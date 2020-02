So äusserte sich der Bundesrat zu den Abstimmungen

Die Stimmbevölkerung hat am Abstimmungssonntag zwei deutliche Verdikte gefällt. Zum Diskriminierungsverbot sagten 62 Prozent Ja. Somit tritt die vom Parlament beschlossene Ausweitung der Anti-Rassismus-Strafnorm in Kraft. Künftig ist es in der Schweiz strafbar, Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren.

Die Wohnbauinitiative fiel mit 58 Prozent Nein-Stimmen durch. Damit tritt der indirekte Gegenvorschlag in Kraft. Voraussichtlich wird die Wohnbauförderung im gleichen Rahmen wie bisher weitergeführt.

Die zuständigen Bundesräte Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin äussern sich im Medienzentrum in Bern zum Ausgang der nationalen Vorlagen.

Volkswirtschaftsminister Guy Parmelin sieht das Resultat zur Wohnbauinitiative als Zeichen, dass der Wohnungsmarkt funktioniere. Die Stimmbevölkerung sei der Einschätzung des Bundesrates gefolgt, dass das bisherige marktwirtschaftliche Prinzip im Wohnungsmarkt angemessen sei. Es gebe aber auch Zeichen, dass es in gewissen Städten und Regionen Probleme gebe.

Justizministerin Karin Keller-Sutter sieht das Resultat zum Diskriminierungsverbot als ein Zeichen der Wertorientierung. Hass und Diskriminierung hätten in der freiheitlichen Schweiz keinen Platz. Die Bevölkerung wolle eine Gruppe schützen, die besonders gefährdet sei. Die neue Gesetzeserweiterung könnte bereits ab 1. Juli gelten. (red)