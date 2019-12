Schweiz zahlt wieder an das Palästinenserhilfswerk

War es ein «Riesenfehler» des Aussendepartements, wie SP-Aussenpolitiker Fabian Molina sagt?

Im Juli dieses Jahres suspendierte die Schweiz ihre Zahlungen an UNRWA, das Palästinenserhilfswerk der UNO. Zuvor hatten Medien interne Papiere publik gemacht, die schwere Vorwürfe gegen Hilfswerkdirektor Pierre Krähenbühl, einen Schweizer Diplomaten, enthielten: Dieser sollte eine Liebschaft gepflegt und Gelder zweckentfremdet haben.

Weitere Länder wie Belgien und die Niederlande taten es der Schweiz gleich. Eine Untersuchung förderte zwar in einem Zwischenfazit Anfang November keine Belege zutage, doch trat Krähenbühl, der die Vorwürfe stets zurückgewiesen hatte, von seinem Amt zurück.

25 Millionen Franken von der Schweiz

Nun hat die Schweiz ihre Zahlungen an UNRWA wieder aufgenommen. Das Aussendepartement bestätigt entsprechende Informationen dieser Redaktion. Die ordentlichen Beiträge für 2019 hatte die Schweiz schon vor dem Stopp überwiesen, nun richtet sie zusätzlich 700’000 Franken für laufende Projekte sowie 2 Millionen Franken für Nothilfeprogramme in Syrien und den besetzten Gebieten aus. Total trägt die Schweiz damit im laufenden Jahr 25 Millionen Franken bei.

«Die Untersuchung hat den Vorwurf des Betrugs ausgeschlossen und einen neuen Managementplan hervorgebracht.»Mitteilung des belgischen Aussenministeriums

Das Aussendepartement begründet seine Entscheidung mit eingeleiteten Reformen bei UNRWA. Die UNO habe in zwei Briefen versichert, dass keine Gebergelder veruntreut worden seien, gestützt auf die inzwischen abgeschlossenen Untersuchungen gegen Krähenbühl und fünf weitere Personen. Publik sind deren detaillierte Ergebnisse aber nicht. SP-Nationalrat Fabian Molina sagt: «Gemäss meinem Kenntnisstand haben sich alle Vorwürfe wegen Veruntreuung und Missmanagement in Luft aufgelöst. Managementprobleme wurden offenbar gefunden, aber erstens gibt es die überall, und zweitens entzieht sich meiner Kenntnis, wie gravierend die Probleme waren.»

Auf eine weitgehende Entlastung Krähenbühls weist auch eine Mitteilung des belgischen Aussenministeriums hin, das eine Zahlung von 5,35 Millionen Euro vergangene Woche freigab mit der Bemerkung: «Die Untersuchung hat den Vorwurf des Betrugs ausgeschlossen und einen neuen Managementplan hervorgebracht.» Schon am 9. Dezember teilten die Niederlande mit, sie zahlten nun ebenfalls wieder und stockten ihren Beitrag von 13 auf 19 Millionen Euro auf.

«Bundesrat Ignazio Cassis hat einen Riesenfehler gemacht»

Anders als die Niederlande und Belgien kommunizierte die Schweiz die Wiederaufnahme der Zahlungen nicht. Für SP-Aussenpolitiker Fabian Molina ist das symptomatisch. «Die Gelder wurden blockiert, weil schwere Anschuldigungen im Raum standen gegen einen Schweizer Topdiplomaten. Also soll man nun auch darüber informieren, was daraus geworden ist.»

«Nur aufgrund von Medienberichten liess er den höchsten Schweizer UNO-Diplomaten fallen.»Fabian Molina, SP-Aussenpolitiker

Die Zurückhaltung des Aussendepartements könnte ihre Gründe haben, vermutet der Zürcher Nationalrat: «Bundesrat Ignazio Cassis hat einen Riesenfehler gemacht. Nur aufgrund von Medienberichten liess er den höchsten Schweizer UNO-Diplomaten fallen und sistierte leichtfertig die Gelder für eine UNO-Organisation, die ganz auf der Linie der Schweizer Aussenpolitik liegt.» Nun zeige sich, dass an den Anschuldigungen gegen Krähenbühl nichts dran war – und das EDA müsse sich den Vorwurf gefallen lassen, auf eine Kampagne der USA und Israels reingefallen zu sein.

«Die Resultate der Untersuchung werden die Kommission interessieren.»Taina Angelina Moser, Kommissionspräsidentin

Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats werde das Thema an einer der nächsten Sitzungen aufnehmen, sagt Kommissionspräsidentin Tiana Angelina Moser: «Die Resultate der Untersuchung werden die Kommission interessieren.» Persönlich zweifelt sie daran, ob die Massnahmen gerechtfertigt waren. «Das abrupte Stoppen der Gelder hat Fragen aufgeworfen, gerade auch weil die Schweiz als erstes Land vorgeprescht ist», sagt die grünliberale Zürcher Nationalrätin. Grundsätzlich sollte sich die offizielle Schweiz hinter ihre Diplomaten stellen und die Unschuldsvermutung respektieren. Zudem leide unter einem Zahlungsstopp eine der verletzlichsten Bevölkerungsgruppen der Welt.

UNRWA in der Kritik

Richtig und vorsichtig sei der Zahlungsstopp für die Dauer der Untersuchung gewesen, sagt hingegen FDP-Ständerat Damian Müller, Präsident der Aussenpolitischen Kommission. Die Ereignisse hätten dem Aussendepartement recht gegeben, Krähenbühl sei zurückgetreten. «Pierre Krähenbühl hat sich verteidigt, indem er das Aussendepartement in den Medien angriff», sagt Müller. «Das zeigt, dass er nicht das nötige diplomatische Geschick besitzt.»

Das Aussendepartement teilt dazu mit, die Suspendierung der Zahlungen sei «eine administrative Standardmassnahme, die die Pflicht des EDA widerspiegelt, verantwortungsvoll mit öffentlichen Mitteln umzugehen».

Das Palästinenserhilfswerk UNRWA betreut rund 5,6 Millionen palästinensische Flüchtlinge in den besetzten Gebieten sowie den Nachbarländern Israels. Es steht seit Jahren in der Kritik, unter anderem weil in UNRWA-Schulen Gewaltpropaganda verbreitet wurde. Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis sorgte für eine Kontroverse, als er das Hilfswerk 2018 als Teil des Problems bezeichnete, im selben Jahr, in dem die US-Regierung ihre Beiträge 2018 komplett einstellte.