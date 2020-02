So viel mehr kosten Pillen in der Schweiz tatsächlich

Magenbrennen oder Kopfschmerzen sind eine unangenehme Sache – und in der Schweiz sind sie noch unangenehmer als im Ausland, jedenfalls in finanzieller Hinsicht. Nicht nur kosten Medikamente gegen Schmerzen und Alltagsbeschwerden hierzulande deutlich mehr als jenseits der Grenze. Die Preisunterschiede sind in der Praxis sogar oft noch deutlich grösser, als die Statistiken suggerieren. Das zeigt ein Vergleich zwischen der Schweiz und Deutschland, den der Krankenkassenverband Santésuisse aufbereitet hat und der dieser Redaktion vorliegt.

Wer beispielsweise in einer Schweizer Apotheke den Blutdrucksenker Amlodipin ersteht, zahlt mitunter das Fünffache dessen, womit er in einer deutschen Verkaufsstelle zu rechnen hätte. Beim Wirkstoff Atorvastatin (gegen hohe Cholesterin­werte) kann der Schweizer Preis sogar 6,5-mal so hoch sein wie in Deutschland.

Warum diese Differenzen? Üblicherweise erhält man in Deutschland und vielen anderen Ländern ein Generikum – also ein Arzneimittel, das die gleichen Wirkstoffe wie ein bereits früher zugelassenes Präparat mit abgelaufenem Patentschutz enthält. Gemäss OECD sind vier von fünf verkauften Medikamenten aus dem entsprechenden Segment in Deutschland Generika. In der Schweiz hingegen ist es gerade mal eines von fünf. Der Generika-Anteil liegt hier bei lediglich 23 Prozent – damit findet sich die Schweiz im europäischen Vergleich am Ende der Rangliste.

In offiziellen Preisvergleichen werden üblicherweise die Schweizer und die ausländischen Generika-Preise einander gegenübergestellt. Die Sache sieht dann weniger dramatisch aus, zumal Generika in der Schweiz «nur» rund doppelt so teuer wie in vergleichbaren Staaten sind. Dieser kleinere Unterschied entspreche aber meist nicht der erlebten Realität der Konsumenten, die eine ­Apotheke besuchten, hält man bei Santésuisse fest.

Dass in der Schweiz mehr Originalpräparate verkauft werden, hat verschiedene Gründe. Materielle Anreize für die Verkäufer sind einer davon: Spitäler, Ärzte, Apotheker und Logistiker verdienen mehr, wenn sie teurere Medikamente absetzen. Die Marge für die Händler beträgt beim ­erwähnten Beispiel Atorvastatin 30 Franken pro verkaufte 100 Stück Originalpräparat – bei den Generika nur 22 Franken.

Debatte über Preisdeckel

Fakt ist ausserdem: Für Medikamente zahlt auch, wer selber nie welche einnimmt. Die von den Kassen vergüteten Pillen schlagen auf die Prämie der Krankenversicherung durch. Aus diesem Grund wird um die Medikamentenpreise derzeit politisch intensiv gerungen. Die nationalrät­liche Gesundheitskommission startet heute Donnerstag mit der Debatte über ein Preissystem, von dem sich der Bundesrat hohe Einsparungen erhofft. Im Kern sieht es vor, dass für Wirkstoffe künftig ein Referenzpreis gilt. Die Krankenkassen müssten maximal noch diesen Betrag bezahlen. Ein teureres Produkt würde nur vergütet, wenn der Arzt dies medizinisch begründen kann.

Pharmafirmen warnen

Der Systemwechsel ist allerdings hoch umstritten. Santésuisse ­befürwortet ihn vehement: Die Prämienzahler sparten damit «auf einen Schlag rund 400 Millionen Franken pro Jahr – ganz ohne Qualitätseinbusse», sagt Direktorin Verena Nold. Dagegen warnt die Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz vor einer «unsozialen Zweiklassenmedizin». Familien aus bescheidenen Verhältnissen, Rentner und Menschen mit geringem Einkommen müssten womöglich auf Medikamente ausweichen, die nicht ­optimal ihren Bedürfnissen entsprächen. Dies laufe auf eine «Entsolidarisierung im Gesundheitssystem» heraus. Überdies seien die Generikapreise zuletzt eh gesunken.

Wem auch immer das Parlament folgt: Auf absehbare Zeit werden die ­Medikamentenpreise in der Schweiz höher bleiben als im Ausland. Allein schon die kompliziert berechneten Fabrikabgabepreise, die den Hauptanteil des Endpreises ausmachen, sind hierzulande deutlich höher. Wer also von akuten Beschwerden geplagt wird und zugleich grössten Wert aufs Geld legt, kommt um einen Einkaufstrip ins Ausland nicht herum.