Sexuell versklavt, isoliert und dauernd überwacht

Sumalee ist 26 Jahre alt, als sie ihr Dorf im Norden Thailands verlässt, um in Bangkok Arbeit zu suchen. Wie viele andere junge Frauen, die kaum berufliche Möglichkeiten haben, beschliesst sie, sich zu prostituieren. Eines Tages hört Sumalee von einer Frau, die ihr eine Reise in die Schweiz organisiere, inklusive Arbeitsbewilligung. Sie meldet sich bei ihr. In der Schweiz angekommen, wird Sumalee rund um die Uhr überwacht, sexuell versklavt und zudem gezwungen, eine Schuld von 30'000 Franken abzuarbeiten. Wobei nur die Hälfte ihres Verdienstes zählt: Die anderen 50 Prozent muss sie dem Besitzer des Bordells abliefern.

Sumalee heisst in Wirklichkeit anders, ihre Geschichte erzählt das Bundesamt für Polizei (Fedpol) auf seiner Website. Es unterstützt die Kantone, die in operativer Hinsicht für die strafrechtliche Verfolgung von Menschenhandel zuständig sind. Involviert sind neben den kantonalen Staatsanwaltschaften auch die kantonalen Polizeikorps sowie Nichtregierungsorganisationen. Sumalee ist – das ist für die Behörden klar – Opfer von Menschenhandel geworden.

Die Frau, die den Gerichtssaal in Biel betritt, ist klein. Sie trägt ihre schwarzen, glatten Haare halblang, ihr Jeanshemd ist modisch geschnitten. So also sieht sie aus, die 58-jährige Thailänderin, der qualifizierter Menschenhandel in 88 Fällen vorgeworfen wird, Sumalee ist einer von ihnen. Betroffen sind Frauen und Transmenschen, sie stammen allesamt aus armen Verhältnissen in Thailand.

Teilweise geständig

Es sind nicht viele Leute, die an diesem Montag hören wollen, was die Frau mit dem Kürzel P. P. zu sagen hat. Rund zehn Medienvertreter und ein paar wenige Besucher sind am Regionalgericht Berner Jura-Seeland erschienen. Dabei handelt es sich laut Fedpol bei P. P. um den Fall mit den bisher meisten mutmasslichen identifizierten Opfern in der Schweiz. Die Liste mit den Namen füllt zweieinhalb Seiten, sie bleiben anonym. Das älteste Opfer wird dieses Jahr 43 Jahre alt, das jüngste 27. Neun Personen treten als Privatkläger im Prozess auf. Sie haben sich bereit erklärt, sich am Strafverfahren zu beteiligen, also auch vor Gericht auszusagen. Das ist gestützt auf Erfahrungswerte aus anderen Menschenhandelsverfahren eine relativ hohe Anzahl Privatkläger. Ob Sumalee vor Gericht aussagt, ist nicht bekannt.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Beschuldigten neben qualifiziertem Menschenhandel mehrfache Förderung der Prostitution, qualifizierte Geldwäscherei sowie qualifizierte Widerhandlungen gegen das Ausländerrecht vor. 57 Seiten umfasst die Anklageschrift. Gerichtspräsident Markus Gross geht in seiner Befragung äusserst detailliert vor. Am Montagmorgen befragt er drei der Opfer unter Ausschluss der Öffentlichkeit, am Nachmittag die Beschuldigte. Sie ist teilweise geständig.

Akribisch geht er mit der Thailänderin durch, wie sie zwischen November 2009 und Oktober 2014 vorgegangen sein soll. Oft sagt sie «Ja, stimmt», mancherorts korrigiert sie Geldbeiträge nach unten oder sagt, sie kenne Sexarbeiterinnen, Bordellbetreiberinnen oder Studios nicht.

Für die Betroffenen gab es keine Alternative zur Prostitution. Sie lebten in völliger Abhängigkeit von der Frau.

Laut Anklage soll P. P. mittels falscher Angaben bei europäischen Botschaften in Bangkok gültige Touristenvisa für den Schengen-Raum sowie Flüge in die Schweiz organisiert haben. Sie verteilte die Opfer an Bordelle in den Kantonen Basel-Stadt, Bern, Solothurn, St. Gallen, Thurgau und Zürich, wo sie sich prostituieren mussten. Oft übergab sie ihnen zudem ein Billighandy, um mit ihnen später in Kontakt zu treten.

Im Gegenzug hatten die Betroffenen Schulden von bis zu 30 000 Franken abzuarbeiten. Die Alternativvariante sah vor, dass der jeweilige Bordellbetreiber ihr als Vermittlungsgebühr bis zu 12 000 Franken pro Person bezahlte. In diesem Fall hatten die Opfer ihre Schulden bei den Betreibern abzuarbeiten. Unabhängig vom Geschäftsmodell war die Aufteilung 50:50 für P. P. und die Betreiber. Dazu kamen Kosten etwa fürs Essen und für Sexinserate. Vom Geld blieb für die Opfer praktisch nichts übrig. Die maximal 1000 Franken, die sie behalten durften, mussten dem 50-Prozent-Anteil entnommen werden, der auch für ihre Schuldenabzahlung bestimmt war.

Wie die Anklage zeigt, gab es für die Betroffenen keine Alternative zur Prostitution. Sie lebten in völliger Isolation und Abhängigkeit von der Frau, die im Milieu als «Mam» oder «Big Number One in Thailand» bekannt war. Für die Staatsanwaltschaft führten auch fehlende Sprachkenntnisse und der in der thailändischen Kultur tief verankerte Respekt vor älteren Personen zum Gehorsam der Opfer.

«Nicht so eine schlechte Person»

«Ich bin nicht so eine schlechte Person», sagt P. P. über sich, eine Dolmetscherin übersetzt. Mehrmals im Laufe der Befragung betont sie: «Ich akzeptiere die Fehler, die ich gemacht habe.»

Gewisser Fehler, das wird vor Gericht allerdings auch klar, ist sie sich nicht bewusst. Deutlich wird dies, als sie der Gerichtspräsident nach den Kosten für Essen und Inserate fragt, die die Opfer selbst zahlen mussten. Sie selber habe diese Kosten übernommen, sagt P. P. «Also von Ihrem persönlichen Geld?» – «Ich habe die Kosten nicht zum Schuldenbetrag dazugeschlagen. Sondern vom Geld abgezogen, das sie mir bezahlten.» – «Also vom Geld, das sie mit Prostitution selber verdient haben?» – «Ich habe ihnen die Kosten nicht dazugeschlagen.» – «Wenn ich sage, dass ich etwas bezahle, nehme ich mein eigenes Portemonnaie hervor.»

Laut Anklage hat die Beschuldigte mit gewerbsmässigem Menschenhandel mindestens 688'000 Franken verdient. Es sei «eine Art Beruf» für sie gewesen. Dem sei nicht so, sagt P. P., und sowieso sei die genannte Summe von 30'000 Franken «viel zu hoch». Sie habe jeweils weniger verlangt. Bis zur Urteilsverkündung am 11. Juli gilt die Unschulds­vermutung.

Die Opfer mussten Schulden von bis zu 30'000 Franken abarbeiten. Davon blieb praktisch nichts übrig.

Und die Opfer? Es ist kaum etwas über sie bekannt. Laut der Staatsanwältin war den Opfern durchaus bewusst, dass sie sich in der Schweiz prostituieren würden. Auch wussten sie, dass sie ihnen auferlegte Schulden abzuarbeiten hätten. Nicht klar waren ihnen aber die konkreten Arbeits- und Lebensbedingungen. Erst in der Schweiz erfuhren sie, dass und wie ihre Einkünfte im Monat aufgeteilt würden.

Laut Susanne Seytter von der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) ist es «ein enorm langwieriger Prozess, bis Opfer von Menschenhandel ein einigermassen normales Leben führen können». Sie würden oftmals unter Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten und Flashbacks leiden. Ob es ihnen gelinge, ihre Traumata zu verarbeiten, hänge entscheidend davon ab, wie viel Schutz man ihnen geben könne.

FIZ Makasi, die Opferschutzstelle der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, betreut einige der Opfer im laufenden Strafverfahren. Seytter äussert sich nur allgemein: Ein Teil der Opfer von Menschenhandel sei froh, wenn Täterinnen und Täter vor Gericht kämen, weil sie sich davon Gerechtigkeit erhoffen. Für andere sei es wichtiger, alles hinter sich zu lassen. (Tages-Anzeiger)