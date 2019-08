Senioren überholen die unter 20-Jährigen

Die Schweiz steht vor der grössten Pensionierungswelle ihrer Geschichte. Bis 2030 werden alle Angehörigen der Babyboomer-Generation, die in den 20 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg zur Welt kamen, die Altersgrenze von 65 erreicht haben. Bereits jetzt schlägt sich dieser Trend in der Bevölkerungsstatistik nieder. Ende 2018 lebten in 10 der 26 Kantone schon mehr über 65-Jährige als unter 20-Jährige. Dies zeigt eine neue Auswertung des Bundesamts für Statistik (BFS).



Der erste Kanton, in dem die Trendwende einsetzte, war Basel-Stadt. Dort sind die Senioren bereits seit Anfang der 80er-Jahre gegenüber den Jungen in der Überzahl. Erst ein Vierteljahrhundert später folgte das Tessin (2006), dann Schaffhausen (2009), Basel-Landschaft (2011), Bern (2012), Graubünden (2013), Nidwalden (2015), Glarus (2016), Solothurn (2017) und Uri (2018).



So viele Senioren wie der Kanton Zürich Einwohner hat



Von den 8,54 Millionen Einwohnern, die die Schweiz Ende 2018 zählte, waren 1,71 Millionen Menschen unter 20-jährig und 1,58 Millionen über 65-jährig. Damit entsprach die Zahl der Senioren bereits der Bevölkerungszahl des Kantons Zürich. Gesamtschweizerisch werden gemäss den aktuellen BFS-Prognosen bis Ende 2022 die Senioren die Jungen zahlenmässig einholen.

Zwar werden in den nächsten gut drei Jahren auch die junge Bevölkerung und die Gruppe der 20- bis 64-Jährigen weiter wachsen, doch erreichen in diesem Zeitraum wesentlich mehr Ältere die Schwelle von 65 Jahren . Ende 2023 werden gemäss BFS-Prognose die Senioren die Jungen zahlenmässig überholt haben: Es dürften dann 1,81 Millionen über 65-Jährige in der Schweiz leben, gegenüber 1,78 Millionen unter 20-Jährigen. Der Alterungstrend wird sich ab diesem Zeitpunkt noch verstärken. 2030 werden 1,88 Millionen unter 20-Jährigen bereits 2,17 Millionen über 65-Jährige gegenüberstehen, bei einer Gesamteinwohnerzahl von 9,5 Millionen .



Auch junge Kantone werden älter



Am längsten bis zur Trendwende dauert es im Kanton Freiburg (2041), dem Kanton mit der zurzeit jüngsten Bevölkerung und dem geringsten Anteil an Senioren. Auffallend ist zudem, dass auch in den beiden bevölkerungsreichsten Westschweizer Kantonen Waadt (2035) und Genf (2032) die Trendwende erst im übernächsten Jahrzehnt stattfindet. Im bevölkerungsreichsten Kanton Zürich wird die Zahl der Senioren ab 2030 grösser sein als jene der Kinder und Teenager.



Beeinflusst wird die Alterung in den Kantonen durch mehrere Faktoren. Dazu zählen die Zuwanderung aus dem Ausland, die in der Regel zu einer Verjüngung der Bevölkerung führt, und die Abwanderung jüngerer Menschen, wovon vor allem Bergkantone und periphere Regionen betroffen sind. Die Zuwanderung ist der grösste Unsicherheitsfaktor in den Prognosen. Zurzeit rechnet das BFS bei der Bevölkerungsentwicklung noch mit einer jährlichen Nettozuwanderung von 60'000 Personen bis ins Jahr 2030 und danach mit einem kontinuierlichen Rückgang. Allerdings wurde die angenommene Nettozuwanderung von 60'000 bereits 2017 und 2018 jeweils um einige Tausend Personen unterschritten.

9-Millionen-Schweiz drei Jahre später

Das BFS wird im nächsten Jahr seine Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung aktualisieren. Es deutet sich bereits jetzt an, dass die Schwelle von 9 Millionen Einwohnern in der Schweiz erst später erreicht wird als bisher angenommen. Gemäss dem geltenden BFS-Szenario würde 2023 die 9-Millionen-Schweiz Realität. Lukas Rühli vom Thinktank Avenir Suisse geht aufgrund der aktuellen Zuwanderungszahlen davon aus, dass dies nun erst 2026 der Fall sein wird.



Rühli, der sich mit Bevölkerungsszenarien beschäftigt, empfiehlt denn auch, bis 2030 noch von einer durchschnittlichen Nettozuwanderung von nur noch 50'000 Personen auszugehen. Da die Zuwanderung zudem von der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa und der Schweiz abhänge, müsse das BFS die Bandbreite seiner Szenarien erweitern. Bis 2030 könne die jährliche Nettozuwanderung auf 0 sinken – oder auch wieder auf 100'000 Personen steigen.