Ständeratskandidatin befürwortet freiwillige Homosexuellen-Therapie

Elisabeth Augstburger ist die Verkörperung von Nettigkeit. Für sie ist alles toll und schön. Wenn ein Bauer im Baselbieter Eptingen den Hof seinem Sohn übergibt. Das ist doch toll! Oder wenn sich die Nachbarschaft regelmässig im Berghaus Oberbölchen trifft und so die Gemeinschaft pflegt. Schön! Selbst das Bild des Fotografen ist wunderbar. Gesehen hat sie es zwar noch nicht. Aber seine Fotos sind ja sonst ­immer so gelungen, wieso soll das jetzt anders sein?

Wäre es nicht Elisabeth Augstburger – dieses ständige Nettsein würde stören. Doch die Freundlichkeit der 58-Jährigen wirkt nicht anbiedernd. Womöglich, weil sie es ernst meint. «Jeder Mensch hat Wertschätzung verdient», sagt sie.

Stammtisch hinter sich

Und diese Haltung kommt an. Es würde nicht erstaunen, wenn der eine oder andere Bauer vom Stammtisch des Bergrestaurants Oberbölchen am 20. Oktober einen Wahlzettel in die Urne werfen würde, auf dem der Name der Liestaler EVP-Politikerin steht. Hier oben kennt man sie, hier kehrt sie regelmässig ein. Man empört sich darüber, wenn Augstburger bei einem «Talk» auf Telebasel auf den äussersten Platz gesetzt wird und die anderen Ständeratskandidaten mehr Redezeit bekommen als sie. «Das war nicht in Ordnung», sagt ein Landwirt, die Stirn gerunzelt, den rechten Zeigefinger in die Höhe gestreckt.

Der Bölchen. Augstburger ist ungefähr alle drei Monate hier, ob Sommer oder Winter. Vor allem zum Wandern. Der markante Berggipfel ist für sie ein Symbol für das «wunderschöne», ­hügelige und grüne Baselbiet.

Wegen der Weitsicht – von der Fluh aus sieht man in den Aargau, Solothurn, das nördliche Bernbiet und bei schönem Wetter sogar bis zu den Alpen – symbolisiert der Bölchen für sie aber auch das Grenzüberschreitende. So sieht sie sich: als Mehrheiten-Schmiedin, die über die Parteigrenzen hinaus wirken kann. Würde sie Ständerätin, wolle sie genau das sein, sagt sie. Dass ihre Partei in Bundesbern relativ wenig zu melden hat und auch nicht in der Landesregierung vertreten ist, sei kein Nachteil, um ihre Funktion als ­«Botschafterin des Baselbiets» wahrnehmen zu können.

Irgendwo dazwischen

Im Baselbieter Landrat hat die EVP seit 2011 vier Sitze. 2017/18 stellte die Kleinpartei mit Augstburger die Landratspräsidentin und damit höchste Baselbieterin. Die Chancen, in den Ständerat gewählt zu werden, sind für Augstburger klein. Sie tritt gegen die drei amtierenden Nationalräte Maya Graf (Grüne), Daniela Schnee­berger (FDP) und Eric Nussbaumer (SP) an. Etwas grösser sind ihre Chancen im Kampf um einen Sitz im Nationalrat. Augstburgers Doppelkandidatur verleiht der Mitte-Listenverbindung zusätzlichen Schub.

Augstburger ist sich ihrer Aussenseiterrolle bewusst. Doch es ist ihr wichtig, dass die Wählerinnen und Wähler eine Alternative zu den rechten und linken Kandidaten haben. Sie versteht sich selber als Mitte-links-Politikerin und ist insbesondere durch ihr Engagement zugunsten der sozial Schwächeren und der Umwelt aufgefallen.

Ihr Einsatz zeigt sich auch im Privaten: Sie ist Leiterin der Deutschkurse für fremdsprachige Frauen in Liestal und sitzt in den Vorständen diverser sozial oder umweltschützerisch tätiger Organisationen. Weil sie als Landratspräsidentin allgegenwärtig war, und überhaupt durch ihre langjährige politische Präsenz, kann sie auch rechts der Mitte punkten. Inhaltlich unterscheidet sie sich vor allem durch ihre konservative Werthaltung von den linken Mitstreitern.

Das kommt etwa bei der Diskussion um die Ehe für alle zum Ausdruck. Augstburger hatte sich schon 2005 im Abstimmungs­komitee gegen das Partnerschaftsgesetz engagiert, das gleichgeschlechtlichen Paaren den Zivilstand «in eingetragener Partnerschaft» ermöglicht. Nun soll als nächster Schritt die Ehe gänzlich geöffnet werden, und homosexuelle Paare sollen Kinder adoptieren dürfen. Das geht Augstburger zu weit.

Seit Kind in der Freikirche

Elisabeth Augstburger gehört seit Kind der Freikirche Bewegung Plus an. Sie argumentiert so: «Bei der Schöpfung wurden ein Mann und eine Frau erschaffen, aus deren Verbindung natürlicherweise Familie entstehen kann.» Das Privileg der Ehe soll jenen erhalten bleiben, die nach diesem Modell leben. Kindern diene es, wenn sie von einem Vater und einer Mutter erzogen würden, das stärke die Entwicklung der Identität. Wenn die Ehe für alle ermöglicht würde: «Was kommt dann noch?», fragt Augstburger, ohne selber eine Antwort darauf zu haben.

Wie würde sie wohl reagieren, wenn sich eine ihrer beiden erwachsenen Töchter als homo­sexuell outen würde? Sie sind verheiratet, mit einem Mann, darum stelle sich diese Frage eigentlich nicht, sagt Augstburger. Sie antwortet trotzdem: «Ich würde meine Tochter noch ebenso lieb haben wie bisher.» Es sei ihr Leben, ihre Entscheidung.

Angeboren oder nicht?

Aber ist das überhaupt eine Entscheidung? Augstburger fragt zurück: «Wird jemand so geboren oder nicht?» Sie hütet sich davor, zu behaupten, die Antwort darauf zu kennen. Auf die umstrittene Konversionstherapie angesprochen, sagt sie aber, sie glaube, dass eine Therapie helfen könne, «sofern die oder der Betroffene das auch will. Auf keinen Fall darf hier Zwang aus­geübt werden.» Besagte Therapie ist jüngst zum Politikum geworden. Sie hat zum Ziel, Homo­sexuelle zu «heilen», und basiert daher auf der Annahme, man könne sich die sexuelle Orientierung selber aussuchen.

Augstburger weiss, dass ihre Haltung in der Frage der Ehe für alle brisant ist. Doch sie steht zu ihrer Meinung, drückt sich nicht vor unliebsamen Fragen. Auch wenn sie lange überlegt, wie sie etwas formulieren kann, um ja niemanden zu verletzen. Sie tut das in derselben Art und Weise, wie sie auch nett ist: ehrlich und echt.