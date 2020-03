«Viele Ältere schauen nur auf sich»

Sie haben kürzlich ein Zug­abteil leer gehustet, hört man.

Ich habe starken Heuschnupfen. Vor zehn Tagen hatte ich im Zug eine Attacke. Ich hustete und hustete, dann merkte ich, dass plötzlich alle Leute das Abteil verlassen hatten. Erst habe ich mich gefragt: Was soll das eigentlich? Dann habe ich gemerkt: Die Menschen reagieren auf das ­Virus, sehr heftig sogar. Corona hat sensibilisiert.

Und doch verhalten sich noch viele renitent. Junge feiern, ältere Menschen geheneinkaufen, als wäre nichts geschehen. Weshalb?

Ich habe in den letzten Tagen viel telefoniert. Ältere Leute über 70 sagen oft, wenn mich das Corona trifft, dann ist es halt so, ich habe ein gutes Leben gelebt. Viele Ältere schauen damit nur auf sich, übersehen dabei aber, dass sie auch eine Verantwortung gegenüber der ganzen Gesellschaft haben. Diese Sichtweise hat mich überrascht. Einige haben noch nicht realisiert, dass ihr Krankheitsfall womöglich unnötig ein Spitalbett besetzt. Wenn man es aber erklärt, verstehen dies die Leute.

Wie soll man reagieren, wenn man in diesen Tagen ältere Wandervögel im Bus sieht? Soll man sie zurechtweisen? Nach Hause schicken?

Ich glaube, man darf freundlich das Gespräch suchen. Ich habe kürzlich im Zug eine Person gefragt, ob sie nicht ein Abteil weiter Platz nehmen will. Sie hat es gemacht.

Sie haben Ihr Verhalten ­verändert.

Ich bin 64, habe kein Fieber und keine chronischen Erkrankungen, trotzdem nehme ich die Situation sehr ernst und frage mich jeden Morgen: Wen könnte ich gefährden? Ich mache Home­office und habe meine sozialen Kontakte stark reduziert, auch in der Familie. Am Montag hatte ich Geburtstag, bis auf wenige Personen kamen meine Besucher nur bis an die Haustüre.

Pro Senectute rät älteren ­Menschen, flexibel zu sein. Wie kann ein 92-jähriger Mensch flexibel sein?

Ein 92-jähriger Mensch ist gewöhnlich nicht mehr in grossen Gruppen unterwegs. Er braucht aber Kontakte, damit er nicht ­vereinsamt, damit er Einkäufe tätigen und am sozialen Leben teilhaben kann. Pro Senectute hilft dabei. Aktuell ist dies aber etwas schwieriger.

Es gibt bei den älteren Leuten einen Zielkonflikt zwischen Isolation und Vereinsamung. Was raten Sie?

Im Moment muss man einfach die Weisungen strikt einhalten und möglichst zu Hause bleiben. Die Gefahr der Einsamkeit wird dadurch grösser, darum ist es wichtig, dass diese Leute Strukturen haben. Wir haben sogenannte Telefonketten ins Leben gerufen, damit diese Menschen mindestens einmal am Tag einen sozialen Kontakt haben. Übrigens sind heute viele Seniorinnen und Senioren auch digital unterwegs und skypen.

Es gibt ältere, krebskranke Menschen, die nicht mehr viele Monate zu leben haben. Wie soll man in diesen Tagen ­bezüglich Besuche umgehen?

In Ausnahmesituationen muss eine Familie selbst entscheiden, was richtig ist. Der Staat kann hier keine Vorgaben machen. Es ist schon schwer genug, dass man in Heimen ganz hart durchgreifen musste. Doch bei sterbenden Leuten macht man auch da Ausnahmen.

Stichwort Staat. Wie macht sich der Bundesrat in dieser Krise?

Aus meiner Sicht macht er es sehr gut. Er hat die Kommunikation in der ersten Phase gut gemeistert, sie war stimmig. Ich habe ein paar Mal gehört, dass er zu spät reagiert hätte. Meine Auffassung ist aber, dass man bloss das entscheiden und durch­setzen soll, was die Leute auch verstehen können. Es hilft nicht, wenn der Bundesrat härtere Massnahmen trifft, die Leute aber diese nicht befolgen, weil sie den Sinn darin nicht sehen. Insofern war die Staffelung der Entscheide vielleicht für gewisse Leuten unverständlich, für die Umsetzung und das Verständnis in der Bevölkerung aber richtig.

«Man soll bloss das entscheiden und durchsetzen, was die Leute auch verstehen können.»

Bund und Kantone hätten sich besser absprechen können.

Das ist nicht immer einfach. Es geht um Kompetenzen. Ohne Notlage kann der Bund den Kantonen nur Empfehlungen machen, nicht aber bestimmen. ­Vergleichen Sie das Tessin mit Appenzell. Im Tessin gibt es 70’000 Grenzgänger, dort war das Virus sofort ein Problem, im Appenzell noch nicht. Eine schwierige Situation, darauf muss man Rücksicht nehmen.

Der Bundesrat ist seit Tagen im Krisenmodus. Sie erlebten bei der UBS-Rettung 2008 ähnlich turbulente Zeiten. Wie waren diese Tage?

Die Tage gehen in die Nächte über. Es geht drunter und ­drüber. Eine Sitzung folgt auf die andere. Wir hatten damals wirtschaftliche Probleme, heute geht es um Menschenleben. Die persönliche Betroffenheit der Bevölkerung ist darum heute sicher grösser.

Sie waren plötzlich Kopf der Rettungsaktion, weil Bundesrat Merz Herzprobleme hatte und Sie sein Finanzdepartement übernahmen. Wie geht man da vor?

Ich habe intensiv mit Bundespräsident Pascal Couchepin zusammengearbeitet. Es gab Vorbereitungsarbeiten im Krisenstab, dem ich angehörte, die Entscheide mussten vom gesamten Bundesrat diskutiert und getragen werden.

Wie läuft eine solche Krisen­sitzung im Bundesrat ab?

Man kommt mit Vorschlägen, man zeigt aber auch, was man abgeklärt hat: Was sagt die Wissenschaft? Was machen die andere Staaten? Seit wann weiss man von den Vorfällen? Die Dossiers müssen gut aufgearbeitet sein. Weiter ist es wichtig, immer auch Alternativen zur Diskussion zu stellen. Der Bundesrat als Kollegium muss die Möglichkeit haben, fundiert zu diskutieren.

Ist das Ziel ein einstimmiger Entscheid?

Nicht in jedem Fall. Doch bei ganz schwierigen Situationen, wie bei der Finanzkrise oder dem Verhältnis zur USA, bemühten wir uns darum, Lösungen zu finden, hinter denen der Gesamtbundesrat stand.

Wird es in diesen Sitzungen in Krisensituationen laut?

Es kann auch in anderen Sitzungen laut werden. Es ist auch nicht auf der persönlichen Ebene emotional, sondern vielmehr, weil ­jeder überzeugt von seinem Vorschlag ist. Also setzt man sich dafür ein. Ich finde es sehr wichtig, dass man nicht einfach ein Club ist, der zu allem Ja sagt. Es braucht kritische Meinungen, die man vielleicht selbst übersehen hatte. Über die muss man diskutieren können.

«Manchmal habe ich mich mit Pascal Couchepain zum Kaffee verabredet, das hilft in solchen Tagen enorm.»

Was macht man, dass man nicht von der Krise vor sich hergetrieben wird?

Es ist wichtig, dass man zeitnah und klar entscheidet. Das heisst aber nicht, unfundiert zu entscheiden. Man hat ­Informationen. Das Wichtigste in jeder Krise ist, den Mut zu haben, Entscheide zu fällen. Es wird immer Leute geben, die damit nicht einverstanden sind. Ein Entscheid, den man immer wieder hinauszögert, kann viel negativer sein als einer, der vielleicht nicht zu 100 Prozent optimal ist. Den kann man allenfalls später noch korrigieren. Unsicherheit in einer Krise hilft niemandem.

Wie wichtig ist, dass man nicht nur negative Botschaften sendet, sondern auch positive?

Absolut notwendig. Das ist aber nicht einfach. Jede Krise hat ­sicher auch etwas Positives. In sechs oder zwölf Monaten werden wir dies möglicherweise ­sehen. Vielleicht wird es die Erkenntnis sein, dass in einer solch harten Zeit die Solidarität untereinander gestärkt wird und wir gemeinsam viel durchstehen können.

Eine Krise laugt aus. Bundesrat Alain Berset sieht müde aus, Daniel Koch vom BAG ebenfalls. Was macht man dagegen?

Sich immer wieder sammeln, Luft holen, sich motivieren. Ich habe viel Musik gehört.

Hilft das?

Bei mir schon. In der Nacht habe ich manchmal zwei Stunden Beethoven, Brahms oder Chopin gehört. Das gab Energie.

Haben Sie nicht geschlafen?

Ich gehöre zu den Menschen, die wenig Schlaf brauchen.

Hilft man sich im Bundesrat?

Natürlich. Es wichtig, dass ein solches Kollegium gut funktioniert, dass man kurze Wege hat. Ich habe bei der UBS-Rettung regelmässig mit Couchepin telefoniert. Manchmal haben wir uns am Morgen zu einem Kaffee verabredet; zehn Minuten sprechen, das hilft in solchen Tagen enorm.

Es gibt ein Worst-Case-Szenario, wie man es schon in Italien kennt: Man muss Menschen die Intensivpflege verweigern, weil man zu wenig Plätze hat. Man lässt sie sterben. Wer ent­scheidet über Leben und Tod? Die Ärzte oder der Bundesrat?

Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Das wäre eine enorme Herausforderung für alle. Es wäre nicht gut, wenn dies situativ entschieden würde und es in der Schweiz unterschiedliche Massstäbe gäbe.

In der Notlage wäre das der Bundesrat…

…in Absprache mit den Kantonen und gestützt auf die Empfehlungen von Experten.