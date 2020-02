So soll das Rahmenabkommen gerettet werden

Heute Mittwoch beugt sich der Bundesrat in einer Klausursitzung wieder über das EU-Dossier. Er hat noch immer keinen Entscheid gefällt, ob er das 2018 ausgehandelte institutionelle Abkommen mit der EU unterzeichnen oder zurückweisen soll.

Offiziell herrscht Funkstille, zumindest bis zur Abstimmung über die Begrenzungsinitiative der SVP am 17. Mai, welche die Personenfreizügigkeit kündigen will. Diese Zurückhaltung hat man auch mit der EU ausgemacht, um die Abstimmung nicht zusätzlich zu belasten. Damit ist allerdings der Druck auf den Bundesrat gewachsen, nach der Abstimmung rasch zu unterzeichnen.

Doch für die drei gemäss Bundesrat offenen Fragen gibt es noch immer keine Lösung. Die Kantone befürchten, dass die Regeln für staatliche Beihilfen Auswirkungen auf ihre Elektrizitätswerke, Gebäudeversicherungen, Kantonalbanken, ihre Wirtschaftsförderung und vielleicht gar auf ihre Steuern haben werden. Auf der bürgerlichen Seite befürchtet man, dass die Unionsbürgerrichtlinie die Schweiz für Zuwanderer noch attraktiver machen könnte. Die Gewerkschaften befürchten wiederum, dass der Lohnschutz aufgeweicht würde. Sie stossen sich vor allem am Gerichtshof der EU (EuGH) als verbindlicher Instanz, wenn es darüber Streit gäbe.

Das Papier kursiert in Bern

Hinter den Kulissen wird jedoch daran gearbeitet, wie das Abkommen noch gerettet werden könnte. Der an der Universität Basel lehrende Rechtsprofessor Philipp Zurkinden hat entsprechende Änderungen am Abkommenstext ausformuliert. Das Papier kursiert in Bern und liegt den Bundesräten Ignazio Cassis, Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin vor, die zusammen den Ausschuss für die Europapolitik bilden. Die zentralen Punkte:

Zurkinden schlägt vor, das Abkommen über die Personenfreizügigkeit während fünf bis sieben Jahren vom Rahmenabkommen auszunehmen.

Ausdrücklich ausgenommen wäre auch der schweizerische Lohnschutz. Dieser sei «ein berechtigtes zentrales Anliegen der Schweizer Gewerkschaften», schreibt Zurkinden. Betreffend die staatlichen Beihilfen schlägt er einen Passus vor, dass Besonderheiten der Schweiz «angemessen berücksichtigt» würden.

Drittens soll die Kündigung eines Abkommens ausgeschlossen werden, wenn eine Seite Ausgleichsmassnahmen gegen die andere ergreift.

Viertens schlägt Zurkinden vor, darauf zu verzichten, das Freihandelsabkommen mit dem Rahmenabkommen zu koppeln.

Der an der Universität Basel lehrende Rechtsprofessor Philipp Zurkinden. Foto: PD

Mit diesen Vorschlägen, so schreibt Zurkinden in einer Erläuterung, wären die Probleme mit dem Lohnschutz, der Unionsbürgerrichtlinie und wohl auch des Schiedsgerichts «vorerst» gelöst oder mindestens entschärft. Die dynamische Rechtsübernahme und die Rolle des EuGH seien für die Gegner des Abkommens doch vor allem im Bereich der Personenfreizügigkeit ein Problem, findet Zurkinden, und nicht bei den technischen Normen, die ja den Zugang zum Binnenmarkt sichern würden.

Brexit beobachten

In diesen fünf bis sieben Jahren solle die Direktion für europäische Angelegenheiten (DEA) beobachten, wie sich die Situation verändert hätte, wenn die Schweiz dazu verpflichtet gewesen wäre, auch im Bereich der Personenfreizügigkeit EU-Recht zu übernehmen. Die Schweiz würde zudem eine «Informationsplattform CH-EU» gründen, die zusammen mit der EU die Bevölkerung sensibilisieren könne und es möglich machen würde, mittelfristig ein «komplettes» Rahmenabkommen abzuschliessen.

Nach der Frist von fünf bis sieben Jahren würde man mit der EU Verhandlungen über die Integration der Personenfreizügigkeit ins Rahmenabkommen aufnehmen. Eine solche zeitlich begrenzte Ausnahme und die gemeinsame Informationsplattform würden das gegenseitige Verständnis stärken, schreibt Zurkinden. Auch das Parlament könne dazu beitragen. Gleichzeitig könne die Schweiz die Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und Grossbritannien beobachten.

EU-Diplomaten winken ab Neuverhandlungen seien keine Option, betonen Kommission und EU-Diplomaten übereinstimmend. Diese Linie hält die EU, seit aus Sicht Brüssels die Verhandlungen über das Rahmenabkommen vor über einem Jahr abgeschlossen wurden. Bei den Erklärungen zu Lohnschutz, Staatsbeihilfen und Unionsbürgerrichtlinie gibt es aus EU-Sicht zwar Spielraum. Die Vorschläge von Europarechtlerin Christa Tobler gehen in diese Richtung. Die Bereitschaft, den Entwurf wieder aufzumachen, wie es Philipp Zurkinden vorschlägt, ist hingegen in Brüssel gleich null. Die Personenfreizügigkeit ist für die EU der Hauptgrund, weshalb es das Rahmenabkommen braucht. Diese auszuklammern, sei keine Option. Da wäre es ehrlicher, so heisst es in EU-Kreisen, die Schweiz breche die Verhandlungen ab und nehme die Erosion der bilateralen Beziehungen in Kauf. (sti)

Zurkindens Vorschläge reihen sich zu anderen Ideen ein, wie die Sackgasse, in welche die schweizerische EU-Politik geraten ist, überwunden werden könnte. Ende November schlug der frühere Staatssekretär Michael Ambühl vor, mit der EU ein Memorandum zu unterzeichnen, das dazu diene, die guten bilateralen Beziehungen zu erhalten. Die EU würde sich darin verpflichten, bestehende Verträge aufzudatieren.

«Der jetzige Abkommenstext ist nicht mehrheitsfähig».Philipp Zurkinden, Rechtsprofessor an der Universität Basel

Im Gegenzug würde die Schweiz auf neue Marktzugangsabkommen verzichten und sich als Zeichen des guten Willens beim Kohäsionsbeitrag grosszügig zeigen. Christa Tobler, Professorin für Europarecht an der Universität Basel, schlug Ende Januar drei gemeinsame Erklärungen zum Rahmenabkommen vor. Diese sollen die Bedenken beim Lohnschutz, den staatlichen Beihilfen und der Unionsbürgerrichtlinie ausräumen.

Philipp Zurkinden sagt auf Anfrage, er wolle mit dem Papier einen Beitrag zur Debatte leisten, wie das Verhältnis zur EU deblockiert werden könne, ohne eine Ablehnung im Parlament oder an der Urne zu riskieren. «Der jetzige Abkommenstext ist nicht mehrheitsfähig», befürchtet er. Dies müsse der Bundesrat zur Kenntnis nehmen. Die Schweiz stehe aber gleichzeitig in der Pflicht, der EU konstruktive Vorschläge zu unterbreiten, findet Zurkinden. Mit einer Überbrückungsphase von sieben Jahren könnte im Inland und in Brüssel dringend benötigtes Vertrauen geschaffen werden.