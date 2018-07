Und täglich entwischt der Fisch

Da steht er in seinem blauen Fischerboot, steuert es weg vom Ufer, raus in den Zürichsee. Ein Mann in einer bemalten Nussschale. Es ist abends um sieben Uhr, und Rolf Ruf, 52 Jahre alt, seit 32 Jahren selbstständiger Fischer in Oberrieden mit eigenem überdachtem Schiffssteg, braucht noch zwei Stunden, bevor er einen dieser langen Arbeits­tage beenden kann. Oder hat der nächste schon begonnen? Ruf ist seit drei Uhr auf, abends bereitet er den Fischfang für den kommenden Morgen vor.

Jetzt legt Ruf seine 15 Grundnetze in den See, 90 Meter ist jedes lang, in den Maschen sollen sich diese Nacht die golden schimmernden Egli verheddern – in Rufs Gebiet der Fisch, der gerade am besten zu fangen ist. Völlig überraschend, dass es der Egli ist, und unglaublich, dass Ruf überhaupt wieder Fische fängt nach drei Jahren Krise.

Die grosse Ungewissheit

Meter um Meter wickelt Ruf jedes einzelne Netz von einer Stange ab und wirft es, an einer Boje befestigt, im Zickzack ins Wasser, zwischen vier und zehn Meter in die Tiefe. Ruf weiss nicht, auf wie viele Kilogramm er am nächsten Morgen hoffen darf, wie viele Egli er rausziehen wird. «Von einem Tag auf den anderen kann sich das ändern», sagt Ruf. Wie das Wetter.

Sieht gerade sehr malerisch aus. Wolkenverhangen und grauschwarz der Himmel über dem Fischerboot, düster das Gewässer rundherum, hinten am Horizont, noch weit weg, das Gewitter, in Zürich regnet es schon, und mittendrin Rolf Ruf bei der Arbeit, mit dunkelgrüner Regenbekleidung und rosafarbenen Handschuhen. Bringt ihm nicht viel, diese romantisch-idyllische Stimmung, bringt vor allem keinen Fisch.

Der macht es ihm nämlich schwer, ihm und auch den rund 300 anderen Berufsfischern in der Schweiz, seit langem schon. «Hartes Brot für Berufs­fischer», war in den Zeitungen der vergangenen Jahre zu lesen, «Das Netz wird enger», «Weniger Fische trotz Renaturierung», «Fischer darben an Walensee, Linthkanal und Zürichsee», und zuletzt: «Fischflaute im Zürichsee bedroht Berufsfischer».

Laut dem Bericht der Fischereikommission fuür den Zürichsee, den Linthkanal und den Walensee aus dem Juni sind die Fischfänge im Zürichsee 2017 weiter zurückgegangen. Sie liegen um zehn Prozent tiefer als im Vorjahr, das auch schon schlecht war. Die «ökonomisch bedeutsamen Felchenfänge» sind rückläufig, mit knapp 23 Tonnen «fielen zudem die Eglifänge so tief aus wie seit über 30 Jahren nicht mehr». Und als letzter Satz, wie ein Fazit mit offenem Ausgang: «Der geringe Gesamtertrag stellt ein erhebliches Problem fu?r die ­Berufsfischer dar.»

«Tja. Stimmt schon», sagt Ruf, zu 100 Prozent Fischer, keinen Nebenerwerb wie die meisten anderen Berufsfischer, die einen Campingplatz betreiben oder einen Obstbaubetrieb besitzen.

Im vergangenen Jahr hat Ruf kein einziges Netz gekauft, obwohl er neue gebraucht hätte. Hätte 10'000 Franken für das Material ausgeben müssen, hat aber nur 28'000 Franken verdient. Im ganzen Jahr.

Adrian Gerny in Wollishofen und Ruf arbeiten zusammen und teilen sich auf, Gerny konzentriert sich zurzeit auf die Felchen, Ruf auf die Egli. Die lokalen Restaurants und die Migros Zürich bekommen die Fische, wenn es Fische gibt. «Mit zehn Netzen habe ich manchmal gerade mal drei Kilo Felchen gefangen. Was wotsch da?», fragt Ruf.

Ruf wollte nichts mehr, vor allem wollte er nicht mehr fischen. Er blieb im vergangenen Juli zwei Wochen zu Hause, blieb auch im August zwei Wochen zu Hause. Das erste Mal in seinem Berufsleben. Und das im Sommer – der Hochsaison der Fischer. Aber der ganze Aufwand, der Materialverschleiss, die Benzinkosten, die langen Tage für nicht einmal 100 Franken Umsatz? Machte einfach keinen Sinn. Und schon gar keine Lust. Wenn das so bleibe, dachte Ruf, müsse er aufhören. Also sass er herum und «wartete auf bessere Zeiten».

Darauf warten andere auch, nicht nur am Zürichsee. Es ist ein Problem, das die Fischer am Bodensee kennen, am Brienzersee, am Vierwaldstättersee, am Walensee. Reto Leuch, Präsident des Schweizerischen Berufsfischerverbandes, sagt: «Jeder See ist wieder ein wenig anders. Aber je geringer der Phosphatgehalt, desto schwieriger ist es.»

Es gibt verschiedene Theorien für die Krise der Fischer, für diesen fragilen Zustand. Die eine hat mit dem Phosphat, dem Nährstoffgehalt im Wasser zu tun. Dieser ist die Grundlage dafür, dass sich Plankton bildet, Fische zu Nahrung kommen, grösser und dicker werden und in den Netzen hängen bleiben. Seit es Kläranlagen gibt, sind die Seen sauberer geworden, Trinkwasser für die Menschen. Das Phosphat, das etwa in Waschmitteln vorkommt, wird herausgefiltert.

Die andere Theorie hat mit der Klimaerwärmung zu tun. Weil die Winter milder geworden sind, bildet sich auf der Oberfläche nicht genügend kaltes Wasser. Erst wenn es auf 4 Grad Celsius herunterkühlt, kann es absinken und sich mit dem Tiefenwasser durchmischen. So löst sich das am Grund gebundene Phosphat und gelangt nach oben. Wichtig für die Durchmischung sind kräftige Winde, die das kalte Wasser an den Rand schieben und so nach unten stossen, über mehrere Tage hinweg.

Beide Theorien führen zum Menschen als Verursacher zurück. Er ist, letztendlich, der natürliche Feind des Fischers.

Das Wasser war zu sauber

Dazu kommen ein paar Vermutungen. Vielleicht gab es in den vergangenen Jahren zwar genügend Nährstoffe, aber sie waren nicht konzentriert vorhanden, sondern zu sehr verteilt? Vielleicht war das Futter rar, weshalb die Fische mehr in Bewegung waren, nach oben und nach unten schwammen und so den Netzen entwischten?

Frühling um Frühling um Frühling blieben die Netze im Zürichsee blank, keine Algen und wenige Fische. Das Wasser war zu sauber. Die ersten fünf Monate in diesem Jahr waren die Erträge noch schlechter als jemals zuvor. Jetzt, plötzlich, sind sie gekommen, die besseren Zeiten.

Im April, Mai haben die Egli gelaicht, es gab viele Jungfische, und Anfang Juni waren wieder Felchen im Netz – der wichtigste Fisch, der «Brotfisch». Die Windverhältnisse im Winter waren gut. Und Ruf überrascht, wie gut es lief.

Lukas Bammatter von der Fischerei- und Jagdverwaltung des Kantons Zürich sagt: «Dass die Fischer jetzt wieder so gut fangen, deutet darauf hin, dass es nicht weniger Fische gab. Sie waren wohl einfach schlechter greifbar.» Gehe es so weiter, gebe das schöne Umsätze.

Anders ist es laut Reto Leuch am Bodensee. Dort habe es tatsächlich zu wenige Fische, «von Egli reden wir schon gar nicht mehr». Die Fischerpatente werden bis 2020 von 100 auf 80 reduziert. Der Berufsstand Fischer stirbt im Thurgau langsam aus, auch weil der Nachwuchs fehlt.

Das kennt auch Ruf, Sohn eines Fischers. Keine eigenen Söhne, die den Betrieb dereinst übernehmen würden. Die zwei erwachsenen Töchter haben einen anderen Beruf gewählt. Die körperliche Anstrengung ist ohnehin gross, wenn man die Netze mit den Fischen aus dem Wasser ziehen muss, auch bei Regen und Wind. Manchmal schmerzen Ruf die Hüften, manchmal tut der Rücken weh.

Das letzte Netz ist jetzt im Wasser, halb zehn Uhr, Feierabend. Die Prognose für den Morgen? Wie viele Kilogramm Egli könnten es werden, die Ruf zwischen drei und zehn Uhr aus dem See holen wird? 50 wären toll, sagt Ruf. «Aber ich warte jeden Tag darauf, dass es nicht mehr viel gibt.» Launiges Fischerwesen, ist halt so.

Schliesslich sind es 70 Kilogramm Egli, die Ruf aus dem See zieht. «Vielleicht hält das an! Das wäre zu dieser Jahreszeit aber etwas ganz Neues.» Wäre hilfreich. Die entgangenen Erträge wettmachen. Und Reserven anlegen für die schlechten Jahre, die kommen.

