Schweiz: Ärzte müssen Corona-Fälle per Fax melden

Der erste Corona-Fall unter den eigenen Patienten – für viele Hausärzte ist das ohnehin schon ein schwieriger Moment. Wie ein Fall vom letzten Wochenende zeigt, der dieser Zeitung geschildert wurde, müssen sich Ärztinnen und Ärzte dabei aber nicht nur mit medizinischen Fragen befassen, sondern auch mit bürokratischen Hürden. Ärzte wie Laboratorien sind verpflichtet, positive Befunde dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) und dem zuständigen Kantonsarzt zu melden. Das Prozedere ist allerdings veraltet.

Die Formulare für die Meldung sind zwar in elektronischer Form auf der Website des BAG aufgeschaltet. Danach folgt aber der Rückschritt ins tiefste 20. Jahrhundert. Elektronisch übermittelt werden können die Formulare nämlich nicht. Je nach Krankheit müssen Ärzte ihre Fälle innert zwei Stunden per Telefon, innert 24 Stunden per Fax oder innert einer Woche per Post melden.

Im Fall von Corona-Infektionen lauten die Anweisungen des Bundes: «Bitte ausfüllen und innerhalb von 24 h an Kantonsarzt und BAG senden». Darunter ist eine Fax-Nummer angegeben. Die aufgeschalteten Formulare im PDF-Format sind nicht einmal so eingerichtet, dass sie direkt am Computer bearbeitet werden können. Sie müssen also von den Ärzten ausgedruckt, von Hand ausgefüllt und dann an das BAG geschickt werden.

Ausschnitt aus dem Meldeformular für Ärzte. Das Formular wurde zuletzt am 13. März 2020 aktualisiert. (Quelle: Website BAG)

Das scheint auch die Erklärung dafür zu sein, weshalb das BAG am Dienstagnachmittag zwar vermelden konnte, dass von Montag bis Dienstag circa 270 Fallmeldungen bei ihm eingegangen seien. Diese konnten bis zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht erfasst werden. Das BAG war am Mittwochmorgen nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Bund versprach elektronisches System bis 2014

Dass die Übermittlung von Krankheitsfällen per Fax nicht effizient ist, hat bereits im Jahr 2012 eine externe Evaluation des Systems im Auftrag des BAG ergeben (hier finden Sie die Evaluation). Die Autoren des Instituts Infras schreiben von einer «Schwachstelle im Hinblick auf die Datenqualität». Ärzte wie Laboratorien hatten in Befragungen schon damals gefordert, dass ein System für die elektronische Übermittlung von Meldungen gefordert.

Das BAG kündigte darauf gemäss dem zusammenfassenden Bericht der Evaluation an: «Letzteres (ein elektronisches Meldesystem, Anmerkung der Redaktion) wird beim BAG bereits intensiv vorangetrieben, es soll zuerst für die Laboratorien (2012/13), anschliessend auch für Meldungen von ÄrztInnen (2013/14) realisiert werden.»

Warum dies nicht passiert ist, wird das BAG hoffentlich im Rahmen seiner nächsten Medienkonferenz beantworten. Auf der Website des Bundesamtes wird angegeben, dass man derzeit an der Einführung eines Systems für elektronische Meldungen von Laboratorien sei. Interessierte Laboratorien seien eingeladen, diese zu implementieren.

Immerhin ist das BAG mit seinem Fax-System nicht alleine. Laut einem Bericht des Fernsehsenders SWR wird auch in Baden-Württemberg im Jahr 2020 noch auf diese Technologie gesetzt.