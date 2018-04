Totalversagen der Genfer Behörden ermöglichte Mordfall Adeline M.

Der Genfer Strafvollzug hat auf der ganzen Linie versagt. Nur darum war es möglich, dass Sexualstraftäter Fabrice M. die 34-jährige Soziotherapeutin Adeline M. im September 2013 auf einem Freigang mit einem Messer töten konnte. Zu diesem Schluss kommt, wer den 200 Seiten langen Bericht der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) des Genfer Kantonsrats liest. Der Bericht mit umfangreichem Aktenmaterial liegt seit vergangenem Mittwoch vor. Die PUK schreibt, sie habe «das Mandat, alle Missstände in ­staatlichen Einrichtungen rund um die Tragödie ans Licht zu holen», erfüllt, und erinnert an das Schuldeingeständnis der Regierung. «Der Staat hat beim Schutz seiner Mitarbeiter versagt», gab Regierungspräsident Charles Beer bereits 2013 zu.

Der PUK-Bericht zeigt: Die ­Missstände im Genfer Strafvollzug sind gravierend, einzelne Befunde gar schockierend. Die PUK konzentrierte sich auf das Innenleben der Therapiestation La Pâquerette (das Gänseblümchen). Die nach der Ermordung von Adeline M. geschlossene sozio-erzieherische Institution bereitete Straftäter gegen Ende ihrer Haftzeit auf die gesellschaftliche Wiedereingliederung vor. Obwohl im Genfer Untersuchungsgefängnis Champ-Dollon eingerichtet, war sie den Universitätsspitälern unterstellt, wo sich das Generalsekretariat um sie kümmerte.

Gemäss dem PUK-Bericht entschied die stellvertretende Generalsekretärin nach Gesprächen mit Häftlingen, wen sie aufnahm. Eine Zweitmeinung war nicht nötig. Die Häftlinge mussten zuvor ein Gesuch für die Verlegung nach La Pâquerette gestellt haben. Zulassungskriterien für die Überstellung nach La Pâquerette gab es keine. Auch die Pâquerette-Direktorin hatte auf die Aufnahmen keinen Einfluss.

Ungelöste Konflikte

Die PUK kritisiert aber auch die Direktorin. Sie war in dieser vom restlichen Strafvollzug isolierten, zunehmend autark funktionierenden Institution für ihren autokratischen Führungsstil bekannt, hatte keine Ausbildung im Strafvollzug und liess schwerwiegende Personalkonflikte zwischen Therapeuten und dem Sicherheitspersonal ungelöst. Sie sorgte gemäss der PUK für keinerlei Distanz zwischen Gefangenen und Therapeuten und schützte weder persönliche Daten der Therapeuten, noch kontrollierte sie die Internetaktivitäten der Häftlinge.

Im Jahr 2005 warnte der Chefarzt für Psychiatrie die Unispitäler, die Insassen mit ihren schweren psychischen Störungen seien gefährlich, man müsse La Pâquerette dringend reformieren. Seine Warnung wurde ignoriert.

In dieser Zeit trug die Pâquerette-Direktorin einen Konflikt mit dem damaligen Generalstaatsanwalt aus. Dieser hatte 2003 nach der Flucht eines Pâquerette-Häftlings angeordnet, sämtliche Freigänge zu unterlassen. Später ordnete er an, Polizisten müssten Freigänge begleiten. Dieses Regime wurde wieder aufgehoben. Als Adeline M. 2011 während eines Kolloquiums fragte, was bei der Flucht eines Häftlings zu tun sei, erhielt sie von der Direktorin keine Antwort. Diese liess sich nach dem Mord an Adeline M. krankschreiben. Im Strafvollzug darf sie nicht mehr arbeiten.

Das Amt für Straf- und Massnahmenvollzug genehmigte den Freigang – ohne dass ein Experte dies empfohlen hätte.

Die Personalkonflikte auf La Pâquerette waren der Kantonsregierung bekannt. Doch im PUK-Bericht heisst es: «Seit der Publikation eines Reglements für La Pâquerette im Jahr 1988 griff der Staatsrat nie mehr in irgendeiner Weise in die Führung der Therapiestation ein.» Auch der Verwaltungsrat der Unispitäler interessierte sich nicht dafür.

Als Fabrice A. im August 2012 nach La Pâquerette kommen sollte, wurde seine Gefährlichkeit nicht abgeklärt. Die dafür zuständige kantonale Kommission für die Beurteilung schwerer Straftäter in Genf bekam nie Informationen über Fabrice A., obwohl dieser im Waadtländer Gefängnis Bochuz eine Haftstrafe wegen mehrfacher Vergewaltigung absass und die Kommission gemäss Vereinbarungen im Genfer Strafvollzug hätte informiert werden müssen.

Das Genfer Amt für Straf- und Massnahmenvollzug ignorierte auch ein psychiatrisches Gutachten des Westschweizer Zentrums für Rechtsmedizin. Dieses hatte 2011 den Transfer von Fabrice A. als «nicht zweckdienlich» bezeichnet.

Hochemotionale Interviews

Als man 2013 Fabrice in La Pâquerette auf seinen ersten Freigang vorbereitete, griff man zu einem Gutachten, das der behandelnde Psychiater von A. in Genf angefertigt hatte. Das Amt für Straf- und Massnahmenvollzug genehmigte den Freigang schliesslich – «ohne dass ein Experte dies empfohlen hätte», wie die PUK festhält. Die Folgen sind bekannt. Fabrice A. durfte sich auf dem Freigang zu seiner Reittherapie ein Hufmesser kaufen. Mit diesem tötete er Adeline M., Mutter einer acht Monate alten Tochter.

Einzelne Interviews für den PUK-Bericht seien hochemotional gewesen. «Es flossen Tränen», so SP-Kantonsrat Roger Deneys. Nun sei es am Parlament, den Bericht zu diskutieren und das weitere Vorgehen zu bestimmen. «Die Regierung muss Massnahmen treffen», sagt Co-Autor Thomas Bläsi (SVP). Die meisten Missstände habe man bereits behoben, sagte Justizdirektor Pierre Maudet (FDP) gestern.

(Tages-Anzeiger)