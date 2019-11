«Staat soll Kunstschnee finanzieren»

Der Nidwaldner FDP-Ständerat und Präsident des Verbands Seilbahnen Schweiz, Hans Wicki, will die Beschneiung von Skipisten zur Aufgabe der Gemeinden machen. Kann eine Bergbahn sich aus eigener Kraft keine Schneekanonen leisten, sollen die Gemeinden die Investition finanzieren. «Schliesslich finanzieren Touristenorte auch Hallenbäder oder Ortsbusse, um Gäste anzuziehen», sagt Wicki in der «Rundschau».

Für die Beschneiung der Pisten stehen gemäss dem Branchen-Präsident in den kommenden Jahren Investitionen von mehreren Hundert Millionen Franken an. Der Verband Seilbahnen Schweiz schätzt, dass Baukosten von rund einer Million Franken anfallen, um einen Pistenkilometer beschneien zu können. «Die bisherige Unterstützung reicht nicht», sagt Wicki. «Wenn die Bergbahnen Konkurs gehen, schliessen auch bald Hotels, und das Gewerbe im Dorf geht zugrunde.»

Viele Skigebiete kämpfen seit Jahren mit Schneemangel und rüsten daher auf. Vor 20 Jahren gab es erst auf rund 5 Prozent der Schweizer Pisten Schneekanonen oder -lanzen. Wobei die Branche lieber von «technischem Schnee» spricht. Heute kann die Hälfte aller Pisten technisch beschneit werden. ­Besonders in den Nullerjahren ist der Anteil beschneiter Pisten rasant gewachsen. Konkurrenten wie Deutschland und Frankreich hat die Schweiz in Sachen Beschneiungsanlagen daher schon hinter sich gelassen. Nur in Österreich und im Südtirol gibt es mehr Schneekanonen.

In der Schweiz hat die bodennahe Lufttemperatur über die letzten 150 Jahre um etwa zwei Grad Celsius zugenommen – rund doppelt so viel wie im globalen Mittel. In einer Computersimulation des Bundes, genannt Klimaszenarien CH 2018, haben Forscher zudem aufgezeigt, dass die Schweizer Winter bis Ende des Jahrhunderts deutlich wärmer und feuchter werden.

Um eine Anpassung an die Folgen des wärmeren Klimas kommt die Schweiz wohl nicht herum. Feriendestinationen in den Alpen investieren daher vermehrt in Alternativprogramme. Bei einer Umfrage Ende 2017 hiess es von den 120 angefragten Skigebieten nur aus Thyon 4 Vallées (VS): «Wir brauchen nicht unbedingt eine Alternative. 100 Prozent unserer Pisten sind geöffnet!» Die meisten anderen experimentieren mit zum Teil ausgefallenen Angeboten. In Adelboden BE können Gäste Kamelritte buchen, in Laax GR steht ein Wakeboard-Lift zur Verfügung, und Arosa GR preist das Humorfestival als Besuchermagnet an.

