anerkannt, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre.» Eine schwammige Definition, die Raum für Interpretationen lässt. «Allgemein gilt in der Schweiz aber eine anerkennungsfreundliche Auslegung», sagt Professor Müller-Chen. Laut Bundesgericht müsste ein Urteil das Schweizer Rechtsgefühl «in schockierender Weise» verletzen. «Erst dann würde man es hier wegen Ordre-public-Widrigkeit nicht anerkennen.»

Initiative gegen «Anerkennungdurch die Hintertür»

Eine parlamentarische Initiative verlangte vor zwei Jahren eine Ausnahme für die Scharia. Der damalige Nationalrat Claudio Zanetti (SVP) forderte, das IPRG sei so anzupassen, «dass Scharia-Recht in genereller Hinsicht nicht mit dem schweizerischen Ordre public vereinbar ist». Er wolle verhindern, dass das islamische Recht «durch die Hintertür des internationalen Privatrechts» in der Schweiz Anerkennung findet. Der Nationalrat erteilte dem Vorschlag allerdings eine Absage.

Zu Recht, findet Islamwissenschaftler Reinhard Schulze. «Denn Gerichtsurteile aus islamischen Ländern verstossen nicht an sich gegen die Schweizer Rechtsordnung», sagt der emeritierte Professor der Universität Bern. «In einigen Ländern wie dem Jemen werden mit der Scharia archaische Gesetze abgeleitet, wie zum Beispiel Kinderehen oder eben das Verstossen der Frau.» Im Vergleich dazu hätten andere muslimische Staaten wie Marokko oder Jordanien geradezu avantgardistisch erscheinende Rechtssysteme etabliert. «Das lässt sich nicht in einen Topf werfen», sagt Schulze. «Gerade deshalb ist die Prüfung im Einzelfall wichtig.»

«Es mag im ersten Moment erstaunen, dass ein Schweizer Gericht ein Scharia-Urteil anerkennt.»Stefan Suter, Anwalt

Eine solche findet Experten zufolge auch in Zukunft statt. «Es kann sein, dass Zürcher Gerichte dieses Urteil künftig bei ähnlichen Fällen aus der Schublade ziehen und darauf verweisen», sagt Professor Müller-Chen. Bindend sei der Entscheid aber nicht. «Wir kennen hierzulande kein Präzedenz-System, die Gerichte sind immer frei in ihren Urteilen.»

Jenes in Zürich entschied im Sinne der Klägerin: Nachdem es das Scharia-Urteil anerkannt hatte, ergänzte es dieses mit Unterhaltszahlungen. Rund 4000 Franken muss der Mann künftig pro Monat überweisen. Der Entscheid ist mittlerweile rechtskräftig.

«Es mag im ersten Moment erstaunen, dass ein Schweizer Gericht ein Scharia-Urteil anerkennt», sagt Anwalt Suter. «Aber alles ­andere hätte bedeutet, dass ein Schweizer den Koran zu seinem Vorteil nutzen kann. Und eine Frau ohne Unterhaltsbeiträge dasteht.»



