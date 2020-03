So tickt die Schweiz im Corona-Modus

Normalerweise funktioniert die Schweiz wie ein Uhrwerk. Busse, Züge, Arbeit, Schule, Familie, Projekte – alles greift ineinander, alles passt.

Das Coronavirus hat diese Routine auf den Kopf gestellt. Nichts ist mehr, wie es war. Oder doch? Wir haben es überprüft. Dann, wenn die Schweiz am normalsten ist. Am Montagmorgen um 8 Uhr.

Ahnungslos an der Grenze

Jetzt hilft nur noch eine Zigarette. Es ist kurz vor acht Uhr an diesem Montagmorgen, und Hauptkommissar Harald Gsell von der Bundespolizei Deutschland pafft. Frühmorgens bekam er den Befehl, in Waldshut ab acht Uhr die Grenze für Schweizer zu schliessen. Wie genau? Haben sie nicht gesagt. Welche Ausnahmen? Ist unklar. Gibt es Passierscheine? Wenn man das nur wüsste. Was geschieht mit den Zugreisenden? Hauptkommissar Gsell zuckt mit den Schultern.

Der Grenzübergang in Waldshut. Foto: Christian Zürcher

Auch die Kollegen von der Landespolizei haben Männer an die Grenze geschickt. Auch sie: schlecht informiert. «Ein Witz ist das. Von Zoll habe ich keine Ahnung», sagt der Landespolizist und blickt nach oben zum blauen Himmel, «wenigstens regnet es nicht.»

Am Sonntag hat Innenminister Horst Seehofer in Berlin die Grenzschliessung angekündigt. Aber: Es gibt Ausnahmen. Pendler sollen weiterhin in Deutschland arbeiten dürfen, Warentransporte weiter geschehen. Die Schweiz lässt im Gegenzug die Deutschen ohne Restriktionen ins Land, Lastwagen um Lastwagen, Auto um Auto erreicht Koblenz AG.

Es wird acht, und Gsells Männer beginnenAutos zu stoppen. Die Schweizerinnen und Schweizer kramen Papier hervor, Firmenkreditkarten, irgendetwas, um zu belegen, dass sie auf der anderen Seite arbeiten. Eine Aargauerin muss eine Brille beim deutschen Optiker abholen, sie wedelt mit dem Brillenrezept, der Landespolizist winkt sie durch und sagt, «hätte ich wohl nicht gedurft». Manche wollen über die Grenze, um im Kaufland, im Lidl einzukaufen – sie müssen wenden. Sie machen das ohne Widerrede.

Dann kommt der Schweizer Grenzwächter über den Rhein und will von den Deutschen wissen, was sie denn wissen. Er bekomme gerade viele Telefone mit vielen Fragen. Hauptkommissar Gsell kann nicht helfen, seine Chefs sitzen in Sitzungen. Noch immer. Die Leitung ist dicht. Es ist halb neun, und Hauptkommissar Gsell sagt: «Das wird ein langer Tag.» Er hat die Nacht vergessen.

Keine Angst im Kaffeemobil

«Cappuccino?», fragt Uthayakumar Ponniah an diesem Montag um 8 Uhr, aber er kennt die Antwort schon. Seine rechte Hand greift nach der Milchkanne. Die Lanze zischt. Der Kolben knurrt.

Uthayakumar Ponniah (l.) und Veselin Sakic stehen Schulter an Schulter und arbeiten flink. Foto: Raphael Moser

Seit drei Jahren stehen Uthayakumar Ponniah und Veselin Sakic jeden Morgen in ihrem Segafredo-Truck beim Berner Bahnhof und versorgen die Pendler mit Kaffee. Ponniah an der Kaffeemaschine, Sakic an der Kasse. Sie stehen Schulter an Schulter, arbeiten flink, bewegen sich aber ökonomisch wie zwei kleine Elefanten. «Cappuccino!», sagt Veselin Sakic, reicht den Becher und das Retourgeld.

Macht es ihnen keine Angst, in Zeiten von Corona so nahe beieinander zu arbeiten? Ponniah und Sakic schauen sich an. Schmunzeln. Nein. Keine Angst.

Das Coronavirus spüren sie bei ihrer Arbeit aber durchaus. Schon letzte Woche seien weniger Leute unterwegs gewesen, erzählt Ponniah. Etwa minus 25 Prozent Pendler am Berner Bahnhof. «Heute sind es noch weniger.» Das merke man in der Kasse.

Sakic sieht aber auch Chancen für das Geschäft. Im Zug könne man neuerdings keinen Kaffee mehr kaufen. Deshalb würden sich die Leute eher am Bahnhof eindecken. «Bei uns!»

Die Zukunft ist dennoch ungewiss für Ponniah und Sakic. Werden die SBB den Betrieb reduzieren? Wird der Kanton Bern die Restaurants schliessen lassen? Und ist davon auch der Segafredo-Truck am Bahnhof betroffen? Sakic ist zuversichtlich. Das Ansteckungsrisiko sei bei ihnen besonders tief. «Es geht zack-zack. 30 Sekunden. Kaffee. Dankeschön», sagt er.

Ponniah nickt. Und greift nach der Milchkanne. «Cappuccino?»

Ruhe auf den Trottoirs

Wie viele kommen? Wie viele haben es nicht mitbekommen? Was erwartet uns?

Vor dem Schulhaus St. Johann in Basel steht Schulleiter Peter Kobald und blinzelt in die Sonne. Der Pausenplatz ist leer, die Glocke hat eben geläutet. Trotz allem.

Nur vier Kinder treffen an diesem Montagmorgen bei Schulhaus

St. Johann in Basel ein. Foto: Philipp Loser

Dieses leicht surreale Gefühl, das viele in den vergangenen Tagen befallen hat, dieses manchmal ausgesprochene und manchmal gedachte «so irr!», hier lässt es sich zeigen. An einem normalen Montagmorgen muss man auf den Trottoirs des Basler St. Johannsquartier aufpassen. Links schiessen Trotti vorbei, rechts schiessen Trotti vorbei, Hunderte Schülerinnen und Schüler unterwegs. Manche schlendernd, manche rennend.

Heute sind die Strassen leer, auf den Trottoirs muss niemand aufpassen. Am Schluss sind es vier Kinder, die im Schulhaus eintreffen und empfangen werden. Kinder von Ärztinnen und Leuten, die im Spital arbeiten. Alles gut. Man nehme Tag für Tag, sagt Schulleiter Kobald.

Nach und nach treffen auch die Lehrer ein. Noch ist nicht klar, wie die Schülerinnen und Schüler in den kommenden Wochen beschult werden. «Es macht mir Sorgen, wenn ich an gewisse Kinder in meiner Klasse denke», erzählt eine Lehrerin. «Kinder, die in den nächsten Wochen die meiste Zeit vor dem Fernseher verbringen werden.» Chancengleichheit muss in einem durchmischten Quartier wie dem St. Johann in der Schule hart erarbeitet werden. Kinder aus bildungsfernen Familien, Kinder von gut verdienenden Akademikerfamilien. Die Lücke dazwischen, die man in der Primarschule mühsam zu füllen versucht – sie droht in einer Krise wie der aktuellen wieder grösser zu werden.

Lücken hat es auch weiter oben im Quartier, im grossen Coop. Die Pasta-Regale, Tomatensaucen, Mehl, Kaffeekapsel und – natürlich (warum auch immer) – das Toilettenpapier. Weg. Kurz nach acht stehen die meisten Gänge nun voll mit Paletten. Massiver Nachschub. Das Toilettenpapier gibt es nun in Aktion, fieberhaft füllen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Regale wieder auf. Ihre Betriebsamkeit, das Hin und Her der grossen Wagen voller Material – es erzeugt eine spezielle Atmosphäre. Die Angestellten scherzen miteinander, vielleicht etwas lauter als sonst. «Am Montag ist einfach immer Stress!», sagt einer.

Der Kosmos ist jetzt dunkel



Ist das jetzt die Corona-Krise oder einfach ein normaler Montagmorgen? Um kurz nach acht Uhr ist das Café des trendigen 25 Hours Hotel an der Langstrasse in Zürich kaum besucht. Eine junge Frau sitzt an ihrem Laptop und telefoniert. Mit elegantem britischem Akzent sagt sie, dass ihr Flug gecancelt worden sei. Jetzt wisse sie auch nicht recht.

«He, das Kosmos schliesst imfall!»Das Kosmos in Zürich. Foto: Keystone (Archivbild)

Eine andere setzt sich ebenfalls seufzend und ebenfalls mit einem Laptop dazu. Ob ihr Flug auch storniert worden sei? Noch nicht, antwortet sie. Ob sie Angst habe? Das nicht gerade, sagt sie. Aber sie sei besorgt. Dann klappt sie den Laptop auf und verschanzt sich dahinter.

Die Kellnerin wischt mit Desinfektionsmittel über das iPad, dann sieht sie auf und flüstert ihrer Kollegin zu: «He, das Kosmos schliesst imfall!» Durch die grossen Fenster sieht man, wie sechs Männer in Winterjacken die Sonnenschirme des Cafés zumachen, die Stühle stapeln, die Tische einzeln reinschleppen.

Immer wieder ist ein geflüstertes «Corona» zu hören. Bei den Angestellten, die sich fragen, was beim baldigen Meeting beschlossen wird. Wird das 25 Hours Hotel auch schliessen? Oder wenigstens das Café? Komme auf den Bundesrat an, sagt die Kellnerin.

«Corona» flüstern auch zwei junge Frauen, die darauf warten, zu ihrem Frühstückstisch gebracht zu werden. Obwohl das Coronavirus kein Geheimnis ist, nie eines war, werden alle leise, wenn es in ihrem Gespräch darum geht.

Gegen neun Uhr sitzen ein paar Hotelgäste mehr im Café. Eine Vierergruppe vertieft sich in ein Businessgespräch, nachdem sie sich kurz bei allen versichert hat, dass alle gut geschlafen haben. Durch das Fenster sieht man, dass eine Passantin vor den verschlossenen Türen des Kosmos steht – der Kosmos ist jetzt dunkel. Die junge Frau kommt ins 25 Hours Hotel und würde hier gerne einen Kaffee trinken. Man bietet ihr einen Coffee to go an und sagt ihr, dass das Café zurzeit mit Gästen des Hotels besetzt sei. Sie lehnt ab, steigt draussen auf ihr Velo und fährt davon.

Es ist kurz vor zehn Uhr, die meisten Gäste sind gegangen oder beschäftigen sich mit ihren elektronischen Geräten. Eine Frau der Vierergruppe steht auf und sagt, sie hole auch noch schnell ihren Laptop. Das Meeting der Hotel-Crew dauert noch an.

Wo die Notlage schon begonnen hat

Es ist ruhig im Stedtli. Hier und da eine kleine Menschentraube – nie mehr als vier Personen. Vereinzelt stehen Lastwagen vor Geschäften. Vor dem Coiffeur Dilo bellt ein Hund. Dass die Baselbieter Regierung vor nicht einmal 24 Stunden die Notlage ausgerufen hat, ist in Liestal auf den ersten Blick nicht ersichtlich.

«Ich fühl mich wie im Krieg», hört man am Montagmorgen in den Gassen von Liestal. Foto: Benjamin Wirth

Schlendert man jedoch gen Obertor, wird einem klar, dass dies kein gewöhnlicher Tag ist. «Zum Glück bin ich letzte Woche noch einkaufen gegangen», und: «Ich fühl mich wie im Krieg», hört man am Montagmorgen auf der Gasse.

Offen sind nur Läden, die der Grundversorgung dienen: die Bäckerei Finkbeiner oder die Studer-Apotheke beispielsweise. An den meisten Geschäften hängt ein Zettel: «Coronavirus. Notstand. Geschlossen.» Ein einzelner Polizist patrouilliert.

Maja Müller, Besitzerin des Blumenhauses Büchi, ist eine der wenigen, die noch in ihrem Laden steht: Sie räumt die letzten Schnittblumen weg. «Es ist sehr traurig und mühsam», sagt sie. Die Wochenlieferung könne glücklicherweise noch regulär beendet werden, danach müsse man weiterschauen. Am Morgen habe sie bereits einige Blumen verschenkt. Es sei verrückt, denn am Samstag sei das Geschäft noch perfekt gelaufen – wie in alten Zeiten. «Vielleicht wussten die Menschen da schon, dass sie eine Weile keine Blumen mehr kaufen können», sagt Müller mit einem traurigen Lächeln.

Vor der Kantonalbank-Filiale diskutieren zwei ältere Frauen und ein Mann über ihre Enkel. «Man kann sich in der heutigen Zeit zwar digital austauschen», sagt Regula Schaub aus Waldenburg. Aber der Gedanke, dass sie ihre Enkel über mehrere Wochen nicht sehe, zerreisse sie. An dieser Stelle muss sich die zweite Frau wegdrehen. «Jetzt muss ich weinen», sagt sie gerührt. Dennoch zeigen die drei Rentner Verständnis für den Notlage-Entscheid der Baselbieter Regierung: «Man muss das Ganze jetzt ernst nehmen», sagt Werner Schaub.