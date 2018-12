Schnüren SP und SVP ein Päckli?

Dass die Bundesrätinnen und Bundesräte in echten Streit darüber gerieten, wer welches Departement führen darf, geschah letztmals vor acht Jahren. Damals zwang eine Mehrheit des Kollegiums die eben gewählte Simonetta Sommaruga (SP) per Abstimmung, das Justizdepartement zu übernehmen. Bei den nachfolgenden Vakanzen gelang es jeweils, die sieben Ressorts im Konsens zu verteilen – ob das auch nach der Wahl von Karin Keller-Sutter (FDP) und Viola Amherd (CVP) so sein wird, ist nicht gewiss. Doppelvakanzen erhöhen naturgemäss den Spielraum, aber auch die Begehrlichkeiten für Wechsel.

Entscheiden wird der Bundesrat in neuer Zusammensetzung aller Voraussicht nach morgen Freitag. Auch im engeren Umfeld der Bundesräte wagt man über das Ergebnis noch keine Prognose. Fest steht, dass mit dem Rücktritt von Doris Leuthard (CVP) eines der interessantesten und bedeutsamsten Departemente frei wird, jenes für ­Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek). Das Wirtschafts-, Bildungs- und Forschungsdepartement (WBF) des zurücktretenden Johann Schneider-Ammann (FDP) hat nicht ganz so viel Prestige, ist aber klar beliebter als etwa das Verteidigungsdepartement (VBS). Im Vordergrund stehen die folgenden Szenarien:

Szenario «Militär-Rochade»: Im Bundeshaus gilt als ausgemacht, dass Verteidigungsminister Guy Parmelin

Szenario «Links-rechts-Pakt»: Die beiden Polparteien SVP und SP verfügen im Bundesrat zusammen über vier Sitze: Schliessen sie einen Pakt, könnten sie sich gegenseitig Wünsche erfüllen. Das heisst, man ermöglichte Parmelin einen Umzug ins Uvek oder ins WBF und hielte das zweite vakante Departement Berset oder Sommaruga zu. Keller-Sutter und Amherd hätten zu nehmen, was noch übrig bleibt, darunter wiederum das VBS. Entsprechende Angebote und Überlegungen sollen zwischen den Parteistrategen von SP und SVP bereits kursieren, wie es gestern hiess.

Szenario «Lückenfüller»: Auch das ist denkbar und gar nicht mal unwahrscheinlich: Keiner der amtierenden Bundes­räte wechselt, alle verharren auf ihren Posten – sei es aus echter Begeisterung, sei es wegen fehlender Allianzen für eine Rochade. In diesem Fall würden Amherd und Keller-Sutter einfach die beiden vakanten Departemente unter sich aufteilen. Von den politischen Schwerpunkten her käme Amherd eher ins Uvek, Keller-Sutter ins WBF.

Intime Momente

Wie auch immer der Bundesrat entscheiden wird: Von seinen Diskussionen dürfte wenig nach aussen an die Öffentlichkeit dringen. Die Departementsverteilung gehört zu den intimsten Momenten des Regierungskollegiums. Die sieben Mitglieder führen die Besprechung völlig unter sich, es gibt auch kein Sitzungsprotokoll.

Traditionell hat der Amts­älteste das Recht, seine Wünsche als Erster anzubringen. Nach Leuthards Rücktritt ist das Ueli Maurer (SVP), doch dass er etwas Neues anstrebt, gilt als ausgeschlossen: Er wechselte erst 2015 ins Finanzdepartement und tritt 2019 möglicherweise zurück. Es folgen Sommaruga, Berset und Parmelin. Melden sie Rochierwünsche an, ist mit einer lebhaften Debatte zu rechnen. Bei Ignazio Cassis (FDP), der als Nächster an die Reihe kommt, werden allfällige Änderungswünsche vermutlich erst mittelfristig virulent: Nach erst einem Jahr als Aussenminister würde ein Departementswechsel von niemandem für opportun befunden.

Als Nummer sechs darf sich schliesslich Viola Amherd äussern und ganz am Ende noch die Letztgewählte Keller-Sutter. Beide nahmen gestern zu Fragen nach ihren Lieblingsdepartementen keine respektive nur ausweichend Stellung. Man habe natürlich «Präferenzen», so Keller-Sutters sibyllinische Antwort. Welche es sind, verriet sie nicht.

