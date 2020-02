Sommaruga schickt ein Freundschaftssignal nach Afrika

Mit US-Präsident Donald Trump sprach sie am Weltwirtschaftsforumdemonstrativ über die Klimakrise. Und jetzt setzt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (SP) das nächste politische Zeichen in ihrem Präsidialjahr: Am 28. Februar empfangen Sommaruga und der Gesamtbundesrat Nana Akufo-Adda, den Staatspräsidenten von Ghana, zum Staatsbesuch in der Schweiz. Die Medienstelle der Bundespräsidentin bestätigte entsprechende Recherchen.

Die Schweizer Einladung an das 75-jährige Staatsoberhaupt von Ghana hat eine historische Dimension. Es ist der erste Staatsbesuch eines Staatschefs aus Subsahara-Afrika seit 64 Jahren. Der letzte Ehrengast aus dieser Weltregion war William Tubman, Präsident von Liberia, im fernen Jahr 1956. Zwei Jahre zuvor hatte der Gesamtbundesrat zudem dem äthiopischen Kaiser Haile Selassie den roten Teppich ausgerollt. Seither stand Subsahara-Afrika fast ein Menschenleben lang nicht mehr auf der Gästeliste der Schweizer Landesregierung.

Dabei haben Staatsbesuche in der Schweiz eine ganz besondere symbolische Bedeutung: Der ausländische Gast wird jeweils nicht bloss vom amtierenden Bundespräsidenten empfangen, sondern vom Gesamtbundesrat. Denn nur gemeinsam erfüllen die sieben Bundesratsmitglieder die Funktion als Staatsoberhaupt, das dem ausländischen Gast auf Augenhöhe begegnen kann.

Schweiz will «Chancen wahrnehmen»

Weil solche Visiten sehr aufwendig sind, empfing der Bundesrat in der Vergangenheit jeweils höchstens einen Staatsbesuch pro Jahr. In den letzten Jahren waren es meist zwei. Die Einladungen konzentrierten sich dabei jedoch auf europäische Länder oder Grossmächte wie China, Indien oder Russland.

Dass Sommaruga nun ein wenig bekanntes Land aus Afrika berücksichtigt, erklärt ihre Sprecherin Géraldine Eicher unter anderem mit der neuen aussenpolitischen Strategie, die der Bundesrat soeben verabschiedet hat. Darin heisst es, die Schweiz wolle in Afrika «vermehrt Chancen wahrnehmen und die Region bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen partnerschaftlich unterstützen». Dies begründet der Bundesrat unter anderem damit, dass das wirtschaftliche Potenzial Afrikas gross sei – wenn es nicht durch schlechte Rahmenbedingungen und Korruption beeinträchtigt wäre.

Der grösste Kakao-Lieferant

Gerade in diesem Zusammenhang gilt Ghana als Hoffnungsträger. Das Land mit seinen rund 30 Millionen Einwohnern ­wurde 1957 unabhängig, als erste englische Kolonie in Afrika. Nach mehreren Militärputschen und autokratischen Phasen gilt Ghana heute als relativ stabil. Zuletzt habe es sich in Westafrika «zum Modell-Land in Sachen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit entwickelt», sagt Eicher.

Ghana ist – nach Südafrika – der ­zweitwichtigste Handelspartner der Schweiz in Afrika. Zwar beliefen sich die Schweizer Exporte 2019 auf eher bescheidene 37,3 Millionen Franken. Die Importe erreichten dagegen enorme 2,4 Milliarden. 97 Prozent davon betreffen laut Angaben des Staatssekretariats für Wirtschaft Gold. Ghana ist aber auch seit über zwanzig Jahren der grösste Kakao-Lieferant des Schoggi-Landes Schweiz.