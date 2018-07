Streit auf der roten Linie

Neue Zahlen

Zuwanderung aus der EU

Die Einwanderung aus der EU in die Schweiz fällt erstens kleiner aus und ist zweitens weiterhin auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet: Dies sind zwei zentrale Erkenntnisse aus dem neuen Bundesbericht zu den Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf den Arbeitsmarkt und die Sozialversicherungen. 2017 zogen unter dem Strich 31 300 Personen aus der EU zu, weniger als halb so viele wie 2013. Laut dem Bund profitiert der Arbeitsmarkt vor allem ganz «oben» und «unten»: bei Hoch- und Geringqualifizierten, die in der Schweiz schwieriger zu finden sind. 43 Prozent der Personen, die dank Freizügigkeit zuzogen, gehören zu den «exklusivsten» Gruppen der Berufsstruktur (Führungskräfte sowie akademische Berufe). Bei den Schweizern sind es 34 Prozent. Ähnlich sieht es am anderen Ende des Spektrums aus, bei Anlagen- und Maschinenbedienern sowie Hilfskräften: Diese machen bei den EU-Zuwanderern 9 Prozent aus, bei den Schweizern 5 Prozent. Ein Wermutstropfen: Die Quote der EU-Einwanderer, die Arbeitslosengelder beziehen, stieg in den letzten Jahren überdurchschnittlich. Dies wird damit erklärt, dass unter ihnen mehr Zuzüger aus Süd- und Osteuropa sind, die häufiger im Bau- und Gastgewerbe arbeiten, wo die Arbeitslosigkeit höher ist – zum Teil auch saisonal. (fab)