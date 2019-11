«Schweizer haben eine Vorliebe für Latinas und Thailänderinnen»

Die Zahl gemischt-nationaler Ehen ist ein Hinweis darauf, wie gut Migrantinnen und Migranten in der hiesigen Gesellschaft integriert sind. Schaut man die entsprechenden Daten der vergangenen zehn Jahre des Bundesamtes für Statistik (BFS) genauer an, zeigt sich, dass sich die Geister oder Geschmäcker von Herrn und Frau Schweizer bei einigen Nationalitäten besonders deutlich (unter)scheiden.

Zum Beispiel bei Ehepartnern aus Thailand: Schweizer Männer heiraten laut unserer Analyse fast 40-mal öfter eine Thailänderin, als Schweizer Frauen zu einem Thai-Mann «Ja» sagen. Auch Frauen aus Ostblockländern wie Russland, der Slowakei, Rumänien oder Tschechien gingen in der letzten Dekade verhältnismässig häufig eine Ehe mit einem Schweizer-Pass-Träger ein, während deren Landsmänner von hiesigen Frauen deutlich weniger begehrt waren.

«Traditionell gibt es bei Schweizer Männern das bekannte Drei-Regionen-Phänomen. Sie haben eine Vorliebe für Latinas, Thailänderinnen und Frauen aus Osteuropa», bestätigt der Basler Soziologe und Sozialmediziner Ganga Jey Aratnam den Befund. Er forscht derzeit zum Heiratsverhalten von Migrantinnen und Migranten. Schweizer Frauen seien bei der Wahl ausländischen Ehepartner im Vergleich dazu «vielfältiger, sogar hypervielfältig»: «Angesichts dieser zunehmenden Vielfältigkeit ist es nur eine Frage der Zeit, bis in der Schweiz die Mehrheit einen Migrationshintergrund haben wird», sagt der Soziologe.

Tatsächlich sind die Schweizerinnen bei der Wahl ihrer Ehemänner bezüglich Herkunft ihrer Ehemänner etwas ausgeglichener. Nebst dem Charme von Männern aus Mitteleuropa erliegen die Schweizer Frauen verhältnismässig öfter als ihre Landsmänner südländischem Temperament. So schipperten sie mehr als doppelt so oft mit einem Italiener oder Portugiesen in den Ehehafen als Schweizer Männer Frauen aus Südeuropa ehelichten. Am grössten ist das Ungleichgewicht bei den afrikanischen Ländern: Schweizerinnen heirateten fünfmal so oft einen Ägypter und dreimal häufiger einen Nigerianer, als Schweizer Männer Afrikanerinnen zur Frau nahmen.

Dass auch Kosovaren und Türken verhältnismässig weit oben rangieren, mag überraschen. «Diese Zahl trügt», sagt Ganga Jey Aratnam. «Hier handelt es sich hauptsächlich um Ehen von Schweizerinnen mit kosovarischem Hintergrund und Türkinnen mit Schweizer Pass, die sich – anders als die Männer dieser Länder – in ihrem Herkunftsland aus traditionellen Gründen mit Landsmännern verheiraten. Das sind also genau genommen endogame Heiraten, die im Amt für Statistik aber als binationale Ehen gezählt werden, was einen falschen Eindruck erweckt.»

Unserer Analyse zugrunde liegen die absoluten Zahlen der Ehepartner gemischt-nationaler Heiraten. Hier findet sich ein deutlich ausgeglicheneres Bild: Schweizerinnen und Schweizer heirateten hauptsächlich Partner aus Europa. Die einheimischen Männer und Frauen heirateten am häufigsten Ehepartner aus Deutschland. Bei den Schweizerinnen folgen dann Männer aus Italien – vor den Kosovaren, wobei bei letzteren eben ein grosser Anteil endogame Heiraten sind.

Insgesamt war im Zuge der allgemeinen Heiratsmüdigkeit der letzten Jahre auch bei den gemischt-nationalen Heiraten ein leichter Rückgang zu verzeichnen: Ehelichte im Jahr 2016 noch 15’100-mal ein Ehepartner mit Schweizer Pass einen Partner mit anderer Nationalität, waren es im letzten Jahr noch 14’400. Das entspricht einem Anteil von rund 36 Prozent – einem Wert, der seit Jahren stabil ist.

Etwa 10 Prozent aller verheirateten Personen leben heute in einer gemischt-nationalen Partnerschaft oder Familie. Werden noch die Ehen unter Ausländerinnen dazugezählt, dann hat bei der Mehrheit (knapp 52 Prozent) mindestens eine Person keinen Schweizer Pass. Schon heute leben 56 Prozent aller Kinder zwischen 0 und 6 Jahren in einem Haushalt mit gemischtem oder Migrationshintergrund. Ganga Jey Aratnam. «Die Migrationsvielfalt lässt sich nicht mehr aufhalten – ob man will oder nicht.»