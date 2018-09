Sie muss nur wollen

Eigentlich hatte sich die CVP-Nationalrätin Viola Amherd (56) alles schon ziemlich gründlich ausgedacht. Den Abschied von Bundesbern im nächsten Jahr. Die Rückkehr in ihre Briger Anwaltskanzlei, in ihren Beruf. Daneben ein paar Mandate. Mehr Zeit, mehr Ruhe. Das waren ihre Pläne. Bis an diesem Donnerstag.

An jenem Tag kündigte Bundesrätin Doris Leuthard (CVP) ihren Rücktritt per Ende Jahr an. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger gestaltet sich schwierig (Text unten). Es gibt viele im Bundeshaus, die gerne kandidieren möchten. Aber es gibt eigentlich nur einen Namen, der derzeit in aller Munde ist. Viola Amherd.

Wo Amherd jetzt hinkommt: Getuschel, gereckte Hälse, prüfende Blicke.

Mit einem Schlag ist das Bundeshaus für sie zu einem anderen Planeten geworden. Wo sie hingeht, beginnt ein Getuschel, recken sich Hälse, gibt es prüfende Blicke: Kann die das? Wäre das gut? Will sie überhaupt?

Andere hätten sich versteckt. Hinter den vielen Türen im Parlamentsgebäude, hinter einer vollen Agenda oder hinter gedrechselten Sätzen von Kommunikationsprofis. Viola Amherd hingegen erscheint am frühen Freitagmorgen zur verabredeten Zeit im Café Fédéral am Bundesplatz, bestellt eine Schale und beginnt dann ganz offen zu grübeln: «Ja», sagt sie. «Äbu. Isch das geschter üssacho mit der Doris Leuthard.» Und wie schade es doch sei, so eine gute Bundesrätin zu verlieren. Und dass es sie freue, dass man ihr dieses Amt zutraue. Aber wie es jetzt aussehe bei ihr? Sie wisse es halt wirklich noch nicht, werde jetzt viele Gespräche führen und sich gut überlegen müssen, «ob ich mich zur Verfügung stellen will oder eben nicht».

Viola Amherd ist eine ungewöhnliche Politikerin in einer Zeit, in der die mediale Aufmerksamkeitsspanne stetig abnimmt und die Botschaften immer knapper und aggressiver werden. Sie spricht in einem leisen Singsang. Wenn sie von sich selbst erzählt, kichert sie viel und wackelt dabei mit dem Kopf. Sie hat einen ausgeprägten Sinn für Ironie, auch das ist selten im Bundeshaus, zumal bei Politikern, die schon längere Zeit dort ein- und ausgehen.

Viola Amherd kam 2005 in den Nationalrat, sie rutschte nach für Jean-Michel Cina, der in die Walliser Regierung wechselte. Im Saal wies man ihr den Platz direkt neben Doris Leuthard zu, der damaligen CVP-Parteipräsidentin. Sie hätten sich sehr gut verstanden, erzählt Amherd. «Gestern hat Radio Rottu ein Foto vom Juni 2006 ins Internet gestellt, wie ich neben Leuthard sitze und ihr zur Wahl gratuliere.» Viola Amherd kichert und wackelt mit dem Kopf.

Wo ist der Wille zur Macht?

Trotz ihrer langen Zeit in Bern ist Viola Amherd ausserhalb des Kantons Wallis wenig bekannt. Das hat mehrere Gründe. Mit dem Kinder- und Jugendschutz ist ihr wichtigstes Anliegen medial nicht sehr ergiebig. Bei den grossen Streitthemen wie Europa, Zuwanderung, Steuern und Wirtschaftspolitik hat sie stets anderen in ihrer Partei den Vortritt gelassen. Schon seit sieben Jahren ist sie Vizepräsidentin der CVP-Fraktion, doch übt sie diese Aufgabe neben dem dominanten Filippo Lombardi sehr zurückhaltend aus. Sie wirke dort, wo Lombardi seinen Job vernachlässige, nämlich hinter den Kulissen, sagt ein CVP-Nationalrat. Wenn sie selbst über ihre inzwischen 25-jährige politische Laufbahn spricht, fragt man sich, ob es eher gut ist oder eher schlecht, wenn der unbedingte Wille zur Macht fehlt.

Viola Amherd wird 1962 in Brig geboren. Die Eltern betreiben ein florierendes Elektrogeräte-Geschäft, der Vater ist Mitglied der CVP. Die Kirche spielt keine grosse Rolle im Alltag der Familie. Während der Primarschule nimmt die Mutter Viola manchmal mit in die Messe, später kann sie selbst über den Besuch entscheiden. Der Glaube gebe ihr heute noch Halt, sagt Amherd. Sie sei aber nur eine sporadische Kirchengängerin.

Nach dem Gymnasium studiert Viola Amherd Jura in Freiburg, sie bleibt aber in Brig verwurzelt. Amherd wirkt unter anderem bei einer Frauenorganisation im Wallis mit, hilft etwa beim Aufbau einer Vermittlungsplattform für Tagesmütter. Gegen Ende des Studiums tritt der Präsident der örtlichen CVP, ein Freund des Vaters, an sie heran und überzeugt sie, dem Parteivorstand beizutreten. 1992 sucht die Partei noch eine Frau für die Wahlliste für die Briger Stadtregierung. Amherd, inzwischen Anwältin, will sich eigentlich auf den Aufbau ihrer Advokatur konzentrieren, lässt sich dann aber doch überreden – und wird gleich gewählt. Vier Jahre später steigt sie zur Vizestadtpräsidentin von Brig auf, von 2000 bis 2012 ist sie Stadtpräsidentin.

Es ist diese Erfahrung, die Amherd heute aus dem guten Dutzend Bundesratsaspiranten ihrer Partei herausragen lässt. Sie hat eine grosse Organisation geführt. Und sie konnte als Stadtpräsidentin eine weitere für die Landesregierung wertvolle Eigenschaft schärfen: den sachpolitischen Austausch mit dem Volk. Brig zählt zu den einwohnerstärksten Gemeinden der Schweiz ohne Stadtparlament. Die zeStadtregierung muss jedes grössere Geschäft an einer sogenannten Urversammlung verteidigen. Das macht die Politik unberechenbar und gefährlich für die Exekutive. Amherd jedoch fand Gefallen an dieser Direktbegegnung. Nur einmal sei eines ihrer Geschäfte versenkt worden. Eine Eishalle. Bei FDP und SVP habe es geheissen, sie sei zu teuer, sagt Amherd. Später habe Brig die Halle doch noch gebaut. «Wahrscheinlich nicht wirklich günstiger, aber kleiner.»

Für die Linken und die Bergler

In Bern gilt Amherd als Vertreterin des linken CVP-Flügels. In sozial- und gesellschaftspolitischen Fragen hat sie sich mehrmals exponiert. Sie unterstützt die Stiefkindadoption für homosexuelle Paare und den Vaterschaftsurlaub. In der Wirtschafts- und Umweltpolitik befindet sie sich aber relativ klar auf Parteilinie. Kandidiert Viola Amherd, könnte sie bei den Linken und den Vertretern der Bergregionen Stimmen holen. «Sie wäre eine progressive, aber keine etatistische Bundesrätin», sagt ein Fraktionsmitglied. Wenn sie denn will.

Viele in der CVP rechnen mit einer Kandidatur. Die Signale seien relativ eindeutig, sagt ein Ständerat. Hinzu kommt: Amherds ursprünglicher Plan läuft nicht weg. Brig kann warten. (Redaktion Tamedia)