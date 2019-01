Trump-Regierung bucht in Davos Hotels für über drei Millionen

Bemerkung: Dieser Text wurde geschrieben, bevor US-Präsident Donald Trump seine Teilnahme am WEF abgesagt hat. Wir arbeiten zurzeit daran, den Artikel zu aktualisieren.

Am 20. Tag des Shutdown der US-Bundesregierung erreichen seine Schockwellen auch die Schweizer Berge. Sollte die Budgetkrise am 22. Januar , dem Auftakt zum Weltwirtschaftsforum (WEF), noch andauern, wird US-Präsident Donald Trump seinen Besuch in Davos absagen. Das bestätigte Trump am Donnerstag nach einem Bericht des «Wall Street Journal». Das bedeutet, dass das WEF drauf und dran ist, seinen diesjährigen Stargast zu verlieren.

Trotzdem fliessen bereits Millionen Dollar aus Washington nach Davos. Die US-Regierung hat für den WEF-Besuch Trumps und seiner Entourage umgerechnet bereits mindestens 3,45 Millionen Franken ausgegeben. Das geht aus einer Datenbank der US-Regierung hervor, welche diese Zeitung ausgewertet hat.

Wie aus der Datenbank hervorgeht, sind 2,8 der 3,4 Millionen Franken bereits vor Beginn der Budgetkrise angefallen. Doch auch seit dem Shutdown haben die amerikanischen Behörden für die geplante WEF-Reise weitere Verträge im Wert von mehreren Hunderttausend Dollar in der Datenbank eingetragen. Unter diesen Neueinträgen findet sich etwa eine Vorauszahlung von 322’953 Dollar für Mietwagen sowie 231’855 Dollar für die Madrisa Lodge in Klosters.

5 Sterne Hotels, Spa-Anlagen

Dass die Regierung trotz Budgetkrise in der Schweiz munter weiter Hotels bucht und Autos mietet, kommentiert die amerikanische Onlinezeitung «Quartz» spitz. Sie setzt die Regierungsausgaben für das WEF in Kontrast zur Situation zu Hause, wo Trumps Regierung rund 800’000 Regierungsangestellte entweder nach Hause geschickt hat oder ohne Bezahlung weiterarbeiten lässt. Maliziös weist die Zeitung auch darauf hin, dass die WEF-Ausgaben auf Kosten der Steuerzahler erfolgen – der gleichen Steuerzahler also, die wegen des Shutdown zu Hause nur noch eine teilweise operative Regierung haben.

Ebenso maliziös führt die US-Zeitung ihren Lesern vor Augen, in welch luxuriösen Unterkünften die Trump-Delegation in Graubünden abzusteigen plant. So findet sich in der Datenbank eine Rechnung über 227’733 Dollar für einen «Functional Space» für Präsident Trump im Davoser 5-Stern-Hotel Intercontinental. Die übrigen Minister logieren nicht minder angenehm: So haben der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und seine Equipe im Bad Ragazer 5-Stern-Hotel Quellenhof für 103’935 Dollar Zimmer reserviert. «Quartz» vergisst natürlich nicht, zu erwähnen, über welch tolle Spa-Anlagen der Quellenhof verfügt – indoor wie outdoor notabene.

Nicht alle Rechnungen erfasst

Aus Schweizer Sicht zeigen die amerikanischen Regierungszahlen, welch riesiges Geschäft das WEF für die hiesige Tourismusbranche darstellt. Selbst bescheidene 3-Stern-Hotels und Appartementanlagen in Graubünden können dem amerikanischen Staat hohe sechsstellige Rechnungen stellen. Dabei zeigen die in der US-Datenbank erfassten Rechnungen nicht den ganzen Umfang der US-Ausgaben, weil die Rechnungen oftmals erst mit Verzögerung erfasst werden.

Ob alle diese Zahlungen auch fällig werden, wenn Trump seine Davos-Reise tatsächlich absagt, geht aus der Datenbank nicht hervor. Die US-Zeitung «Quartz» geht aber davon aus. Sie verweist auf die «rigide Annullierungspolitik» von Hoteliers und anderen Dienstleistern während des WEF.

Selbst wenn der Shutdown vor dem WEF-Start enden sollte, werde Trump voraussichtlich nur mit einer abgespeckten Delegation nach Davos reisen, berichtet das «Wall Street Journal». Bleiben werde er in diesem Fall nur etwa zwölf Stunden.

(Redaktion Tamedia)