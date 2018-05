So viel bezahlte die Familie Escher für ihre kubanischen Sklaven

Letzten Juli berichtete «Das Magazin» über die Sklavenplantage der Familie Escher auf Kuba. Zwei Onkel Alfred Eschers betrieben dort einen anfangs lukrativen Kaffeeanbau. Zum Betrieb und Unterhalt der Anlage erwarben sie Feld- und Haussklaven. Aus amtlichen Dokumenten geht hervor, dass sie zu Beginn der 1820er-Jahre über achtzig Sklaven beschäftigten.

Trotz der Quellenlage bestritt Joseph Jung, Alfred-Escher-Biograf und ehemaliger Chefhistoriker der Credit Suisse, deren Mitbegründer Alfred Escher war, jede Notwendigkeit, der Verstrickung der Familie in die Sklavenhalterei nachzugehen. Im Intranet der CS schrieb Jung: «Weder er [Alfred Escher] noch sein Vater waren Sklavenhalter auf Kuba.» Er sah in den «Magazin»-Recherchen eine Fortsetzung der Schlammschlacht, die Gläubiger und Konservative in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegen den liberalen Wirtschaftspionier angezettelt hätten.

Neu gefundene Dokumente belegen nun, dass die Eschers den Sklavereibetrieb drei Jahrzehnte lang führten und dass Heinrich Escher nach dem Tod seines Bruders Federico (eigentlich Fritz) einige Dutzend Sklaven erbte. Somit steht fest, dass das Vermögen dieser Familie, die für die Schweizer Wirtschaftsgeschichte so entscheidend werden sollte, auch mithilfe von Sklavenarbeit aufgebaut wurde.

Ende 1847, knapp zwei Jahre nach Federicos Tod, war das Erbe verteilt und Heinrich Escher Besitzer von 85 Sklaven.



Zehn Tage vor Weihnachten 1845 erhält Heinrich Escher die Nachricht, sein Bruder Federico liege im Herrenhaus seiner Kaffeeplantage auf Kuba im Sterben. Als der Gerichtsbeamte des Bezirks Mariel eintrifft, gibt der Plantagenbesitzer kein Lebenszeichen mehr von sich: «Ich sah Don Federico Luis Escher auf einem weiss überzogenen Feldbett liegen, mit vier Kerzen um ihn herum und einer über dem Kopf, die, wie man mir sagte, das Licht der Seele sei. Wie es schien, ist er gestorben … und da habe ich das vorliegende Papier zur Verifizierung unterschrieben, damit es aktenkundig würde.»

Dieses Dokument hat der deutsche Sklavereiforscher Michael Zeuske bei seiner jüngsten Kubareise im Nationalarchiv in Havanna gefunden. Daneben fanden sich das Testament von Federico Escher, das Inventar und die Schätzliste der Sklaven und Sachwerte auf der Kaffeeplantage «Buen Retiro» sowie eine ins Spanische übersetzte beglaubigte Bestätigung aus Zürich, wonach Heinrich Escher die Erbschaft annehme.

Erbschaft wäre heute 800'000 Franken wert

Ende 1847, knapp zwei Jahre nach Federicos Tod, war das Erbe verteilt und Heinrich Escher Besitzer von 85 Feld- und Haussklaven: 17 Männer, 26 Frauen, 14 Jugendliche und 28 Kinder mit einem Gesamtwert von 18'500 Silberpesos. Nach heutigem Wert wären das rund 370'000 Franken. Mit der Plantage, den dortigen Gebäuden, Gewächsen, Geräten und übrigen Sachwerten, entsprach dies einer Erbschaft im Wert von heute 800'000 Franken.

Die Escher-Plantage «Buen Retiro» steht nicht mehr. Das Bild zeigt die Ruinen der Nachbarplantage, die der mit den Eschers verwandten deutschen Familie Souchay gehörte. Bild: Oscar Alba

Dreiundzwanzig der aufgeführten Sklaven sind Bozales, die in Westafrika gefangen und nach Kuba verschleppt wurden und im Inventar mit ihrer Stammesbezeichnung angegeben werden. Nach dem Verbot des Sklavenhandels auf Kuba ab 1820 wurden sie gleich bei der Einreise mit christlichen Namen getauft, um ihre Herkunft zu verschleiern: Gabriel, Cristóbal, Matilda. Die anderen sechzig, unter ihnen alle Jugendlichen und Kinder, sind Kreolsklaven, also bereits auf Kuba geboren.

Bewertet werden die 85 Menschen in der amtlichen Erbschaftsschätzung wie Vieh: Agustín, ein offenbar leistungsfähiger 32-jähriger Tabakarbeiter vom Stamm der Caraballo, ist mit 450 Pesos hoch eingeschätzt (nach heutigem Wert rund 9000 Franken). Fernando, 34-jährig, wird mit nur 300 Pesos bewertet, weil «schwächlich». Eine sechzigjährige kranke Sklavin vom Stamm der Mandinga wird gar als wertlos eingeschätzt (0) – sie stirbt zehn Tage nach Federico Escher. Ohnehin fällt auf, dass von den 85 Sklaven nur fünf über fünfzig Jahre alt sind, obwohl die Eschers die Plantage während dreissig Jahren betrieben haben. Das zeigt, wie niedrig die Lebenserwartung der Sklaven auf Kuba war.

Wie Vieh taxiert: Liste der Sklaven auf der Escher-Plantage mit ihrem Schätzwert.

Auch der Wert der im Inventar aufgeführten Kinder übersteigt jeweils 150 Pesos nicht, weil man bei den auf Kuba geborenen unfreien Nachkommen der Sklaven von einer tiefen Lebenserwartung ausging, also von einer weniger lange nutzbaren Arbeitskraft. Bei Casimiro, einem 13-jährigen Jungen, wird im Inventar eine «Wolke» erwähnt; damit war ein weisser Fleck auf der Iris gemeint, was eine Sehschwäche oder gar einen Tumor im Auge vermuten lässt.

Eine Sklavin als Escher-Cousine?

Für zwei Sklavinnen, die 21-jährige Wäscherin Serafina und ihre Tochter Albertina, verfügte Federico Escher im Testament die Freilassung. Historiker Michael Zeuske vermutet, dass Serafina seine Geliebte war, Albertina möglicherweise eine gemeinsame Tochter und damit Cousine von Alfred Escher. Solche Liebes- oder sexuelle Ausbeutungsverhältnisse waren laut Zeuske damals üblich und erweckten oft den Neid anderer Sklaven. Verwalter liessen sich ihr Schweigen darüber häufig abgelten. Das scheint auch in diesem Fall passiert zu sein: Federico Escher vermacht seinem sozial weit tiefer gestellten Verwalter das Stadthaus im benachbarten Artemisa – diese Grosszügigkeit kann laut Michael Zeuske Schweigegeld oder gar Folge einer Erpressung gewesen sein.

Heinrich Escher setzte nach dem Tod seines Bruders einen Hamburger Kaufmann als Verwalter ein, der die Plantage samt den Sklaven wenig später verkaufte. So wurden Sohn Alfred und dessen Schwester Clementine nicht mehr selber zu Sklavenbesitzern, als ihr Vater 1853 starb. Alfred Escher fand die Vorwürfe gegen den alten Vater ungerecht und hat sich auch nach dessen Tod nie zur Sklavenhaltung seiner Familie geäussert. Als liberaler Pionier der Moderne hätte ihm die unfreie Arbeitskraft ein Ärgernis sein müssen. Aber Alfred Escher stellte sich vorbehaltlos hinter seinen Vater, auch als dieser Sklaven erbte.

Inzwischen betrachten Historiker die Sklaverei als ein ganz grosses Unrecht der westlichen Modernisierung. Filme wie Steve McQueens «Twelve Years a Slave» und Bücher wie «Underground Railroad» prägen die aktuelle Debatte, weil sie das damalige Leid nordamerikanischer Sklaven einem breiten Publikum ungeschönt vermitteln.

Es stellt sich die Frage, ob die Stadt Zürich auf das historische Unrecht hinweisen soll.

Joseph Jung, der frühere CS-Historiker, bezeichnete im vergangenen Jahr die Sklavenhaltung durch Federico Escher als im damaligen Umfeld üblich und nicht diskussionswürdig. Die nun belegte Tatsache, dass er die Sklaven seinem Bruder Heinrich vererbte, ändert nichts an Jungs Einschätzung. Er verweist darauf, dass die Annahme des Erbes durch Heinrich Escher nicht den Zweck hatte, die Plantage auf Kuba weiterzuführen.

Zudem bewertet er den Peso im Verhältnis zum Franken tiefer als sein Historikerkollege Zeuske. «Durch den Verkauf», folgert Jung, «vergrösserte sich das Vermögen von Heinrich Escher nicht, weil das Erbe einzig den Schuldenberg von Fritz Escher gegenüber seinem Bruder verkleinerte.»

Das bedeutet, dass Fritz alias Federico Escher seine Schulden gegenüber seinem Bruder Heinrich grossteils mit Sklaven beglichen hat. Diese Übertragung trug wesentlich dazu bei, dass Heinrich Eschers Nachkommen nach dessen Tod 1853 ein stattliches Erbe erhielten und die Belvoir-Anlage unterhalten und pflegen konnten. Es stellt sich die Frage, ob die Stadt Zürich als Besitzerin von Villa und Park diesen Umstand transparent machen und auf das historische Unrecht hinweisen soll, wie das andere Schweizer Städte wie Neuenburg und Basel in vergleichbaren Fällen längst getan haben.

Der Zürcher Gemeinderat wird demnächst über ein Postulat debattieren, das einen solchen Hinweis im Hinblick auf das doppelte Jubiläum des 200. Geburtstags von Alfred Escher und Gottfried Keller 2019 vorschlägt. Stadtpräsidentin Corine Mauch befürwortet jedenfalls einen offenen Umgang mit neuen historischen Erkenntnissen. «Es ist in unserem Interesse, wenn über die Verwicklung der Familie Escher in die Sklaverei geforscht und das Ergebnis im Stadtbild sichtbar gemacht wird.»

Weiterführende Literatur: Michael Zeuske, «Sklaverei» (2018); Joseph Jung, «Alfred Escher. Aufstieg, Macht, Tragik» (6. Auflage, 2017).

