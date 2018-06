Sion 2026 rückt näher

Nach dem Ja des Bundesrats zum Beitrag von knapp einer Milliarde Franken an Sion 2026, hat sich nun erstmals das Stimmvolk zur Schweizer Olympia-Kandidatur geäussert: An der ordentlichen Gemeindeversammlung stimmten die Kanderstegerinnen und Kandersteger heute Abend deutlich für einen Kredit von 1.2 Millionen Franken.

Geht es nach den Olympia-Befürworten, sollen 2026 hier im Berner Oberland die Nordische Kombination (Langlauf und Schanzenspringen) und das Skispringen auf der Normalschanze stattfinden. Die bestehenden Kandersteger Schanzen für Sprungweiten bis 74 Meter und bis 104 Meter sind bereits als olympiatauglich zertifiziert. Die Schanzen in Kandersteg gelten als technisch auf dem neusten Stand und sind auch im Sommer benutzbar. Was fehlt ist allerdings ein Sprungrichtturm und eine Zufahrtsstrasse. Darüber stimmten 214 stimmberechtigte Kandersteger im vollbesetzten Gemeindesaal ab.

Roger Schnegg, Urs Pfenninger und Hans Stöckli während der Gemeindeversammlung in Kandersteg.

Vor der Abstimmung warb Urs Weibel, Gemeinderatspräsident, nochmals für ein Ja zu Olympia. «Wir sind der Auffassung, dass wir das schaffen». Bei einem Nein drohe Kandersteg in der Versenkung zu verschwinden, so Weibel.

Auch die Einzelstimmen aus der Versammlung sprachen sich überwiegend für die Annahme des Olympia-Kredits aus. Dafür erhielten sie viel Applaus. Einzig ein junger Mann sprach sich als einziger gegen die Kandersteger Olympia-Kandidatur aus. Er zweifelte an der tatsächlichen Nachhaltigkeit des Projekts.

Für Emotionen sorgte der Antrag einer Kanderstegerin, geheim abzustimmen. Wenn man nicht zu seiner Meinung stehen könne, sei das ein Armutszeugnis, so ein ehemaliger Gemeinderat. Es kam dann nicht dazu: 54 Stimmen wären nötig gewesen, ein Viertel aller Stimmberechtigen. Schliesslich stimmten nur 42 für eine geheime Abstimmung, deutlich zu wenig.

Für das Pro-Olympia-Komitee wäre ein Nein verkraftbar gewesen. Die Wettkämpfe hätten dann wohl in Engelberg im Kanton Obwalden stattgefunden. Doch soweit wird es nun nicht kommen.

Im Wallis gehts um 100 Millionen

Am Sonntag folgt nun bereits der zweite Volksentscheid. Es geht um deutlich mehr als in Kandersteg: Die Walliser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden über einen 100-Millionen-Franken-Kredit für Infrastrukturbauten und Sicherheitskosten. In der Vergangenheit hat das Wallis bereits dreimal Ja zu Olympiakandidaturen gesagt. Vor diesem Hintergrund scheint ein Walliser Nein eher unwahrscheinlich. Sollte es dennoch dazu kommen, wäre dies wohl das Ende der Schweizer Olympia-Kandidatur.

Erst einreichen, dann abstimmen

Im Kanton Bern wird der Grosse Rat erst im Herbst 2018 entscheiden, ob die bernischen Stimmberechtigten zur Olympia-Abstimmung auf jeden Fall an die Urne gerufen werden oder ob das fakultative Referendum gelten soll. Neben den Wettkämpfen in Kandersteg würden in Biel Frauen-Eishockey und in Bern Männer-Eishockey stattfinden.

Spätestens im Januar 2019 muss die Schweiz ihre Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2026 beim Internationalen Olympischen Komitee einreichen (IOC). Über die Kosten für den Kanton Bern wird das bernische Stimmvolk kurioserweise aber erst einen Monat später, am 10. Februar 2019, abstimmen. Wo die Olympischen Winterspiele ausgetragen werden, wird das IOC im September entscheiden. Dann wird sich Sion unter anderen gegen Graz, Stockholm, Calgary und Mailand durchsetzen müssen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)