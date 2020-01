Status durch Verschwendung

Auf den Schweizer Strassen geschieht etwas, das allen Trends und Voraussagen widerspricht: Ständig rollen mehr SUV. Jedes zweite Auto, das Schweizerinnen letztes Jahr kauften, war ein grosser 4×4. Das drückt auf die Umweltbilanz. In Sachen CO 2 -Ausstoss von Neuwagen belegt die Schweiz den letzten Platz in ganz Europa, wie der «Kassensturz» gerade berichtete.

Die schwer überhörbare Klimadebatte scheint Käufer von SUV kaum zu beschäftigen. Auch gegenüber der Zukunftsforschung erweisen sie sich als resistent. Diese sagt schon länger voraus, dass sich materiell gesättigte Gesellschaften wie die Schweiz vom klassischen Luxus verabschiedeten und stattdessen nach sinnstiftenden Erfahrungen strebten. SUV wider­sprechen dieser Prognose. Sie funk­tionieren nach der uralten Gleichung «Status durch Überfluss». Die grossen Autos verbrauchen offensichtlich mehr Platz und mehr Rohstoffe, als zur Fortbewegung nötig wären. Die Botschaft lautet: So eine Verschwendung kann sich nicht jeder leisten. Nach dem gleichen Prinzip stellten früher die Adligen ihren Einfluss dar.

Die Jungen Grünen waren etwas zu optimistisch

Ein oft diskutierter Ansatz, um die SUV-Manie zu stoppen, ist die CO 2 -Steuer. Der Haken daran: Der Statusreiz verschwände nicht. Er verstärkte sich sogar. Ein höherer Benzinpreis verteuerte das SUV-Fahren. Dies machte es exklusiver und damit noch attraktiver. Die Besitzer müssten zwar für einen Teil der Umweltschäden bezahlen, die ihr Auto verursacht. Doch das Platzproblem, das SUV in Städten darstellen, bliebe bestehen.

Vielleicht sinkt das Ansehen der SUV von allein, wenn bald jeder Zweite im Mittelland einen fährt. Und vielleicht schaltet auch der Schweizer Mainstream irgendwann um auf ein weniger materielles Statusstreben.