Sollen die Kinder noch auf den Spielplatz?

Am Schluss sind es banale Fragen, die einen in den Zeiten von Corona zur Verzweiflung bringen. Als Eltern zumal. Können die Kinder ihre Freunde im Haus noch sehen? Sollen sie noch auf die Strasse? In den Park zum Fussball? Mit den Kindern aus dem Haus auf dem Trottinett rund um den Block? Und ist es in Ordnung, wenn sie während des Homeoffice vom Nachbarn gehütet werden?

«Es ist eine grosse Ratlosigkeit unter Eltern zu spüren in Bezug auf den Kontakt mit anderen Kindern.»Thomas Brunner, Pro Juventute

In Schweizer Mehrfamilienhäusern (vorab im städtischen Milieu) sind das im Moment ziemlich drängende Fragen. Viele Eltern wenden sich derzeit hilfesuchend an die Beratung der Stiftung Pro Juventute: «Es ist eine grosse Ratlosigkeit unter Eltern zu spüren in Bezug auf den Kontakt mit anderen Kindern», sagt Thomas Brunner, der für das Beratungstelefon 147 und die Elternberatung zuständig ist.

Antworten auf die Ratlosigkeit sind allerdings schwierig zu erhalten, die Widersprüche sind gross. So hat beispielsweise die Regierung in Deutschland sämtliche Spielplätze geschlossen, in der Schweiz bleiben sie offen. Die Begründung der Schweizer Behörden, die Begründung von Daniel Koch vom BAG: Kinder seien nicht die «Treiber» dieser Epidemie.

Maximal fünf Kinder

Und warum gehen dann die Schulen zu?Warum sollen die Grosseltern die Kinder nicht mehr sehen? Ist das nicht ein Widerspruch?

Anruf beim Zürcher Kantonsarzt, dort kommt das Band: Falls es das Coronavirus betrifft, solle man bitte zur Hotline. Anruf bei der Hotline. Was dürfen die Kinder noch? Was nicht mehr? Es seien nun soeben die neuen BAG-Empfehlungen gekommen, sagt ein Herr und liest vom Blatt ab. «Spielen in Gruppen von maximal fünf Kindern, gängige Abstands- und Hygiene-Regeln …»

Doch wie soll man von spielenden Kindern verlangen, dass sie einander bis auf eine Armlänge fernbleiben? «Es ist nicht verboten, mit den Kindern auf den Spielplatz zu gehen und sie in Gruppen spielen zu lassen», sagt der Hotline-Mann. «Doch wir raten davon ab. Wir appellieren an die Solidarität. Wenn der Bundesrat feststellt, dass die Bevölkerung die Situation zu wenig ernst nimmt, wird es bald schon weitergehende Massnahmen geben.»

Gemeint ist ein Ausgeh-Verbot, wie es in Italien seit über einer Woche existiert, mittlerweile auch in Österreich. Und da die Schweiz gegenüber Italien rund zwei Wochen im Rückstand ist im Verlauf der Corona-Epidemie, erwarten hier manche dasselbe.

Erwachsene sind das Problem

Die Erläuterungen des Bundes wurden am Dienstagmittag veröffentlicht und brachten tatsächlich eine Klärung. Erlaubt bleiben «private, nachbarschaftliche und familiäre Betreuung sowie das gemeinsame Spielen von Kindern», in Gruppen von bis zu fünf Kindern, wie es der Mann von der Hotline gesagt hatte. An einer Medienorientierung vom Dienstag präzisierte Daniel Koch: Es seien die Erwachsenen, die Abstand voneinander nehmen müssen. Nicht die Kinder.

«Man kann die Kinder nicht daheim einsperren. Sie brauchen ein Minimum an sozialen Kontakten.» Conradin Cramer, Erziehungsdirektor Kanton Basel-Stadt

Eine definitive Handlungsanweisung darf man von den Behörden allerdings nicht erwarten, auch nicht von den kantonalen. Man orientiere sich an den Empfehlungen des Bundes, sagt etwa der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer. Fünf Kinder aufs Mal, nicht zu stark wechselnde Konstellationen. Gleichzeitig sei eine Absprache unter Eltern zur Kinderbetreuung durchaus erwünscht. «Man kann die Kinder nicht daheim einsperren. Sie brauchen ein Minimum an sozialen Kontakten.»

Für Kinder und ihre Betreuer bleiben die Spielplätze und Parks geöffnet – allerdings nur unter Vorbehalt, sagt Cramer. Die Bildung von grösseren Gruppen im öffentlichen Raum müsse unbedingt verhindert werden. «Die Massnahmen sind jetzt schon drastisch. Aber sie können noch drastischer werden», sagt der Erziehungsdirektor.

Ein soziales Wesen

Viele der aktuellen Fragen landen auch bei der Elternberatung von Pro Juventute. «Menschen sind soziale Wesen. Kontakte sind wichtig, um gesund und stabil zu bleiben», sagt Thomas Brunner von Pro Juventute. Isolation führe am Schluss zu ganz anderen Problemen.

Man solle kleinräumig denken, sagt Brunner. Keine neuen Kontaktketten aufbauen, und sich auf wenige Kinder beschränken, die man schon vorher täglich gesehen habe. Dabei könne ein Kontakt durchaus auch mal digital stattfinden. Ganz einfach, eigentlich.