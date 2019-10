Terrorverdacht: Razzien im Kanton Zürich

In verschiedenen Orten in den Kantonen Zürich, Bern und Schaffhausen wurden am Dienstagmorgen zeitgleich elf Hausdurchsuchungen durchgeführt. Dies im Rahmen von Strafverfahren gegen elf Beschuldigte – sechs Erwachsene und fünf Teenager. Grund: Verdacht des Verstosses gegen Art. 2 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen (SR 122) sowie des Verdachts der Unterstützung bzw. Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Art. 260ter StGB).

Im Einsatz standen nebst Vertretern der Jugendanwaltschaften und der Bundesanwaltschaft rund 100 Beamte von fedpol und der Kantonspolizeien Bern, Zürich und Schaffhausen. Die Bundesanwaltschaft sprach von einer «koordinierten Operation» gegen Terror.

Ein IS-Rückkehrer und fünf Minderjährige

Bei einem der sechs erwachsenen Beschuldigten handelt es sich laut Mitteilung der Bundesanwaltschaft um einen in der Schweiz bereits wegen Verstosses gegen das IS-Gesetz (SR 122) rechtskräftig verurteilten Rückkehrer. Für ihn und einen weiteren Beschuldigten wird Untersuchungshaft beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht beantragt. Bis zum definitiven Entscheid des Gerichts verbleiben die beiden Beschuldigten in Haft.

Vier beschuldigte Personen sind noch minderjährig und im Kanton Zürich wohnhaft. Die Jugendanwaltschaft Winterthur hat gegen die minderjährigen Beschuldigten Strafuntersuchungen wegen des Verdachts des Verstosses gegen Art. 2 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen, Gewaltdarstellungen sowie Widerhandlungen gegen das Waffengesetz eröffnet. Die vier Beschuldigten sind zwischen 15 und 17 Jahre alt.

Ein minderjähriger Beschuldigter wohnt im Kanton Bern.

Es gilt die Unschuldsvermutung. (anf)