Schwere Vorwürfe gegen die Führung des Bistums Freiburg

* Name geändert

Seit langem wird darüber gerätselt, warum der Vatikan die Wahl des neuen Bischofs von Chur verzögert. Jetzt zeigt sich: Der Grund könnte eine Fehde sein, in die der angebliche Favorit auf den Churer Bischofsstuhl, der Westschweizer Weihbischof Alain de Raemy, involviert ist. Alle massgebenden Instanzen, vom Westschweizer Bischof über den Nuntius, den Vertreter des Papstes in der Schweiz, bis hinauf zur römischen Kurie sind über die Fehde informiert, obwohl erst Voruntersuchungen laufen.

Die Kathedrale Saint-Nicolas de Fribourg. Foto: Keystone

Die besagten Instanzen haben Ende Oktober vom Westschweizer Pfarrer Malik Alieu* einen 14-seitigen Rapport bekommen. Darin schildert er en détail, wie er sich von 2008 bis 2011 im Pfarrhaus von Vevey durch ein homoerotisches Klima unter Druck gesetzt fühlte. Der aus ­Afrika stammende Seminarist, Diakon und Priester sah sich von zwei Geistlichen bedrängt, vor allem vom leitenden Pfarrer Paul Frochaux. Dieser habe ihm ein Zimmer ohne Tür zugeteilt und ihn mehrfach nachts aufgesucht. Als er in sein verschliessbares Büro umgezogen sei, habe ihn der Pfarrer beschimpft. Worauf sich Alieu vergeblich an den ­damaligen Generalvikar Rémy ­Berchier gewandt habe.

Alieu will Zeuge von verschiedenen Beziehungen des Pfarrers geworden sein, etwa zu einem drogensüchtigen Burschen, der monatelang im Pfarrhaus wohnte, oder zu Seminaristen, also zu Personen in abhängiger Stellung. Auch Priester hätten den Pfarrer besucht, besonders oft Alain de Raemy, damals Kaplan der Schweizergarde in Rom. Die ­beiden hätten sich häufig nach Torgon im Kanton Wallis zurückgezogen, wo sie während vieler Jahre gemeinsam ein Chalet ­besassen.

Hohe Posten im Bistum

Beide stiegen kurz darauf die Karriereleiter hoch. Als ihr ­gemeinsamer Freund Charles Morerod 2011 Bischof von ­Lausanne-Genf-Freiburg wurde, machte er Frochaux 2012 zum Hauptpriester der Kathedrale St. Nicolas in Freiburg, der Mutter­kirche des Bistums, und de Raemy 2013 zu seinem Weihbischof – heute ist dieser auch Schweizer Jugendbischof. Letztmals sind alle drei am 23. November gemeinsam aufgetreten, als Morerod unter Tränen ein Mahnmal für Missbrauchsopfer in der Kathedrale einweihte.

Frochaux weist alle Vorwürfe als «völlig falsch» zurück: «Es gab keine solchen Beziehungen.» Höchstens mal eine Umarmung. Was den jungen Drogenabhängigen betreffe, sei die Polizei auf ihn zugekommen, ob er ihn nicht beherbergen könne. Im Walliser Chalet habe er mit Alain de ­Raemy völlig normal zusammen gelebt. Er werde sich gegen Alieu wehren. Dieser sei ein guter ­Seminarist gewesen, «nach der Weihe aber hat er sich verändert, er wollte nicht mehr mit mir im Pfarrhaus wohnen». Es habe Alieu verletzt, dass ihm der damalige Bischof verboten habe, ein Appartement mit seiner Cousine zu teilen.

Bischof Morerod bekräftigt diese Vorwürfe gegen Alieu. Das Gerücht halte sich, dass das Kind der angeblichen Cousine von Alieu sei. Zudem gebe es grosse Spannungen in der aktuellen Pfarrei. Darum wollte er Alieu an Ostern in eine «Ausbildung für zwischenmenschliche Beziehungen» schicken. Morerod geht ­davon aus, dass ihn dieser jetzt erpressen will.

Alieu weist seinerseits sämtliche Anschuldigungen zurück. Morerod wolle ihn loswerden, weil er zu viel wisse. Er habe ihn genau zu dem Zeitpunkt nach Kanada schicken wollen, als der Nuntius zum Churer Bischofskandidaten de Raemy sondierte. Für Morerod wiederum besteht da keinerlei Zusammenhang: «Seit Monaten schon bin ich überzeugt, dass Alain de Raemy nicht Bischof von Chur wird.»

Die Polizei eingeschaltet

Dennoch nehme er die Vorwürfe von Alieu ernst. Getreu den ­neuen Richtlinien der Bischofskonferenz hat Morerod die Waadt­länder Polizei eingeschaltet. Diese hat Alieu und den Bischof ­bereits verhört, und Letzterer hat ihr die Identität des jungen ­Süchtigen übermittelt. Die anderen mutmasslichen Übergriffe seien nach fünf Jahren verjährt, da keine Minderjährigen involviert waren. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Das Kirchenrecht hat eigene Massstäbe, etwa die Standesethik der zölibatären Priester. Sobald die Polizei ihre Arbeit ­beendet hat, will der Bischof ­darum vorschriftsgemäss «eine kirchliche Voruntersuchung gegen Paul Frochaux eröffnen», wie er erklärt. Er werde einen ­Juristen von ausserhalb der ­Kirche damit betrauen. «Ich will das nicht selber machen», so ­Morerod, «ich bin zu nahe dran, weil einer der Beschuldigten mein Weihbischof ist. Darum soll eine bistumsexterne Instanz die Voruntersuchung leiten.»

Laut Morerod ist es Aufgabe der Voruntersuchung zu prüfen, ob der Priester von der Situation der abhängigen Seminaristen oder vom Drogenabhängigen profitiert habe, auch ob er in einer andauernden homosexuellen Beziehung gelebt habe. ­Gemäss Kirchenrecht könne die Verjährung allenfalls aufgehoben werden, sofern der Eindruck bestehe, dass der Priester während Jahren ein Doppelleben geführt habe: «Eine solche Lüge ist nicht kompatibel mit der kirchlichen Botschaft.» Der Bischof versichert, er habe keinen Grund seinem Weihbischof zu misstrauen. Frochaux seinerseits habe versprochen, sein Priestertum in Würde zu leben.

Altes Dossier aufgetaucht

Wie diese Zeitung jedoch aus ­sicherer Quelle weiss, gibt es im Freiburger Bischofshaus seit 2001 ein Dossier zu Paul ­Frochaux, «un dossier concernant les moeurs», die Sitten betreffend. Es geht um einen mutmasslichen Übergriff auf einen 17-Jährigen aus seiner Pfarrei im Chalet von Torgon. Der Bischof sagt, er habe das Dossier oder einen Teil davon, erst im Zuge der Recherchen dieser Zeitung gefunden und es letzte Woche der Polizei übergeben. Obwohl er das Dossier bereits 2011 ­erhalten hat. Frochaux will sich dazu nicht äussern.

Wie auch immer: Morerod machte Frochaux 2012 zum ­Pfarrer und Domherrn der Kathedrale und bestätigte ihn als Mitverantwortlichen der Ausbildung im Priesterseminar in ­Givisiez. Zurzeit wohnt bei ihm im Pfarrhaus ein Seminarist – im Rahmen eines Praktikums.

Jacques Nuoffer, Präsident der Westschweizer Opfervereinigung Sapec, hat Alieu eine ­Mediation mit ihm und dem Bischof angeboten oder alternativ menschliche Begleitung. Doch der Priester will Gerechtigkeit, nicht Unterstützung. Nuoffer bemängelt, dass die Kirche zu wenig Gewicht lege auf eine sorgfältige Auswahl und Schulung der Priester. Sie wolle das homosexuelle Klima in den Priesterseminaren nicht wahrhaben. ­Sapec habe Morerod darauf hingewiesen, dass es im Seminar ­Givisiez grossen Widerstand gebe gegen eine psychologische Schulung der Priester, welche die Aufarbeitung bestehender affektiver Probleme ermöglichen soll.