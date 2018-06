Schwyzer Waffenfall: Regierung wusste von den «Lücken im System»

Der Schwyzer Sicherheitsdirektor André Rüegsegger (SVP) zeigte sich letzte Woche «wütend» über das Auffliegen eines möglichen Waffenhändlers im Korps der Kantonspolizei. Rüegsegger redete im «Boten der Urschweiz» von einem «Schock». Er habe sofort reagiert, als er vom Fall erfahren habe – so habe man das Vieraugenprinzip bei Munitionskäufen eingeführt und den Angestellten fristlos entlassen.

Nun zeigt sich, dass Probleme in der Polizeilogistik weder neu noch unbekannt waren. Die Regierung wusste spätestens seit März 2014 davon. Dies geht aus einem Halbjahresbericht der Finanzkontrolle hervor, in den diese Zeitung gestützt auf das Schwyzer Öffentlichkeitsgesetz Einsicht nahm. Das Papier ging an den Regierungsrat und im Kantonsrat an die Staatswirtschaftskommission.

2013 durchleuchteten die Aufpasser der Finanzkontrolle die Materialbeschaffung der Kapo. Sie machten Stichproben – und stiessen auf Missstände: «Für nicht geplante Neuanschaffungen grösser als 2000 Franken wurde weder der verlangte Arbeitsauftrag bestellt noch die Genehmigung des Kommandanten eingeholt. Weiter sind vereinzelt Anschaffungen in mehrere Bestellvorgänge aufgeteilt worden dazu, vorgeschriebenen Limiten ausweichen zu können».

Der Bereich Material funktioniere zwar im Grundsatz, die Einsatzbereitschaft sei gewährleistet, und das Verantwortungsbewusstsein sei «hoch». Aber: Die Beschaffung sei «uneinheitlich und nicht klar» organisiert. Statt mit moderner Software arbeite man mit Excel-Tabellen. Die Folgen: «fehlender Überblick über Materialverbrauch, Bestand und Wert, erhöhtes Fehlerrisiko und eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten».

«Nicht auf der Höhe»

Die Mängel traten in jenem Bereich auf, wo der nun entlassene Logistikchef seit 2002 arbeitete. Die Finanzkontrolleure empfahlen, Bestellungen zu vereinheitlichen und Checks zu verschärfen. «Wir haben damals Lücken im System festgestellt», sagt Roland Pfyl, der die Finanzkontrolle leitet. «Die Organisation des Einkaufs war nicht auf der Höhe». Die heutige Lage will Pfyl nicht kommentieren, da seine Behörde den Fall zurzeit untersucht.

Klar ist: Die Bundesanwaltschaft ermittelt. Fahnder hatten den Logistikchef am 22. Februar verhaftet und bei ihm zu Hause eine Vielzahl an Schusswaffen beschlagnahmt. Der Vorwurf lautet auf Verletzung des Kriegsmaterial- oder des Waffengesetzes. Ebenso steht der Verdacht im Raum, dass bei der Kapo Munition im Wert von mehreren Zehntausend Franken verschwand. Die Polizei reichte darum Strafanzeige ein. Der Logistiker, für den die Unschuldsvermutung gilt, wollte gestern keine Stellung nehmen.

Kommandant Damian Meier sagt, die Finanzkontrolle habe die Polizei vor seinem Amtsantritt durchleuchtet: «Ich übernahm diese Pendenz aber, und wir nahmen die Sache nicht auf die leichte Schulter.» 2015 habe die Polizei ein Projekt zur Materialverwaltung lanciert, und Anfang 2017 habe man eine Software beschafft, mit der sich Bestellungen abwickeln lassen. Er räumt ein, dass bis heute nicht alle Beschaffungsdaten in die Software eingespeist seien: «Ja, es gab Verzögerungen.» Das habe mit der Arbeitslast zusammengehangen – und ein Mitarbeiter im zweiköpfigen Logistikteam sei länger ausgefallen. Bereits sein Vorgänger als Kommandant habe verfügt, stärker zu kontrollieren. Auch die neue Software würde im Übrigen nichts nützen, wenn jemand mit krimineller Energie das System umgehe.

«Es sieht nicht gut aus»

Schwyzer Politiker stören sich daran, dass die Polizei auf die Erkenntnisse der Finanzkontrolle nicht schärfer reagierte. «Es sieht aus heutiger Sicht nicht gut aus, was damals zum Vorschein kam», sagt FDP-Präsidentin Marlene Müller. Man habe das Problem nicht als dringlich eingestuft. «Auch wenn man hinterher immer klarer sieht – der Entscheid war falsch.» SP-Vize Leo Camenzind pflichtet bei. «Die Finanzkontrolle hat punktgenau auf ein Risiko hingewiesen, dass sich später verwirklichte», so das Mitglied der Staatswirtschaftskommission. «Wir müssen hier genauer hinschauen.»

Zu Zurückhaltung mahnt Roland Lutz, Chef der Schwyzer SVP: «Es wäre verfrüht, jetzt schon Aussagen zu machen.» Für CVP-Präsident Bruno Beeler müssen nun aber Fakten auf den Tisch: «So kann man das nicht stehen lassen», sagt er. Erste Antworten soll eine Sitzung der Staatswirtschaftskommission nächste Woche bringen. Einig ist man sich über die operative Verantwortung. «Sie liegt beim Sicherheitsdirektor», sagt FDP-Frau Müller.

Der kritisierte Regierungsrat André Rüegsegger sagt: «Ich verstehe, dass der Bericht Fragen aufwirft.» Es sei aber mitnichten so, dass man nach der Kontrolle nichts unternommen habe. Man habe das IT-Projekt aufgegleist; dieses hätte Mitte 2018 abgeschlossen sein sollen. Ebenso habe es polizeiintern Unklar­heiten gegeben, was genau unter die 2000-Franken-Limite falle. «Vor allem aber hatten wir damals keine Hinweise auf deliktisches Verhalten.» Das sei nun anders. Deshalb die Anzeige.

(Tages-Anzeiger)