Sommaruga diskutiert mit Läderach-Chefs über Frauenlöhne

SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga ist am Tag der Arbeit in die Schokoladenfabrik Läderach in Ennenda GL gereist. Dort tauschte sie sich mit Mitarbeitenden aus und nannte Lohnunterschiede von mehreren tausend Franken pro Jahr.

Obwohl die Lohngleichheit seit 37 Jahren in der Verfassung verankert sei, würden Frauen im Schnitt bei gleicher Qualifikation und Leistung pro Jahr durchschnittlich 7000 Franken weniger verdienen. Es sei an der Zeit, dass es endlich vorwärts gehe, zitiert das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) die Bundesrätin in einer Mitteilung.

Die Bundesrätin habe sich zudem für die Arbeitsbedingungen interessiert und mit Führungspersonen und Mitarbeitenden über die Chancengleichheit für Frauen diskutiert, beispielsweise über Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. (oli/sda)