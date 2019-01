USA treten mit Superbomber F-35 an

Die Evaluation eines neuen Kampfjets für die Schweizer ­Armee kommt in die entscheidende Phase. Eine Rüstungs­firma nach der anderen spricht heute bei der Rüstungsbehörde Armasuisse in Bern vor und übergibt je einen Computer-Stick. Darauf enthalten sind die Antworten auf rund 700 Fragen, die Armasuisse als Schweizer Rüstungsbeschafferin beantwortet haben will. Request for Proposal (RFP) nennt sich diese erste Offerte im Fachjargon. Damit tritt die Evaluation eines neuen Kampfjets für die Schweizer Armee in die entscheidende Phase. Die Beschaffungsexperten können sich damit ein erstes Bild machen über die Qualität der Jets und ihre Preise.

Mehrere Quellen bestätigen, dass heute alle fünf angefragten Flugzeughersteller ihre Offerten einreichen werden. Das war nicht immer klar. Denn fraglich schien lange, ob auch die USA mitbieten werden. Im Wettbewerb sind damit: Deutschland mit dem Eurofighter von Airbus und Frankreich mit dem Rafale von Dassault. Beide Nachbarn werden mit einer im Vergleich zur letzten Evaluation deutlich besseren Version den Erfolg suchen.

Preise für 30 und 40 Stück

Schweden wird mit dem bekannten, in gegen hundert Punkten optimierten Saab Gripen E antreten. Die USA wollen mit der F/A-18 Super Hornet von ­Boeing und mit dem Tarnkappenbomber F-35-A von Lockheed-Martin ein ernsthaftes Wort mitreden. Der F-35 gilt als modernster Kampfjet der Welt.

Die heute der Schweiz übergebenen Angebote müssen wichtige Fragen klären. Dazu gehört die Berechnung der Anzahl Flugzeuge, die der Hersteller benötigt, um die Aufträge der Schweizer Luftwaffe erfüllen zu können. Insbesondere interessiert die Schweizer Luftwaffe, wie viele Jets insgesamt nötig sind, um vier Stück rund um die Uhr in der Luft zu haben, während vier Wochen. Zu benennen haben die Anbieter auch den Preis. Und zwar für jeweils 30 und 40 Stück, samt Logistik und Lenkwaffen. Angebote zur Zusammenarbeit mit der Schweizer Luftwaffe und zu Gegengeschäften für die Schweizer Industrie müssen die Angebote abrunden.

Der letzte Wettbewerb endete mit der Ablehnung der Gripen-Beschaffung durch das Stimmvolk. Das war am 18. Mai 2014. Verantwortliche der Armee und Armasuisse-Experten wollen es nun besser machen. Ihre Vorgaben an die Anbieter und ihre Bewertungskriterien sind noch klarer als damals. Bewertet wird nur, was in den Jets tatsächlich vorhanden ist und zwischen Mai und Juli in Payerne erprobt werden kann. Das Blaue vom Himmel versprechen, was man bis in einigen Jahren auch noch liefern wolle, können die Anbieter dieses Mal nicht.

Sand im Getriebe

Den abschliessenden Evaluationsbericht will Armasuisse nach einer zweiten Offertrunde zwischen Juni und Dezember des nächsten Jahres schreiben. Dann liegt der Ball endgültig bei der Politik für den Typenentscheid. Doch während das Flugzeuggeschäft auf der kommerziellen Seite wie geplant voranschreitet, kommt der Zeitplan auf der politischen Seite immer stärker ins Stocken. Grundidee des alten Verteidigungsministers Guy Parmelin (SVP) war, die technische Evaluation und die politische Entscheidfindung parallel voranzutreiben bis Frühling 2020: Praktisch gleichzeitig sollten dann die Jetanbieter ihre Schlussofferte («best and final offer») einreichen und das Volk über ein 8-Milliarden-Franken-Kostendach für die Totalerneuerung der ganzen Luftverteidigung abstimmen. Gut ein halbes Jahr später, Ende 2020, hätte dann der Bundesrat den Typenentscheid fällen sollen.

Der Zeitplan war von Anfang an optimistisch, doch inzwischen ist er sehr unrealistisch geworden. Angefangen hatten die Probleme im September 2018, als die meisten Parteien Parmelins Idee eines referendumsfähigen Planungsbeschlusses in der Vernehmlassung zerzausten. Trotzdem wollte Parmelin daran festhalten und die Vorlage bis spätestens Ende Februar ans Parlament überweisen. Doch dann warf der Romand selber Sand ins Getriebe, indem er im Dezember das Verteidigungsdepartement verliess – mit der Erwartung, Nachfolgerin Viola Amherd (CVP) werde seine Vorgaben unbesehen umsetzen. Doch diese denkt nicht daran. «Es wäre nicht seriös, wenn ich heute schon einen fixen Fahrplan vorlegen würde», sagte Amherd vor knapp zwei Wochen in der SRF-Tagesschau. «Ich will fundiert arbeiten, den Dingen auf den Grund gehen, abklären und dann entscheiden.»

Die Typendiskussion

Doch selbst wenn Amherd wider Erwarten doch bis Ende Februar eine Parlamentsbotschaft vorlegen könnte, ist es unwahrscheinlich, dass beide Kammern sie noch vor den eidgenössischen Wahlen im Herbst fertig beraten können. Die Wahlen werden das Geschäft also um weitere Monate verzögern.

Aus all diesen Gründen könnte sich die Volksabstimmung um bis zu einem Jahr verzögern – bis Anfang 2021. Bis dann werden die Ergebnisse der Flugerprobungen der fünf Jets im VBS bereits seit über anderthalb Jahren bekannt sein. Mit dem Risiko, dass – wie schon bei der Gripen-Abstimmung 2014 – erneut eine Typendiskussion die Volksabstimmung überlagert. Das wäre genau das, was Parmelin eigentlich verhindern wollte.

