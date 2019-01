Steuerübergabe an 14-Jährigen «schwerlich nachvollziehbar»

Der Schlussbericht 2339 der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) beinhaltet Dramatisches. Punkt für Punkt nachgezeichnet ist darin der Unglücksflug mit einer Piper PA-28-181, bei dem eine 17-Jährige schwer verletzt überlebte. Der 61-jährige Pilot und zwei 14-Jährige starben an jenem 4. August 2017.

Gegen 200 Jugendliche liessen sich in einem Jugendlager des Aero Club Schweiz damals in die Welt der Aviatik einführen. Höhepunkt: eine «Flugtaufe» in Form eines Rundflugs mit Start und Ziel Flugplatz Samedan.

Die Überlebende hatte den Sust-Ermittlern Angaben geliefert, die zur Rekonstruktion des Absturzes rund 300 Meter nördlich der Diavolezza ob Pontresina beitrugen. Für Aufsehen und Diskussionen unter Laien und Piloten sorgt der Umstand, dass ein 14-Jähriger, der vorn rechts neben dem Piloten sass, das Steuer übernommen hatte.

Das war gemäss Bericht tatsächlich der Fall. Wörtlich heisst es dazu, «der Entscheid des nicht als Fluglehrer ausgebildeten Piloten, in einer anspruchsvollen Phase die Steuerführung an eine des Fliegens unkundige Person zu übertragen, hat direkt zum Unfall beigetragen».

Falsche «Taktik»

Der Sachverständige Hansjörg Bürgi, Chefredaktor und Verleger von «Skynews», differenziert. Grundsätzlich sei es gut, wenn Jugendliche auf einem «Schnupperflug» erstmals ein Flugzeug steuern dürfen. «Aber dies darf nur unter Aufsicht eines Fluglehrers und sicherlich nicht auf einem anspruchsvollen Gebirgsflug erfolgen.»

An erster Stelle des Berichts wird indessen eine andere Unfallursache genannt. Demnach sei der Unfall auf eine «ungeeignete und risikoreiche Flugtaktik im Gebirge» zurückzuführen. Doch was heisst das genau? Bürgi, sagt dazu, Fliegen im Gebirge sei sehr anspruchsvoll. «Das Flugzeug befand sich mit vier Personen an Bord auf dieser Höhe an seiner Leistungsgrenze. Es war auf 2900 Meter elf Grad warm, was die Leistung des Flugzeugs weiter beeinträchtigte.» Der gewählte Flugweg sei viel zu risikoreich und nicht den Verhältnissen angepasst gewesen.

Zentralpräsident des Aero Club der Schweiz ist der Aargauer FDP-Nationalrat Matthias Jauslin. Er sagt dazu, die Flugtaktik im Gebirge werde angehenden Piloten schon während der Grundausbildung vermittelt. Mit Weiterbildungsangeboten, mit sicherheitsrelevanten Publikationen sowie bei Checkflügen der Piloten mit einem Fluglehrer werde dieses Thema «immer und immer wieder» aufgefrischt. Jauslin: «Piloten sind grundsätzlich gut sensibilisiert auf sicheres Fliegen im Gebirge.»

Die Jugendlagerorganisatoren des Aero Club Schweiz (AeCS) haben gemäss Sust-Bericht ebenfalls zum Unfall beigetragen – «systemisch beigetragen», wie es heisst. Festgehalten wird «ein mangelndes Sicherheitsbewusstsein der Organisatoren». Diese hätten zugelassen, dass «nicht als Fluglehrer qualifizierte Piloten die Flugzeugführung an Unkundige überliessen».

Jauslin sagt dazu: «Für den AeCS ist es schwerlich nachvollziehbar, dass der Pilot dem Passagier an seiner Seite das Steuer vollumfänglich überlassen haben soll. Wir werden die von der Sust aufgeführten Unfallursachen nun analysieren.»

Jauslin hält weiter fest, dass der Pilot als Kommandant des Flugzeugs immer für die sichere Durchführung des Flugs verantwortlich sei. «Die Flugzeuge sind mit einem Doppelsteuer ausgerüstet, das heisst, dass sowohl der linke Sitz des Piloten als auch der rechte Sitz, auf dem der Passagier sitzt, mit einem Steuerelement ausgerüstet ist.»

Der Pilot sei also jederzeit in der Lage, mit seinem Steuerelement die vollständige Kontrolle über die Steuerführung auszuüben. Dies sei von den Passagieren, die hinter dem Piloten sitzen, aber kaum einzusehen oder abzuschätzen, wie dies im Schlussbericht auch erwähnt werde.

Kritik aus dem Oberengadin

Ob es solche Flugtaufen bei künftigen Jugendlagern des AeCS noch geben wird, ist gemäss Jauslin offen. Man werde nach der Analyse des Berichts entscheiden, ob und in welcher Form Flüge durchgeführt würden. Im Jugendlager 2018 habe man darauf verzichtet, weil man den Schlussbericht zum Unfall habe abwarten wollen.

Nicht einverstanden mit dem Unfallbericht ist die für die Flugtaufen organisatorisch federführende Motorflug-Gruppe Oberengadin. Deren Sprecher sagte, der Rückschluss der Sust, dass die Übergabe des Steuers direkt zum Unfall beigetragen habe, sei nicht seriös.

Im Abschlussbericht heisse es, dass nicht klar sei, ob der Pilot nicht auch weiterhin noch am Steuer war, sagte Sprecher Christian Gartmann. Für die tatsächliche Übergabe der Kontrolle über das Flugzeug gebe es keinen Beweis.

