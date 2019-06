Ständerat entscheidet über Frauenquote

Heute debattiert der Ständerat, ob er Frauenquoten in Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen von börsenkotierten Aktiengesellschaften mit mehr als 250 Mitarbeitenden vorschreiben will. Betroffen wären rund 500 Gesellschaften. Sie müssten mindestens dreissig Prozent Frauen in ihren Verwaltungsräten und 20 Prozent Frauen in ihren Geschäftsleitungen aufweisen.

Sanktionen wären allerdings keine vorgesehen. Die Unternehmen müssten allerdings im Vergütungsbericht die Gründe und Massnahmen zur Verbesserung des Frauenanteils darlegen. Die Befürworter reden deshalb von einem Richtwert. Zudem ist eine Übergangsfrist von fünf Jahren vorgesehen.

Vor einem Jahr stimmte der Nationalrat diesem Vorschlag mit 95 gegen 94 Stimmen hauchdünn zu. Die vorberatende Kommission des Ständerates stimmte der Quote für Verwaltungsräte ebenfalls zu, schlägt allerdings vor, die Regelung für Geschäftsleitungen zu streichen. Eine Minderheit der Kommission aus SP und CVP will sich dem Nationalrat anschliessen. Im Ständerat könnte es anders ausgehen: SP und CVP haben zusammen eine Mehrheit, wenn sie geschlossen abstimmen. (Redaktion Tamedia)