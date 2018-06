Schweiz will Wolfsschutz lockern – und erhält Hilfe aus der EU

Voraussichtlich Mitte Juli ist es so weit. Das Uvek, das Departement von Doris Leuthard (CVP), wird auf diesen Zeitpunkt hin beim Europarat mit Sitz in Strassburg ersuchen, den Status des Wolfs von «streng geschützt» auf «geschützt» herunterzustufen. Bei Annahme des Antrags würde eine Änderung der Berner Konvention nötig – jenes völkerrechtlichen Übereinkommens über den Artenschutz in Europa, welches das Schweizer Parlament vor bald 40 Jahren genehmigt hat. Rund 50 Staaten und die EU sind ebenfalls Mitglieder der Konvention.

Heute ist die Jagd auf den Wolf im Grundsatz verboten, Abschüsse sind nur in Ausnahmefällen erlaubt. So etwa dürfen die Raubtiere getötet werden, wenn sie im ersten Jahr ihres Auftauchens mindestens 35 Schafe oder Ziegen in vier Monaten oder 25 Nutztiere in einem Monat gerissen haben. Wäre der Wolf künftig nur noch «geschützt», würde er neu zu jenen Tieren gehören, die von Gesetzes wegen für jagdbar erklärt werden können, er wäre also gleichgestellt etwa mit Steinbock und Murmeltier.

Bestände einfacher regulieren

Der Antrag des Uvek entspricht nicht nur dem Willen des Bundesrats, sondern setzt auch eine Forderung der vorberatenden Umweltkommission des Ständerats um, die von der Landesregierung «internationales Engagement» erwartet. Der Druck kommt nicht von ungefähr. Morgen Dienstag debattiert der Ständerat über die Teilrevision des Jagdgesetzes. Der Bundesrat will damit die Grundlagen schaffen, um in Zukunft Wolfsbestände regulieren zu können, bevor grosse Konflikte entstehen.

Der Vorschlag des Bundesrats steht nicht im Widerspruch zur Berner Konvention, wie Reinhard Schnidrig vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) festhält. Die Bundesverwaltung habe das abgeklärt, das Generalsekretariat der Berner Konvention habe das bestätigt, sagt der oberste Wildhüter der Schweiz. Sollten der Ständerat und später der Nationalrat den Wolfsschutz weiter lockern, stellt sich die Frage der Vereinbarkeit unter Umständen aber sehr wohl. Verletzt würde die Berner Konvention nach Einschätzung Schnidrigs etwa, wenn die Fortpflanzung des Wolfs in der Schweiz verhindert würde oder der Wolf ganzjährig bejagdbar wäre.

Leuthards Experten haben sondiert

So weit gehen die Anträge, die auf dem Tisch liegen, nicht. Im Parlament gibt es aber namentlich im bürgerlichen Lager starke Kräfte, die den Wolfsschutz weiter abbauen wollen. So etwa will die vorberatende Ständeratskommission die Regulationszeit verlängern, vom 1. September bis zum 31. März – statt wie vom Bundesrat vorgeschlagen vom 16. September bis zum 31. Januar. Umweltverbände haben heute angekündigt, das Referendum zu ergreifen, sollte das Parlament das Gesetz nicht zugunsten des Wolfes (und anderer geschützter Arten wie etwa Biber und Luchse) verbessern.

Irgendwann wird die rote Linie überschritten sein, und die Schweiz müsste die Berner Konvention aufkündigen – es sei denn, der Wolf wäre dann nicht mehr «streng geschützt», sondern nur noch «geschützt». Der Antrag des Uvek ist denn auch vor diesem Hintergrund zu lesen: Es ist der Versuch, die Schweizer Wolfspolitik auch in Zukunft mit der Berner Konvention im Einklang zu erhalten.

Ein erster Versuch der Schweiz beim ständigen Ausschuss der Berner Konvention ist 2006 gescheitert. Doch beim aktuellen Versuch stehen die Vorzeichen anders. Beim Bafu jedenfalls hat man nach Gesprächen mit Vertretern von EU-Staaten den Eindruck gewonnen, dass die Schweiz mit ihrer Forderung bei weitem nicht allein dastehe. Davon zeugen auch jene kritischen Stimmen in der EU, die den strengen Schutzstatus für nicht mehr angebracht halten angesichts der geschätzten 10'000 bis 20'000 Wölfe in Europa – Stimmen, die zuletzt lauter und zahlreicher geworden sind.

Koalitionsvertrag mit Wolfsklausel

Druck kommt namentlich aus Alpenregionen wie Südtirol, deren Regierungen und Vertreter im EU-Parlament auf eine Lockerung drängen. «Für absoluten Schutz gibt es keine Notwendigkeit», sagt etwa der Südtiroler EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann. Und Gregor Grill von der Landwirtschaftskammer Salzburg beklagt, Österreich sei ein «Wolfstransitland», der strenge Schutzstatus sei nicht mehr angebracht. Die EU-Kommission hat bislang jedwelche Angriffe abgeblockt. Doch wie lange hält sie an ihrer Position fest? Selbst die deutsche Regierung will die EU-Kommission auffordern, «den Schutzstatus des Wolfs abhängig von seinem Erhaltungszustand zu überprüfen, um die notwendige Bestandesreduktion herbeiführen zu können». So steht es im neuen Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD.

Wie stark die Front wachsen wird, hängt nicht zuletzt von der Haltung der Alpenregionen ab. Am 29. Juni tagt die Regierungschefkonferenz der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alp), zu der die Kantone Graubünden, St. Gallen und Tessin zählen, ebenso die Regionen Bayern, Lombardei, Salzburg, Südtirol, Tirol, Trentino und Vorarlberg. Zwar besteht noch keine konsolidierte Haltung. Insider gehen jedoch davon aus, dass die Arge Alp dafür plädieren wird, den Schutzstatus des Wolfs abzuschwächen.

