Schweizer Paar mit Liebe zur Fledermaus ist aufgespürt

Die Entwarnung kam am späteren Nachmittag: Das Schweizer Ehepaar, das sich in Florida bei einer Fledermaus mutmasslich mit dem Tollwutvirus angesteckt hatte, ist aufgespürt. Es konnte sich in ärztliche Behandlung begeben und wurde geimpft. Daniel Koch, Leiter Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), bestätigte entsprechende Recherchen von Tagesanzeiger.ch/Newsnet. Nicht bestätigen wollte Koch Informationen aus einer gut informierten Quelle, wonach das Paar aus der Westschweiz stamme und wohl nicht von der Fledermaus gebissen worden sei.

Am Donnerstagmorgen hatte sich die Situation noch ganz anders präsentiert: Das BAG suchte per Medienmitteilung nach einem Schweizer Ehepaar im Alter zwischen 50 und 60 Jahren. Es habe am 10. Januar 2018 in der Stadt Naples in Florida eine Fledermaus vom Boden aufgehoben und in einer Tierklinik abgegeben. Die Fledermaus sei ein paar Tage später positiv auf Tollwut getestet worden, weshalb sich die beiden umgehend bei ihrer Hausärztin oder beim BAG melden sollten. Nur eine weitere Information über das Paar sei bekannt: Der Mann arbeite bei einem Schädlingsbekämpfungsunternehmen. «Wir hoffen sehr, dass wir die beiden finden», sagte Daniel Koch. Weitere Massnahmen zum Aufspüren des Ehepaars seien nicht geplant.

Diese waren auch gar nicht nötig: Das Paar las den Aufruf und meldete sich beim BAG. Koch zeigte sich entsprechend erleichtert: «Alles gut! Nun hoffen wir einfach, dass niemand mehr Fledermäuse berührt.» Da die Tiere das Tollwutvirus in sich trügen, ohne zu erkranken, also nicht als gefährlich erkennbar seien, sei im Umgang mit ihnen «grösste Vorsicht» gefragt.

Erst ein Todesfall in der Schweiz

Tollwut wird durch ein Virus verursacht, das über den Speichel ausgeschieden wird. Die Übertragung erfolgt laut Reto Zenoni, Leiter der Schweizerischen Tollwutzentrale, durch eine Biss- oder Kratzverletzung. Auch wenn die Fledermaus eine Hautverletzung ablecke oder ihr Speichel direkt auf eine Schleimhaut gelange, könne sie das Virus auf den Menschen übertragen. Es ist laut dem Experten zwingend nötig, dass sich Betroffene in jedem Fall in medizinische Konsultation begeben – auch wenn gar nicht sicher sei, ob sie tatsächlich gebissen worden seien: «Wenn man sich ansteckt, bricht die Tollwut meist erst nach einer Inkubationszeit von Wochen oder Monaten aus. Und wenn sie ausbricht, ist sie immer tödlich», sagt er. Die sogenannt postexpositionelle Therapie mittels aktiver und passiver Impfung ist laut Zenoni auch deshalb so wichtig, weil man von einer Ansteckung nichts merke – bis es schon zu spät sei. Dann nämlich ist das Virus ins Nervensystem gelangt, wo es wegen der Blut-Hirn-Schranke für eine Impftherapie nicht mehr erreichbar ist. Es zerstört die Funktionen wichtiger Hirnregionen und führt schliesslich zum Tod durch Atem- und Kreislaufversagen.

In der Schweiz kam es bisher erst zu einem einzigen Todesfall nach einem Biss durch eine tollwütige Fledermaus. 2012 starb in Uster ein Amerikaner, nachdem er Wochen zuvor ins Koma gefallen war. Den Biss hatte er sich nochmals Wochen zuvor in Kalifornien zugezogen. Das für seinen Tod verantwortliche Tollwutvirus war denn auch das amerikanische und nicht eines der beiden europäischen Fledermaus-Tollwutviren (EFT). Die laut Zanoni viel selteneren EFT haben in Europa erst zu vier Todesfällen geführt. Einer war ein 30-jähriger Schweizer, der 1985 in Finnland ­betroffen war. Letztmals starb 2002 in Schottland ein 56-jähriger Mann.

Auch wenn Übertragungen auf den Menschen selten sind: Infizierte Fledermäuse gibt es auch in der Schweiz. Im August 2017 wurde in Neuenburg ein Mann von einer tollwütigen Fledermaus gebissen. Er wurde umgehend geimpft.

Nicht verwechselt werden darf die Fledermaus-Tollwut mit der Wildtier-Tollwut, die durch andere Viren verursacht wird. Sie wird meist von Füchsen übertragen. Nach jahrelanger Impfung mit Ködern gilt sie in der Schweiz offiziell seit 1999 als ausgerottet.

(Tages-Anzeiger)