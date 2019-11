«Viola Amherd würde zur Mehrheitsmacherin»

Dem grünen Tsunami stellt sich ein bürgerlicher Wellenbrecher in den Weg: Nach SVP und FDP weisst nun auch die CVP die Bundesratskandidatur der Grünen-Präsidentin Regula Rytz zurück. Die Fraktion entschied heute mit «sehr deutlicher Mehrheit», wie Parteichef Gerhard Pfister bestätigt, Rytz nicht einmal zu einem Hearing einzuladen.

Pfister betont zwar, dass dies keine grundsätzliche Absage an eine grüne Vertretung im Bundesrat sei, noch sei es dazu aber etwas zu früh. «Klar ist, dass die CVP-Fraktion am 11. Dezember keinen Grünen wählen wird.» Damit bremsen die bürgerlichen Bundesratsparteien Rytz' Kandidatur abrupt, nachdem sie eben erst lanciert wurde.

Für die Grünen ist das aber kein Grund, um aufzugeben. Fraktionschef Balthasar Glättli räumt zwar ein, dass es jetzt nicht einfacher werde. «Bundesratswahlen haben aber ihre eigene Dynamik. Das Rennen ist erst beim Zieleinlauf entschieden.» Am Schluss würden nicht die Fraktionen entscheiden, sondern die 246 Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzeln. «Wir werden deshalb versuchen, mit möglichst vielen zu sprechen und sie von unserer Kandidatin zu überzeugen.» Glättli betont zudem, dass Rytz nach wie vor für ein Hearing zur Verfügung stehe, sollte etwa die CVP auf ihren Entscheid zurückkommen.

Ein Bollwerk gegen den Angriff der Grünen

Das Verhalten der CVP irritiert Glättli trotzdem. «Hasenfüssig», findet er es sogar. «Ich frage mich, ob die CVP überhaupt den Mut hat, mehr Einfluss im Bundesrat zu bekommen», sagt der Zürcher Nationalrat. Mit einer grünen Vertretung würde CVP-Magistratin Viola Amherd zur Mehrheitsmacherin – je nachdem, ob sie in der Regierung mit den drei rot-grünen oder den drei Vertretern von SVP und FDP stimmte.

Das Bollwerk, das die Bürgerlichen gegen den Angriff der Grünen in Kürze aufgezogen haben, bedeutet für Glättli, dass die Zauberformel momentan nicht glitzere. «Sie besteht aus Beton.» Er hält auch nicht viel von den Gesprächen über mögliche Anpassungen der Bundesratszusammensetzung nach dem 11. Dezember, welche von den Bürgerlichen in diesen Tagen angeboten werden.

SP und GLP lassen Rytz noch nicht fallen

Für Glättli sind dies «Ablenkungsmanöver». Gerade die CVP müsse ein Eigeninteresse an einer neuen Formel haben. «Sonst gibt es mit der bisherigen Formel in vier Jahren, wer weiss, keinen Platz mehr für die CVP im Bundesrat.» Die gängiste Deutung der Zauberformel war bisher, dass die vier wählerstärksten Parteien sich die Bundesratssitze teilen. Die CVP ist mittlerweile hinter die Grünen auf Platz fünf gefallen.

Hoffen können die Grünen weiterhin auf die SP und die Grünliberalen. Sie halten an ihrem Plan fest und werden sich Rytz anhören. Die SP will erst danach über das weitere Vorgehen befinden, wie sie heute mitteilte.

GLP-Chef Jürg Grossen übt indes Kritik am Verhalten von CVP, SVP und FDP. «Es ist üblich, dass man Bundesratskandidaten zu einem Hearing einlädt», sagt er. Glättli sieht es ähnlich. Ob die Grünen jedoch auf die GLP zählen können, lässt Grossen weiterhin offen. Er lässt sie zappeln. Der Meinungsfindungsprozess sei noch nicht abgeschlossen. «Wir können den Sitzanspruch der Grünen nachvollziehen, sehen aber auch Argumente, die gegen die Abwahl eines amtierenden Bundesrates sprechen.»

Klar ist: Selbst mit der Unterstützung der SP- und GLP-Fraktion werden die Grünen ihre Kandidatin nicht durchbringen. Nach heutigem Stand kommen sie zusammen auf 98 Sitze in National- und Ständerat. Damit fehlen rund zwei Dutzend Stimmen für eine Wahl von Regula Rytz. Wo diese Stimmen herkommen sollen, ist fraglich. Ein paar CVP-Abweichler, wenn es die überhaupt geben sollte, werden nicht reichen. Dem Vernehmen nach gab es heute in der Fraktionssitzung niemand, der sich als Rytz-Unterstützer outete. Die Grünen können also nur noch darauf hoffen, dass bis am 11. Dezember doch noch ein überraschendes Türchen aufgeht.

Und sollten die Grünen wirklich scheitern, Glättli würde es wohl mit Fassung tragen: «Uns wird das nicht schaden», sagt er. «Vielleicht werden wir bei künftigen Wahlen sogar davon profitieren.»



