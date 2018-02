So will die P-26-Truppe ihre Geschichte neu schreiben

Es ist das jüngste Museum des Landes und das einzige, dessen Existenz vorderhand geheim bleiben sollte — «jedenfalls, wenn es nach mir gegangen wäre», sagt der Museumsleiter Felix Nöthiger. Doch dann bekam der «Anzeiger von Saanen» Wind von dem «Museum des Widerstands» in Gstaad. Der Einfachheit halber liess das Lokalblatt Nöthiger den Artikel gleich selber schreiben. Und auch in Zukunft wollen die Museumsbetreiber die Kontrolle über alles behalten, was nach aussen dringt. Bis 2041 dürfen nur ausgewählte Personen das Museum betreten. Auch diese Zeitung darf nicht rein.

Das Museum befindet sich in der unterirdischen Anlage A 1780 aus dem Zweiten Weltkrieg, die in den 80er-Jahren an die geheime Widerstandsorganisation P 26 überging. Tarnname: «Schweizerhof». Hier bildete die P 26 ihre Mitglieder aus. Als sie 1990 aufflog, öffnete das VBS den Medien für einen Tag die Tore zum «Schweizerhof». Dann geriet er weitherum in Vergessenheit.

Vor rund zehn Jahren wollte das VBS die Kaverne verkaufen. Laut Nöthiger gab es bereits einen Interessenten: einen Milliardär, der in Gstaad ein Chalet hat und in der Kaverne eine extravagante Dépendance einrichten wollte. Doch Militärhistoriker hörten davon und intervenierten bei Samuel Schmid (damals SVP). Als Chef des Verteidigungsdepartements (VBS) sorgte er dafür, dass der «Schweizerhof» ins Inventar der schützenswerten Kampf- und Führungsbauten aufgenommen wurde.

PR-Offensive gegen die PUK

Am 25. März 2015 übergab das VBS – nun unter Ueli Maurer (SVP) – die Anlage für 5000 Franken im 50-jährigen Baurecht an den Verein Pro Castellis, der historische Festungsanlagen unterhält. Eingerichtet wurde das Museum vom Club 717, der Ehemaligenvereinigung der P 26.

Treibende Kraft in beiden Vereinen ist Felix Nöthiger, ein 75-jähriger Zürcher Militärhistoriker, der mit ehemaligen P 26-Mitgliedern seit Jahren für die Korrektur des Bildes kämpft, das die Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) von der Geheimorganisation P 26 gezeichnet hatte. Deren Urteil war 1990 klar: Ohne Rechtsgrundlage und Kontrolle habe die Truppe operiert. Und sie hätte selbst bei einem demokratischen Machtwechsel im Innern zum Einsatz kommen können. Aus Nöthigers Sicht sagte die PUK «in zwei zentralen Punkten die Unwahrheit». Erstens sei die P 26 nicht eine private Organisation ausserhalb des Militärdepartements, sondern direkt dem Generalstabschef unterstellt gewesen. Zweitens seien ihre Waffen in Friedenszeiten unter Verfügungsgewalt der Armee gestanden. Falsche Aussagen über die P 26 zu korrigieren, sei eines der Ziele des Museums, sagt Nöthiger.

Dabei denken die Betreiber sehr langfristig: an die Zeit nach 2041, wenn der PUK-Bericht längst vergessen sein dürfte, das Museum aber noch bestehen soll. Das Ausstellungsprojekt ist nur der jüngste Versuch, die Geschichtsschreibung zu verändern. So erreichte die Gruppe etwa 2009, dass Maurer und mit ihm der Gesamtbundesrat ihnen den späten Dank des Vaterlandes aussprach.

Auch beim Museum leistete Maurer diskrete Unterstützung. Mit dem Baurechtsvertrag übergab das VBS den Ex-P-26-Leuten die Kontrolle über das Herzstück der Organisation zurück. Als 2017 das Westschweizer Fernsehen RTS dort filmen wollte, verweigerten die Betreiber ihm den Zutritt. Das RTS gelangte an den heutigen VBS-Chef Guy Parmelin (SVP). Doch dieser antwortete, ihm seien die Hände gebunden. Pro Castellis verfüge im «Schweizerhof» jetzt über «alle Rechte und Pflichten».

1,2 Millionen Franken, sagt Nöthiger, habe man inzwischen in die Trockenlegung des Bunkers und in das Museum investiert. Finanziert werde das von Sponsoren. Wer sie sind, sagt Nöthiger nicht. Es handle sich um Stiftungen und Private. Sie zählen — neben den ehemaligen Mitgliedern — zu den wenigen Auserwählten, die das im November eröffnete Museum überhaupt besuchen dürfen.

Bundesarchiv interveniert

Warum das breite Publikum draussen bleiben muss, begründet Nöthiger zum einen mit dem Baurechtsvertrag. Darin hält das VBS fest, das Museum müsse «ohne öffentliche Publizität» betrieben werden. Es gehe darum, dass das Verkehrsaufkommen in Gstaad kontrollierbar bleibe, erklärt ein VBS-Sprecher. Als zweiten Grund nennt Nöthiger die ausgestellten Dokumente. Dabei handle es sich etwa um Testblätter, Ausbildungsunterlagen, Reglemente, Personenverzeichnisse und Fotos von 140 ehemaligen Mitglidern der P 26 und ihrer Vorgängerorganisationen.

Vehement wehrt sich Nöthiger gegen die Aussage dieser Zeitung vom Montag, im Museum lagerten «geheime Dokumente» über die P 26. Im militärischen Sinne als «geheim» klassifiziert sei keines der Dokumente, betont Nöthiger. Hingegen handle es sich um Akten, die vom Bundesrat 1991 einer Schutzfrist von 50 Jahren unterstellt wurden.

Laut Angaben von Nöthiger hat das Museum diese Unterlagen aber weder vom Bundesarchiv noch vom VBS, sondern von Ex-Mitgliedern der P 26 erhalten. Weil sich aber Exemplare der gleichen Unterlagen im Bundesarchiv befänden, müsse sich auch das Museum an die Schutzfrist halten, sagt er.

Dieses Argument wird vom Bundesarchiv dementiert. «Schutzfristen gemäss Bundesgesetz über die Archivierung können nur auf Material des Bundesarchivs angewendet werden», teilt es auf Anfrage mit. Das Bundesarchiv will nun abklären, ob es im Gstaader Museum Material gibt, das von Gesetzes wegen ins Bundesarchiv gehörte.

(Tages-Anzeiger)