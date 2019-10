Trotz Elektro-Boom: Neuwagen verschlechtern die Klimabilanz

Teslas sind in der Schweiz die ­beliebtesten Elektroautos. Bis Ende September wurden rund 4250 Wagen immatrikuliert. Damit liegt Tesla auf Platz fünf aller neu zugelassenen Automodelle. Wachsender Beliebtheit erfreuen sich auch Elektroautos generell. 11'200 Steckerfahrzeuge, also rein elektrische Modelle und Plug-in-Hybride, wurden bis jetzt in diesem Jahr verkauft – fast 5000 Wagen mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Ihr Marktanteil liegt nun bei knapp 5 Prozent.

Da Elektroautos im Betrieb kein CO 2 produzieren, wirken sich die steigenden Verkaufs­zahlen positiv auf die Klimabilanz der Schweizer Neuwagenflotte aus. Umso bemerkens­werter ist, dass dieses Jahr die neu zugelassenen Personenwagen im Schnitt 139,6 Gramm CO 2 pro Kilometer ausstossen, knapp 2 Gramm mehr als 2018. Das Bundesamt für Energie bestätigt Berechnungen dieser Redaktion.

Für den Anstieg gibt es mehrere Gründe. Mittlerweile ist mehr als jeder zweite Neuwagen ein schweres Fahrzeug mit Allrad­antrieb. Auch werden die – weniger CO 2 -intensiven – Dieselwagen seltener verkauft. Ins Gewicht fällt schliesslich das neue Testverfahren WLTP, das den realen CO 2 -Ausstoss der Fahrzeuge genauer als bislang abbilden soll. Nach 2017 und 2018 ist der CO 2 -Ausstoss somit weiter gestiegen, nachdem er zuvor Jahr für Jahr um durchschnittlich 3 Prozent gesunken war, von 175 Gramm 2008 auf knapp 134 Gramm 2016.

Dieser Trend weckt Besorgnis: «Das ist für die Umwelt und das Klima keine erfreuliche Entwicklung», sagt FDP-Politiker Peter Schilliger. Die Schweiz sei bei den Neuwagen von den Zielen der Energiestrategie weit entfernt. Nationalrat Bastien Girod (Grüne) spricht von einem «Schlag ins Gesicht der Klimajugend».

Es drohen 300 Millionen Franken Busse

Bereits seit 2015 dürfen die CO 2 -Emissionen die 130-Gramm-Grenze nicht übersteigen – eine Vorgabe, die in keinem Kanton erfüllt wird. Am klimaschädlichsten sind die Autos in Zug und Graubünden sowie in Schwyz unterwegs, am besten schneiden die Neuwagenflotten in den ­Kantonen Thurgau und Obwalden ab. Die Überschreitungen bleiben nicht folgenlos: Die Importeure müssen jeweils Bussen bezahlen. Im letzten Jahr waren es gut 31 Millionen Franken. Heuer werden die Sanktionen wohl ähnlich hoch ausfallen.

2020 indes dürften sie kräftig anziehen: Dann tritt – wie in der EU auch – der neue, stark verschärfte Zielwert von durchschnittlich 95 Gramm CO 2 pro Kilometer für Personenwagen in Kraft. Der Branchenverband Auto Schweiz rechnet mit Bussen von 200 bis 300 Millionen Franken allein für 2020.

Für die Importeure verschärft sich die Lage auch deshalb, weil politisch der Wind gedreht hat. Lange Zeit durfte die Branche auf Erleichterungen hoffen, die der Bundesrat auf Verordnungsstufe beschlossen hatte. Der Plan: In die Berechnung des CO 2 -Ausstosses fliessen anfangs nicht alle Neuwagen ein. Ausgeklammert bleiben 2020 die dreckigsten 15 Prozent. 2021 sollen es noch 10 Prozent sein, 2022 noch 5. Durch dieses sogenannte Phasing-in verbessert sich für die Importeure die CO 2 -Bilanz auf dem Papier deutlich.

Nun aber hat der Ständerat im September ins neue CO 2 -Gesetz geschrieben, dass die Schweiz das Phasing-in «nicht später als in der EU zu beenden» hat. Der Nationalrat dürfte das bestätigen. Damit wird das Phasing-in den Importeuren nur noch 2020 helfen, die Bussenhöhe zu drücken.

Anders sieht es bei der zweiten Erleichterung aus, den sogenannten Supercredits. Hier können sich die Importeure Elektroautos bis 2022 mehrfach anrechnen lassen – was wiederum den CO 2 -Ausstoss der Flotte rein rechnerisch drückt. Die Supercredits gelten so auch in der EU. «Daher sollten sie bestehen bleiben», fordert Auto-Schweiz-Direktor Andreas Bur­gener. «Es wäre nur schwer verständlich, wenn der Nationalrat diese Regel nun zurückzöge – notabene kurz bevor sie zur An­wendung käme.» Stossend wäre das aus Sicht von Auto Schweiz auch, weil der Bund Elektroautos «sonst kaum fördert». Anders als in vielen EU-Ländern gewähre der Bund zum Beispiel keine Kaufprämien und keine finanzielle Unterstützung beim Aufbau der Ladeinfrastruktur.

Die Supercredits dürften die parlamentarische Beratung überstehen. Zwar wollen GLP und Grüne dieses Instrument kippen, da dadurch CO 2 -Schleudern weiterhin indirekt gefördert würden. Die SP hält diesen Schritt zumindest für prüfenswert. Die CVP, die es für eine Mehrheit im Nationalrat bräuchte, wird aber nicht mitziehen, wie ihr Nationalrat Stefan Müller-Altermatt klarmacht. «Wir sollten das CO 2 -Gesetz im Winter ver­abschieden, um schnell einmal eine referendumsfähige Vorlage zu haben, zu welcher sich das Volk äussern kann.» Viel effi­zienter als der Streit um die Supercredits wäre es nach Ansicht des CVP-Politikers, das Gesetz um jährliche CO 2 -Zwischenziele zu ergänzen. So könne man auch eine kontinuierliche Absenkung der Emissionen erreichen – ein Vorschlag, der auch im grünen Lager auf Sympathie stösst.

Werbung für Strassenpanzer

Strittig bleibt, wer die Verant­wortung für die schlechte Klimabilanz der Schweizer Neuwagen trägt. Für SP-Nationalrat Roger Nordmann sind es die Autoverkäufer. Statt sparsame Fahrzeuge zu ­pushen, würden sie «ständig Werbung für übermotorisierte Strassenpanzer mit Allradantrieb machen». Auto Schweiz widerspricht. Das ist eine selektive Wahrnehmung, sagt Direktor Burgener und verweist auf mehrere Kampagnen für Elektroautos.